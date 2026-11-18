आज का मिथुन राशिफल (18 नवंबर): मार्गी मंगल आज प्रयास में जोड़ेंगे जोश
Aaj Ka Mithun Rashifal 18 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 18 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
आज का मिथुन राशिफल: घर में संतान से जुड़ी सुखद खबर आने के योग हैं और इससे आपका मन प्रसन्न होगा। बच्चे की उपलब्धि को पहचान मिलने की संभावना आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगी। आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहने के संकेत हैं। भाग्य का साथ रहेगा और अपनी कोशिश का असर देखने की उम्मीद मजबूत होगी। कमाई अपेक्षा से अधिक होने की संभावना है। फिर भी मन पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। अच्छी बात सामने होने पर भी अगली चिंता बीच में जगह बनाएगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी गुरु आपकी पहल को बल देगा। काम शुरू करने के बाद नतीजे की राह खुलेगी। जिस प्रयास का पहला कदम आपके हाथ में है, उसमें आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा। घर की खुशी और अपने प्रयास पर भरोसा दिन के मजबूत पक्ष होंगे।
एक नजर में: अपनी पहल और कमाई के लिए अच्छा दिन। साथी से तीखी बातचीत से सावधान।
आज का मिथुन राशिफल (18 नवंबर): मार्गी मंगल आज प्रयास में जोड़ेंगे जोश
करियर राशिफल
आज काम की शुरुआत करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी ओर से उठाया कदम आगे की संभावना बनाएगा। इंतजार में पड़ा विषय काम शुरू होने पर अधिक साफ दिखाई देगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने का मन बनेगा और किसी गुरुजन या बुजुर्ग से बातचीत उपयोगी होगी। यात्रा का विषय भी सामने आ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ने बैठने पर विषय में रुचि रहेगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल प्रयास में जोश जोड़ेगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। दफ्तर में अपनी बात रखने का उत्साह रहेगा, मगर स्वर तेज होने की आशंका भी होगी। जिस काम का पहला कदम तय है, उसे शुरू करें। करियर के नतीजों के लिहाज से दिन अनुकूल है, हालांकि उपलब्धि का आकार प्रयास पर निर्भर रहेगा।
धन राशिफल
आय उम्मीद से बेहतर रहने की संभावना है। जिस स्तर की कमाई का अनुमान था, उससे ऊपर जाने के योग बन रहे हैं। यह राहत देने वाली स्थिति होगी, मगर हर आर्थिक बातचीत को पक्के लाभ में बदलना आज का वादा नहीं है। अपनी पहल आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में सहायक रहेगी। काम शुरू करने और उसका नतीजा देखने के बीच कुछ दूरी रहेगी। इसलिए दिन की अनुकूलता का अर्थ हर राशि तुरंत हाथ में आ जाना नहीं होगा। खर्च या किसी बड़ी खरीद का अलग संकेत नहीं है। अपेक्षित रकम और वास्तव में उपलब्ध रकम का फर्क ध्यान में रखें। आर्थिक रूप से आज उम्मीद का पलड़ा मजबूत रहेगा और प्रयास का महत्व साफ दिखाई देगा।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध में खिंचाव आने की आशंका है। छोटी चिड़चिड़ाहट बातचीत का स्वर बिगाड़ सकती है। मन में उत्साह होने पर भी सामने वाले के शब्द जल्दी चुभेंगे। साथी से नरम स्वर में बात करें। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। उसकी उपलब्धि या पहचान परिवार के बीच खुशी का विषय होगी। इससे आपको भी सम्मान मिलने की संभावना है। किसी बड़े या मार्गदर्शक से बातचीत मन को दूसरा नजरिया देगी। घर में खुशी और निजी रिश्ते की संवेदनशीलता एक साथ रहेंगी। इसलिए पूरे दिन को केवल तनाव भरा या पूरी तरह सहज कहना ठीक नहीं होगा। अपने लोगों के बीच आज अलग-अलग भावों का अनुभव होगा, और संतान का प्रसंग सबसे अधिक प्रसन्नता देगा।
सेहत राशिफल
सामान्य सेहत ठीक रहने के संकेत हैं। दिन के काम करने में उत्साह रहेगा, फिर भी मन में बेचैनी बनी रहेगी। अच्छी संभावनाओं के बावजूद ध्यान बारबार अगले परिणाम पर जाएगा। यही मानसिक हलचल कुछ बातचीत में अधीरता बनकर सामने आएगी। शरीर की स्थिति और मन के अनुभव में यह अंतर आज महसूस होगा। कोई नया स्वास्थ्य निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। अपने दिन में थोड़ी देर शांत बैठने की जगह रखें। घर से मिली सुखद खबर मन को राहत देगी, हालांकि बेचैनी एकदम समाप्त होने का संकेत नहीं है। दिन के दौरान खुशी के साथ आगे बढ़ने की जल्दी भी बनी रहेगी।
शुभ अंक- ८
शुभ रंग- भूरा
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अपने प्रयास वाले काम का पहला स्पष्ट कदम आज उठाएं।
क्या न करें
साथी की बात का जवाब झुंझलाहट में न दें।
कल का राशिफल
कल धार्मिक गतिविधि में भाग लेने की संभावना है। संतान का साथ खुशी देगा और उसकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। जीवनसाथी से लगाव बढ़ेगा। कारोबार में नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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