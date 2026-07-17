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मिथुन राशिफल 18 जुलाई 2026 : सुबह रहेगी भागदौड़, शाम तक पूरे हो सकते हैं कई जरूरी काम

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मिथुन राशि वालों के लिए दिन व्यस्त रह सकता है। सुबह से कई जरूरी कामों में भागदौड़ रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे काम पूरे होते जाएंगे। करियर में सतर्कता और समय पर काम पूरा करना जरूरी रहेगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्च करें और रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

मिथुन राशिफल 18 जुलाई 2026 : सुबह रहेगी भागदौड़, शाम तक पूरे हो सकते हैं कई जरूरी काम

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। सुबह से ही एक के बाद एक काम सामने आते रहेंगे। किसी का फोन आ सकता है, जरूरी मैसेज का जवाब देना पड़ सकता है या किसी से मिलने का प्लान बन सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई काम टल रहा था, तो आज उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। भागदौड़ जरूर रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे काम भी पूरे होते जाएंगे। किसी पुराने दोस्त या जान-पहचान वाले से बात होने पर मन भी हल्का रहेगा। दोपहर के बाद थोड़ा समय अपने लिए निकालने की कोशिश करें। शाम तक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए हर काम अपने ऊपर लेने से बचें। कहीं भी आते-जाते समय जल्दबाजी न करें। दिन तभी आसान रहेगा, जब जरूरी काम पहले निपटाएंगे और बाकी काम बाद के लिए छोड़ देंगे।

मिथुन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आज बातचीत सबसे ज्यादा काम आएगी। अगर पार्टनर से किसी बात को लेकर दूरी आ गई थी, तो आज उसे खत्म करने का अच्छा मौका है। अपनी बात साफ कहें और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें। छोटी-सी कोशिश भी रिश्ते को पहले से बेहतर बना सकती है। शादीशुदा लोगों को घर और परिवार से जुड़े कामों में एक-दूसरे का साथ मिलेगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है। हालांकि पहली मुलाकात में ही कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझना बेहतर रहेगा। पुरानी बातों को बार-बार याद करने से बचें।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

आज पढ़ाई और काम दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी। छात्रों को एक साथ पूरा सिलेबस खत्म करने की बजाय थोड़ा-थोड़ा पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पुराने नोट्स दोहराने से भी फायदा मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन व्यस्त रहेगा। ऑफिस में कई काम एक साथ आ सकते हैं। कोई जरूरी ईमेल, मैसेज या कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। छोटी-सी गलती बाद में परेशानी बढ़ा सकती है। कारोबार करने वाले लोग भी किसी नई डील या खरीदारी में जल्दबाजी न करें। पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें। दिनभर की मेहनत का असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा।

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मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

आज छोटे-छोटे खर्च जेब पर असर डाल सकते हैं। आने-जाने, बाहर खाने या ऑनलाइन खरीदारी में पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोचें। अगर कोई पुराना भुगतान बाकी है या बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो उसे आज पूरा कर लें। किसी को उधार देने या बिना सोचे पैसा लगाने से बचें। जितना जरूरी हो, उतना ही खर्च करें।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

दिनभर की भागदौड़ की वजह से शाम तक थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पानी पीते रहें। लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से आंखों और सिर पर असर पड़ सकता है। बीच-बीच में थोड़ा आराम करें। अगर समय मिले, तो शाम को थोड़ी देर टहल लें। इससे शरीर भी हल्का रहेगा और मन भी शांत होगा। रात को देर तक जागने से बचें।

आज की सलाह: हर काम एक साथ करने की कोशिश न करें। पहले जरूरी काम पूरे करें, बाकी अपने समय पर हो जाएंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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