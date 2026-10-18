आज का मिथुन राशिफल 19 अक्टूबर: आज पैसे ट्रांसफर करने से पहले 1 काम जरूरी
Gemini Horoscope Today 19 October 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today 19 October 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल : योजना में छोटा बदलाव भी मन को जरूरत से ज्यादा व्यस्त कर सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के आठवें भाव में रहेगा। इसलिए अधूरी जानकारी, साझा जिम्मेदारी या किसी काम के अटके हिस्से पर ध्यान जा सकता है। सुबह जरूरी संदेश पढ़कर ही अपना कार्यक्रम तय करें। किसी जवाब में देर हो तो उसके पीछे नकारात्मक वजह मान लेना ठीक नहीं होगा। पहले वह जानकारी जुटाएं जिसके बिना अगला कदम रुक रहा है। दोपहर में काम का तरीका बदलना पड़े तो इसे अपनी असफलता न समझें। कभी व्यवस्था सुधारना ही दिन की उपयोगी उपलब्धि होता है। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में रहते हुए बड़ी व्याख्या में उलझने तथा सामने मौजूद छोटे तथ्य पर काम करने का चुनाव रखते हैं। किसी चर्चा से निष्कर्ष निकालने से पहले पूरा संदेश पढ़ें। शाम को लंबित बातों की छोटी सूची बनाएं। जिनका उत्तर अभी नहीं है, उन्हें थोड़ी जगह देना भी समझदारी होगी। हर उलझन को तुरंत सुलझाना आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है।
आज का मिथुन राशिफल 19 अक्टूबर: आज पैसे ट्रांसफर करने से पहले 1 काम जरूरी
लव राशिफल
करीबी व्यक्ति का छोटा जवाब आपको रूखा लग सकता है। मन में कहानी बनाने से पहले उसका हाल पूछ लें। निजी बातचीत के लिए ऐसा समय चुनें जब दोनों दूसरी जिम्मेदारियों से थोड़े मुक्त हों। अपनी चिंता बताते हुए आरोप लगाने से बचें। कह सकते हैं कि किसी बात से आप असहज हुए और उसे समझना चाहते हैं। साथी की चुप्पी को हर बार नाराजगी न मानें। अविवाहित लोग किसी नई बातचीत को आगे बढ़ाने का दबाव महसूस न करें। सहज रुचि बनी है तो संपर्क बना रहने दें। परिवार में किसी संवेदनशील विषय पर सबके सामने सवाल पूछने के बजाय अलग से बात करना बेहतर रहेगा। निजता का सम्मान करें।
करियर राशिफल
काम में गति से ज्यादा जांच की जरूरत रह सकती है। शनि मीन राशि के दसवें भाव में रहते हुए अधूरे हिस्से को पूरा बताने के बजाय उसकी वास्तविक स्थिति साझा करने की जिम्मेदारी देता है। किसी फाइल या रिपोर्ट में जानकारी बाकी है तो उसे स्पष्ट चिह्नित करें। इससे सहयोगी सही जगह मदद कर सकेंगे। मीटिंग में सवाल उठे तो अनुमान से उत्तर देने के बजाय जानकारी देखकर लौटने की बात कहें। छात्रों को कठिन विषय के छोटे हिस्से पर काम करना उपयोगी लगेगा। एक सवाल अटकने पर पूरा अध्याय छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले यह पहचानें कि दिक्कत समझ में है या अभ्यास में। काम करते समय एक साथ कई स्क्रीन और संदेश खुले रखने से बचें।
धन राशिफल
साझा खर्च या भुगतान के विवरण को दोबारा देखना बेहतर रहेगा। गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में रहते हुए परिवार की आर्थिक प्राथमिकताओं को साफ भाषा में समझने का विवेक देता है। किसी जरूरी खरीद पर अलग राय हो तो पहले उसका उपयोग पूछें, कीमत पर बहस बाद में करें। नए निवेश के लिए जल्दबाजी अनुकूल नहीं होगी। शुल्क, रकम निकालने की सुविधा और जोखिम समझे बिना फैसला टाल सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान में प्राप्तकर्ता का नाम जांचें। किसी परिचित के संदेश पर तुरंत रकम भेजने के बजाय उससे सीधे पुष्टि कर लें।
सेहत राशिफल
मानसिक उलझन के कारण सामान्य काम भी भारी लग सकते हैं। दिन को छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से के बाद थोड़ा विराम लें। आते जाते समय फोन देखने के बजाय रास्ते पर ध्यान रखें। काम की जगह सामान व्यवस्थित रखने से अनावश्यक भागदौड़ कम होगी। बेचैनी में भोजन छोड़ना या लगातार कुछ खाते रहना दोनों से बचें। शाम को हल्की चहलकदमी और शांत बातचीत मदद कर सकती है। आराम के समय हर अधूरे काम को याद करने के बजाय एक सरल गतिविधि चुनें।
आज की सलाह: अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक जरूरी सवाल पूछें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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