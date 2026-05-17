मिथुन राशिफल 18 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा व्यस्त, लेकिन मिलेगा मेहनत का फल, पढ़ें भविष्यफल
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 18 May 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मई 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 18 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रह सकता है। सुबह से ही मन काफी एक्टिव रहेगा और कई काम एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे। दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको लेकर मन थोड़ा परेशान रहे। हालांकि धीरे-धीरे हालात संभलते दिखाई देंगे। आज लोगों से बातचीत ज्यादा हो सकती है और आपकी बातों का असर भी देखने को मिलेगा। परिवार के लोगों का साथ मिलने से मन हल्का रहेगा। किसी भी बात को लेकर ज्यादा तनाव लेने से बचना बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा कहा जा सकता है। अगर पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर दूरी या नाराजगी चल रही थी तो आज बातचीत से मामला ठीक हो सकता है। रिश्तों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। घर का माहौल सामान्य रहेगा। संतान की तरफ से कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा तो मानसिक तनाव भी कम महसूस होगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन ठीक रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी मेहनत पर लोगों की नजर रहेगी। व्यापार करने वालों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। पुराने लोगों से फायदा मिलने के संकेत हैं। किसी नए काम या योजना को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि निवेश या पैसों से जुड़े बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी लेकिन खर्च भी साथ-साथ चलते रहेंगे। कुछ जरूरी कामों में अचानक पैसा लग सकता है। इसलिए फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा। कारोबार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। पुराने अटके पैसों को लेकर भी हलचल बन सकती है। भविष्य को लेकर नई योजना बनाने का विचार मन में आ सकता है।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में दिन ठीक रहेगा लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा काम और लगातार सोचते रहने की वजह से सिरदर्द या हल्की बेचैनी रह सकती है। शरीर में आलस्य भी महसूस हो सकता है। समय पर खाना खाना और पूरी नींद लेना जरूरी रहेगा। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचना बेहतर होगा। अगर पहले से कोई छोटी परेशानी चल रही है तो उसमें धीरे-धीरे राहत मिल सकती है।
कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए दिन ठीक रहने वाला है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो कई चीजें आपके पक्ष में जाती दिखाई देंगी। छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। मन शांत रखेंगे तो दिन आसानी से निकल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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