Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 18 November 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 18 नवंबर: मिथुन राशि वालों को होगी आज धन की जरूरत, दोपहर का समय इस काम के लिए बेहद शुभ

मिथुन राशिफल 18 नवंबर: मिथुन राशि वालों को होगी आज धन की जरूरत, दोपहर का समय इस काम के लिए बेहद शुभ

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 18 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Mon, 17 Nov 2025 09:55 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 18 नवंबर 2025: लव लाइफ में दिक्कतों के बावजूद, आप एक सुखी प्रेम जीवन जीने में सफल होंगे। ऑफिस में दबाव को संभालें, क्योंकि इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। धन संबंधी छोटी-मोटी समस्या आ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन लव लाइफ: आज ज़ुबानी बहस में न पड़ें। अपने साथी के हर काम में उसका साथ दें। इससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। और रिश्ते को मजबूत करेंगे। कुछ जातक अपने पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए भी इस दिन का चुनाव करेंगे। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति को हावी न होने दें। साथ में ज्यादा समय बिताएं और उन एक्टिविटी में शामिल हों, जिनमें आप दोनों की रुचि हो। मैरिड महिलाओं को सावधान रहना चाहिए कि वे अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को हावी न होने दें।

करियर राशिफल: नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन आप कुछ मौकों का उपयोग करने में असफल हो सकते हैं। इससे निराशा भी हो सकती है। दोपहर का समय नौकरी के इंटरव्यू में सफल होने के लिए अच्छा है। कुछ पेशेवर नौकरी से संबंधित कारणों से विदेश भी जा सकते हैं। विमान, ऑटोमोबाइल, आईटी, हेल्थ केयर, एनीमेशन और वास्तु से जुड़े पेशेवरों को विदेश में नए अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा के अवसरों की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर होगी। बिजनेस करने वाले नई पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करके खुश होंगे।

ये भी पढ़ें:138 दिन तक वक्री शनि होंगे मार्गी, चाल बदलकर पलटेंगे इन राशियों की किस्मत
ये भी पढ़ें:23 नवंबर से राहु की चाल बदलने से बदलेगा इन राशियों का भाग्य, खूब होगा लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: आपको बैंक लोन चुकाने में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को सेहत संबंधी दिक्कत है, उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों से भी मदद मिलेगी। आज का दिन किसी आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा है। साथ ही संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई में भी आपको जीत मिल सकती है। कुछ जातक नई संपत्ति या वाहन खरीदेंगे। आज आप किसी मेडिकल सर्जरी का कार्यक्रम बना सकते हैं, जिसके लिए धन की आवश्यकता होगी। व्यवसायी साझेदारी के सौदे कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ।

सेहत राशिफल: आज मानसिक तनाव से बचें। त्वचा से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। खान-पान पर कंट्रोल रखना भी अच्छा रहेगा। हेल्दी खान-पान और व्यायाम जारी रखना चाहिए। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को सब्जी काटते समय मामूली कट लग सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए आज आपको कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। बच्चों को वायरल बुखार भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें:19 नवंबर से इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू, बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर
ये भी पढ़ें:राशिफल: 18 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 17-23 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने