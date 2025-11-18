Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 19 नवंबर: मिथुन राशि वाले पैसे के मामले में समझदारी से काम लें, सिंगल लोगों को मिलेगी अच्छी खबर

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 19 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Tue, 18 Nov 2025 09:48 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 19 नवंबर 2025: आज आपकी लव लाइफ क्रिएटिव और प्प्रोडक्टिव रहेगा। ऑफिस में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के अवसर तलाशें। पैसों का लेन-देन समझदारी से करें। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मिथुन लव लाइफ: कुछ प्रेम संबंधों का आज अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। मतभेद रहेंगे, और यह जरूरी है कि आप उन्हें कॉन्फिडेंस से सुलझाएं। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से सावधान रहें। इससे आज तनाव पैदा हो सकता है। कुछ महिलाएं मानसिक तनाव का भी शिकार हो सकती हैं। आपको अपने पार्टनर को शब्दों और कामों से ठेस न पहुंचाने का भी ध्यान रखना चाहिए। महिला जातक विवाह के बारे में फैसला लेने के लिए आज का दिन चुन सकती हैं। सिंगल जातकों को आज नया प्यार मिल सकता है।

करियर राशिफल: महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेने के लिए ऑफिस पहुंचें। सीनियर पदों पर कार्यरत लोगों की उनके काम के लिए आलोचना होगी। सैन्य कर्मियों, वकीलों, न्यायाधीशों, फैशन डिजाइनरों और संपादकों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आपको उनका पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है। नए कार्यभार के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और आपसे बेस्ट परिणाम मिलने की उम्मीद है। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: वित्तीय मामलों को संभालते समय समझदारी से काम लें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन लंबे समय तक बना रहे। आपको समझदारी से व्यावसायिक फैसले लेने होंगे। दोपहर का वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा है। आज आप घर का रिनोवेशन भी करवा सकते हैं। आज पुराने कर्ज चुकाने और भाई-बहन के साथ कोई आर्थिक समस्या सुलझाने के लिए अच्छा दिन है। कुछ जातकों को परिवार में किसी की शादी के लिए धन का मैनेजमेंट करना होगा।

सेहत राशिफल: अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि दिन चढ़ने के साथ आपको छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। पेट दर्द और माइग्रेन नॉर्मल रहेगा। नींद से जुड़ी समस्याएं उम्रदराज जातकों को प्रभावित कर सकती हैं, और शरीर में दर्द चिंता का विषय होगा। जिन लोगों की सर्जरी होने वाली है, वे भी इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाओं को मानसिक तनाव से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। आपको ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए।

