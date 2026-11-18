Aaj Ka Mithun Rashifal 18 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 18 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

आज का मिथुन राशिफल: घर में संतान से जुड़ी सुखद खबर आने के योग हैं और इससे आपका मन प्रसन्न होगा। बच्चे की उपलब्धि को पहचान मिलने की संभावना आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगी। आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहने के संकेत हैं। भाग्य का साथ रहेगा और अपनी कोशिश का असर देखने की उम्मीद मजबूत होगी। कमाई अपेक्षा से अधिक होने की संभावना है। फिर भी मन पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। अच्छी बात सामने होने पर भी अगली चिंता बीच में जगह बनाएगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी गुरु आपकी पहल को बल देगा। काम शुरू करने के बाद नतीजे की राह खुलेगी। जिस प्रयास का पहला कदम आपके हाथ में है, उसमें आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा। घर की खुशी और अपने प्रयास पर भरोसा दिन के मजबूत पक्ष होंगे।

एक नजर में: अपनी पहल और कमाई के लिए अच्छा दिन। साथी से तीखी बातचीत से सावधान।

आज का मिथुन राशिफल (18 नवंबर): मार्गी मंगल आज प्रयास में जोड़ेंगे जोश करियर राशिफल आज काम की शुरुआत करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी ओर से उठाया कदम आगे की संभावना बनाएगा। इंतजार में पड़ा विषय काम शुरू होने पर अधिक साफ दिखाई देगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने का मन बनेगा और किसी गुरुजन या बुजुर्ग से बातचीत उपयोगी होगी। यात्रा का विषय भी सामने आ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ने बैठने पर विषय में रुचि रहेगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल प्रयास में जोश जोड़ेगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। दफ्तर में अपनी बात रखने का उत्साह रहेगा, मगर स्वर तेज होने की आशंका भी होगी। जिस काम का पहला कदम तय है, उसे शुरू करें। करियर के नतीजों के लिहाज से दिन अनुकूल है, हालांकि उपलब्धि का आकार प्रयास पर निर्भर रहेगा।

धन राशिफल आय उम्मीद से बेहतर रहने की संभावना है। जिस स्तर की कमाई का अनुमान था, उससे ऊपर जाने के योग बन रहे हैं। यह राहत देने वाली स्थिति होगी, मगर हर आर्थिक बातचीत को पक्के लाभ में बदलना आज का वादा नहीं है। अपनी पहल आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में सहायक रहेगी। काम शुरू करने और उसका नतीजा देखने के बीच कुछ दूरी रहेगी। इसलिए दिन की अनुकूलता का अर्थ हर राशि तुरंत हाथ में आ जाना नहीं होगा। खर्च या किसी बड़ी खरीद का अलग संकेत नहीं है। अपेक्षित रकम और वास्तव में उपलब्ध रकम का फर्क ध्यान में रखें। आर्थिक रूप से आज उम्मीद का पलड़ा मजबूत रहेगा और प्रयास का महत्व साफ दिखाई देगा।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध में खिंचाव आने की आशंका है। छोटी चिड़चिड़ाहट बातचीत का स्वर बिगाड़ सकती है। मन में उत्साह होने पर भी सामने वाले के शब्द जल्दी चुभेंगे। साथी से नरम स्वर में बात करें। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। उसकी उपलब्धि या पहचान परिवार के बीच खुशी का विषय होगी। इससे आपको भी सम्मान मिलने की संभावना है। किसी बड़े या मार्गदर्शक से बातचीत मन को दूसरा नजरिया देगी। घर में खुशी और निजी रिश्ते की संवेदनशीलता एक साथ रहेंगी। इसलिए पूरे दिन को केवल तनाव भरा या पूरी तरह सहज कहना ठीक नहीं होगा। अपने लोगों के बीच आज अलग-अलग भावों का अनुभव होगा, और संतान का प्रसंग सबसे अधिक प्रसन्नता देगा।

सेहत राशिफल सामान्य सेहत ठीक रहने के संकेत हैं। दिन के काम करने में उत्साह रहेगा, फिर भी मन में बेचैनी बनी रहेगी। अच्छी संभावनाओं के बावजूद ध्यान बारबार अगले परिणाम पर जाएगा। यही मानसिक हलचल कुछ बातचीत में अधीरता बनकर सामने आएगी। शरीर की स्थिति और मन के अनुभव में यह अंतर आज महसूस होगा। कोई नया स्वास्थ्य निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। अपने दिन में थोड़ी देर शांत बैठने की जगह रखें। घर से मिली सुखद खबर मन को राहत देगी, हालांकि बेचैनी एकदम समाप्त होने का संकेत नहीं है। दिन के दौरान खुशी के साथ आगे बढ़ने की जल्दी भी बनी रहेगी।

शुभ अंक- ८

शुभ रंग- भूरा

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अपने प्रयास वाले काम का पहला स्पष्ट कदम आज उठाएं।

क्या न करें साथी की बात का जवाब झुंझलाहट में न दें।