मिथुन राशिफल 19 अगस्त: आज पास आएगा पैसा, ऑनलाइन पेमेंट करते समय रहें सतर्क

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 19 अगस्त 2025: अतीत के मामलों को निपटाने के लिए रिलेशनशिप में मौकों की खोज करनी चाहिए। आप प्रोफेशनल मेहनत साबित करने में अच्छे रहने वाले हैं। आज लाइफ में धनवर्षा होगी। लेकिन आज सेहत अच्छी नहीं रहेगी।

मिथुन लव राशिफल- परेशानियों को अपने शब्दों, इशारों, एक्शन और फैसलों को प्रभावित नहीं करने दें। साथ में ज्यादा समय बिताएं और भविष्य की प्लानिंग पर बातचीत करनी चाहिए। लव अफेयर में महत्वपूर्ण कदम उठाते समय समझदारी से काम लेना चाहिए। कुछ महिलाओं की सगाई भी हो सकती है। सिंगल महिलाओं को आज कोई प्रपोजल मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कोई परिचित व्यक्ति आपको ऑफिस में, क्लास में या किसी फैमिली इवेंट में शामिल होने के समय प्रपोजल मिल सकता है। विवाहित महिला जातकों को भी अपने एक्स लवर के संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि आज जीवनसाथी को इस बात का पता चलेगा, जिससे फैमिली लाइफ में परेशानी आ सकती हैं।

मिथुन करियर राशिफल- दिन के पहले भाग में प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियों के बाद भी आप डेडलाइ को पूरा करने में सफल रहेंगे। आपको टीम मेंबर, खासतौर पर जूनियर्स के साथ विनम्र रहने की जरूरत है। जो लोग किसी कंपनी में नए हैं उन्हें टीम सेशन में राय देते समय सतर्क रहने की जरूरत है। आपको विदेशी क्लाइंट के साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति के रूप में भी चुना जा सकता है। व्यवसायियों के पास एक ठोस प्लानिंग होनी चाहिए और योजना बनाने में उचित समय व्यतीत करना चाहिए।

मिथुन आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा और आप नई संपत्ति खरीदने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। कुछ जातक आज कोई संपत्ति या कार भी बेचेंगे। महिलाओं को फैमिली के साथ किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करने की जरूरत होगी। आपको अजनबियों से ऑनलाइन पेमेंट करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। दिन का दूसरा भाग घर के लिए ज्वैलरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए अच्छा है। आज आप वेकेशन के लिए टिकट बुक करने में भी पैसे खर्च कर सकते हैं।

मिथुन सेहत राशिफल- हड्डियों से जुड़ी परेशानियां होंगी और एथलीटों को जमीन पर मामूली चोटें लग सकती हैं। बड़े-बुजुर्गों को भी बस या ट्रेन में चढ़ते समय सतर्क बरतनी चाहिए। आपको गले में खराश का अनुभव हो सकता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेते समय सतर्क रहना चाहिए और आज पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने से बचना चाहिए। स्वस्थ और बेक्ड स्नैक्स खाने की कोशिश करें और तले हुए स्नैक्स से दूर रहना चाहिए। महिलाएं छोटी-मोटी स्त्री रोग संबंधी परेशानियों से भी पीड़ित हो सकती हैं।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com