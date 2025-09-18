मिथुन राशिफल 19 सितंबर: आज पैसों को सावधानी से हैंडल करें, अच्छी रहेगी आपकी लव लाइफ

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 19 सितंबर 2025: मिथुन राशि वालों को आज वर्कप्लेस पर सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। आज लव अफेयर में आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण रहने वाला है। पैसों को सावधानी से हैंडल करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें।

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि वालों को दिन के पहले हिस्से में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव के बाद भी लव लाइफ अच्छी तरह से चलेगी। ईगो को लाइफ से दूर रखें और सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताएं। आपका लवर अड़ियल या जिद्दी हो सकता है और आपको आज बेकार की बातों पर बातचीत करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिसके सीरियस रिजल्ट हो सकते हैं। आपके पास ऑफिस रोमांस हो सकता है जो नॉर्मल है, लेकिन शादीशुदा लोगों को अचानक हुकअप से दूर रहना चाहिए, जो उनके मैरिड लाइफ को परेशान कर सकता है।

मिथुन करियर राशिफल- नए टास्कों के बारे में विचार करें जो आपकी प्रोफेशनल क्षमता की परीक्षा लेंगे। आप वर्कप्लेस पर कुछ मामलों को सुलझाने में भाग्यशाली रहने वाले हैं और मैनेजमेंट की गुड बुक्स में भी बने रहेंगे। टीम या प्रोजेक्ट के लिए किसी नए आइडिया या कॉन्सैप्ट को लॉन्च करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। लॉयर, यूनिफॉर्म वाले लोगों को, डिजाइनरों, पब्लिशर्स और मीडिया फील्ड में काम करने वालों का शेड्यूल बिजी रहेगा। कुछ नौकरी करने वाली महिलाएं सैलरी के लिए नौकरी बदल सकती हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों को गुड न्यूज मिलेगी।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज पैसों से जुड़ा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आएगा, इससे आपको रियल एस्टेट में निवेश करने में मदद मिलेगी। आपको नए घरेलू सामान या वाहन खरीदने का भी आनंद मिल सकता है। आज आपको कोई संपत्ति विरासत में मिल सकती है या आप लीगल लड़ाई भी जीत सकते हैं। फैमिली में संपत्ति को लेकर वाद-विवाद से बचना अच्छा रहेगा और महिलाओं को वर्कप्लेस पर सेलिब्रेशन के लिए भी खर्च की जरूरत होगी। बिजनेसमैन प्रमोटरों से धन जुटाने में सफल होंगे।

मिथुन सेहत राशिफल- मिथुन राशि वालों को दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें। आपको अपने डाइट और मेडिसिन को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपके डाइट को सब्जियों, फलों और मेवों की उचित मात्रा के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। जो लोग शाम के समय गाड़ी चलाते हैं उन्हें सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने और सीट बेल्ट पहनने में सावधानी बरतनी चाहिए।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com