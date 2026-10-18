मिथुन राशिफल 18 अक्टूबर: आज शाम में पैसों के मामले में ये काम जरूरी
Gemini Horoscope Today 18 October 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today 18 October 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल : मिलकर काम करने की इच्छा और अपनी सुविधा की जरूरत दोनों सामने आ सकती हैं। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के सातवें भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के आठवें भाव में जाएगा। पहले हिस्से में बातचीत, मुलाकात या किसी सहमति पर ध्यान रह सकता है। शाम को उसी बात की बारीकियां और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां देखने की जरूरत होगी। केवल अच्छा लगने के आधार पर किसी व्यवस्था को अंतिम रूप न दें। पूछना कि आगे क्या होगा, अविश्वास नहीं बल्कि स्पष्टता है। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में रहते हुए बड़ी बातों से प्रभावित होने और अपनी छोटी जांच पूरी करने के बीच चुनाव सामने रखते हैं। किसी सलाह को अपनाने से पहले देखें कि वह आपकी परिस्थिति में कैसे काम करेगी। कोई काम दोबारा समझना पड़े तो झिझकें नहीं। शाम की अतिरिक्त सोच को चिंता में बदलने के बजाय जरूरी सवालों की सूची बनाएं। इससे मन और बातचीत दोनों को दिशा मिल सकती है।
मिथुन राशिफल 18 अक्टूबर: आज शाम में पैसों के मामले में ये काम जरूरी
लव राशिफल
साथी से मिलने या आराम से बात करने का अवसर अच्छा लग सकता है। शुरुआत हल्की बातचीत से करें, फिर जरूरी विषय पर आएं। नए परिचय में रिश्ते की दिशा पर चर्चा संभव है। सामने वाले की तैयारी समझे बिना कोई समयसीमा न दें। पुराने रिश्ते में साझा जिम्मेदारी का ऐसा हिस्सा सामने आ सकता है जिस पर अभी तक साफ बात नहीं हुई है। शाम को संवेदनशील सवाल पूछते समय जांच करने वाला लहजा न रखें। परिवार की मदद स्वीकार करनी हो तो अपेक्षाएं पहले समझें। बच्चों के आत्मविश्वास को प्रोत्साहन दें, लेकिन उनकी ओर से उत्तर न दें। उन्हें अपनी बात खुद कहने का अवसर देना उपयोगी रहेगा।
करियर राशिफल
काम में शनि मीन राशि के दसवें भाव में रहते हुए आपकी हिस्सेदारी का साफ रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। साझा काम में किसने क्या पूरा किया है, इसे सरल भाषा में दर्ज करें। नई साझेदारी की बातचीत हो तो भूमिका, समय और भुगतान पर अलग से चर्चा करें। केवल अच्छे तालमेल को पूरी तैयारी न मानें। छात्रों को साथ पढ़ने से मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में अकेले अपनी समझ जांचना जरूरी रहेगा। किसी सरकारी आवेदन या समझौते से जुड़े कागज पर जवाब देना हो तो छोटी शर्तें भी पढ़ें। शाम को नया काम जोड़ने के बजाय अधूरे हिस्से की समीक्षा बेहतर रहेगी। जरूरत पड़ने पर अपनी समयसीमा बदलने की बात स्पष्ट रखें।
धन राशिफल
परिवार के बजट में गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में रहते हुए उपलब्ध साधनों और इच्छाओं का फर्क समझने का विवेक देता है। घर की किसी जरूरत का अनुमान लगाने के बजाय उसका वास्तविक खर्च पूछें। साझा रकम में अपना और दूसरे व्यक्ति का हिस्सा साफ रखें। किसी भुगतान की उम्मीद हो तो आने से पहले उसे खर्च में शामिल न करें। बचत से रकम निकालनी पड़े तो उसका उद्देश्य लिख लें। शाम को खाते या रसीद में अंतर दिखे तो शांत ढंग से जांच करें। छोटी रकम की स्पष्टता भी आगे की उलझन रोक सकती है।
सेहत राशिफल
लोगों से लगातार बातचीत के बाद मानसिक थकान महसूस हो सकती है। कुछ देर अकेले रहना दूरी बनाना नहीं है। अपनी जरूरत सरल शब्दों में बता दें। दिन में भोजन टालकर केवल चाय या कॉफी पर निर्भर न रहें। शाम को किसी उलझी चर्चा के बाद तुरंत फोन पर दूसरी बहस न शुरू करें। सहज सांस, हल्की चाल और शांत वातावरण मदद कर सकते हैं। सोने से पहले संवेदनशील संदेश लिखें तो भेजने से पहले एक बार फिर पढ़ना बेहतर रहेगा।
आज की सलाह: सहमति के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी समझें, सवाल पूछने में संकोच न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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