मिथुन राशिफल 18 नवंबर: मिथुन राशि वालों को होगी आज धन की जरूरत, दोपहर का समय इस काम के लिए बेहद शुभ

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 18 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: आज ज़ुबानी बहस में न पड़ें। अपने साथी के हर काम में उसका साथ दें। इससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। और रिश्ते को मजबूत करेंगे। कुछ जातक अपने पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए भी इस दिन का चुनाव करेंगे। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति को हावी न होने दें। साथ में ज्यादा समय बिताएं और उन एक्टिविटी में शामिल हों, जिनमें आप दोनों की रुचि हो। मैरिड महिलाओं को सावधान रहना चाहिए कि वे अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को हावी न होने दें।

करियर राशिफल: नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन आप कुछ मौकों का उपयोग करने में असफल हो सकते हैं। इससे निराशा भी हो सकती है। दोपहर का समय नौकरी के इंटरव्यू में सफल होने के लिए अच्छा है। कुछ पेशेवर नौकरी से संबंधित कारणों से विदेश भी जा सकते हैं। विमान, ऑटोमोबाइल, आईटी, हेल्थ केयर, एनीमेशन और वास्तु से जुड़े पेशेवरों को विदेश में नए अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा के अवसरों की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर होगी। बिजनेस करने वाले नई पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करके खुश होंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको बैंक लोन चुकाने में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को सेहत संबंधी दिक्कत है, उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों से भी मदद मिलेगी। आज का दिन किसी आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा है। साथ ही संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई में भी आपको जीत मिल सकती है। कुछ जातक नई संपत्ति या वाहन खरीदेंगे। आज आप किसी मेडिकल सर्जरी का कार्यक्रम बना सकते हैं, जिसके लिए धन की आवश्यकता होगी। व्यवसायी साझेदारी के सौदे कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ।

सेहत राशिफल: आज मानसिक तनाव से बचें। त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। खान-पान पर कंट्रोल रखना भी अच्छा रहेगा। हेल्दी खान-पान और व्यायाम जारी रखना चाहिए। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को सब्जी काटते समय मामूली कट लग सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए आज आपको कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। बच्चों को वायरल बुखार भी हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ