मिथुन राशिफल 18 अक्टूबर: आज आपके पास कई स्रोतों से आएगा पैसा, करियर में मिलेगी सफलता

संक्षेप: Gemini Horoscope Today 18 October 2025, Aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Fri, 17 Oct 2025 09:01 PM

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 18 अक्टूबर 2025: आज मिथुन राशि वालों आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। साथ ही रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पैसा और सेहत दोनों आपके पक्ष में रहेंगे।

मिथुन लव राशिफल- आपका लव अफेयर आज ज्यादा बातचीत की डिमांड करता है। अपने लवर के लिए समय निकालें और अपने जीवनसाथी की फीलिंग्स की भी कद्र करें। ध्यान रखें कि आप अपने जीवनसाथी के पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी नहीं करें। आज आपके प्यार के सितारे बुलंद हैं और इस दिन को किसी रोमांटिक डिनर या देर रात की ड्राइव के साथ यादगार बनाएं। शादीशुदा महिलाएं फैमिली लाइफ बिता सकती हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी तीसरे व्यक्ति को रिश्ते में दखलअंदाजी नहीं करने दें। सिंगल जातकों को भी आज कोई ख़ास इंसान मिल सकता है।

मिथुन करियर राशिफल- नए टास्कों को समय पर पूरा करने के लिए ऑफिस जाएं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को निखारें क्योंकि यह आपको इंटरव्यू और नेगोशिएशन टेबल दोनों में हेल्प करेगा। प्रोफेशनल फैसला डिटेल रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही लिए जाने चाहिए। टीम लीडर्स और मैनेजरों को नए आइडिया को शुरू करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। अगर आप जॉब चेंज का प्लान बना रहे हैं, तो उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि इंटरव्यू का समय आ गया है। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज आपके पास धन कई स्रोतों से आएगा। इससे आपको आर्थिक परेशानियों को सुलझाने और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में मदद मिलेगी। आपको किसी फ्रेंड या भाई-बहन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। आज आप कर्ज चुकाने और टूव्हीलर खरीदने में भी सफल होंगे। कुछ महिलाएं रियल एस्टेट में निवेश करेंगी, लेकिन यह अच्छा विचार नहीं है। बिजनेसमैन विस्तार के लिए धन जुटाने के लिए पार्टनरशिप पर विचार कर सकते हैं।

मिथुन सेहत राशिफल- आज आपको दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए और शाम को रिफ्रेश और हेल्दी रहने के लिए सैर भी करें। ट्रैवल करते समय अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि धूल एनर्जी का कारण बन सकती है। बच्चों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें छोटी-मोटी एलर्जी या वायरस से से जुड़ा इंफेक्शन हो सकता है। किचन में काम करने वाली महिलाएं गैस चूल्हा जलाते या सब्ज़ी काटते समय सावधानी बरतें। कुछ बच्चे आज फीवर और इंफेक्शन से उबरेंगे।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com