मिथुन राशिफल 18 फरवरी: मिथुन राशि आज धन के मामले में बहस से बचें, टीम प्रोजेक्ट को सावधानी से करें हैंडल

Gemini Horoscope Today 18 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशि आज धन के मामले में बहस से बचें, टीम प्रोजेक्ट को सावधानी से करें हैंडल मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन अपने पार्टनर को न तो बातों से और न ही इशारों से बेइज्जत करें। इससे आने वाले दिनों में बड़े झटके लग सकते हैं। कुछ लव अफेयर आज के दिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय पॉजिटिव सोच रखना अच्छा है। बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए एक रोमांटिक शाम एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग शादी करने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे ऑफिस रोमांस के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि पार्टनर को आज यह पता चल जाएगा।

मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आपको वर्कप्लेस पर डिसिप्लिन बनाए रखने की जरूरत है। इंटरव्यू टेबल पर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स काम आ सकती हैं। कुछ टेक्निकल प्रोफाइल में आज दिक्कतें आ सकती हैं। सेल्स और मार्केटिंग वालों को टारगेट पूरा करने में मुश्किल होगी। हालांकि,आईटी, बैंकिंग, लीगल, हेल्थकेयर और एनिमेशन प्रोफेशनल्स टारगेट पूरा करने में सफल हो सकते हैं। किसी टीम प्रोजेक्ट में शुरुआती स्टेज में दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन आप इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योर नई पार्टनरशिप पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन पिछले इन्वेस्टमेंट से रिटर्न उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं हो सकता है। यह आपको पैसे से जुड़े जरूरी फैसले लेने से भी रोक सकता है। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों से बचें, क्योंकि इससे भाई-बहनों के साथ बहस हो सकती है। आज के दिन कुछ स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत होगी। जो लोग बच्चों में पैसा बांटना चाहते हैं, वे आज के दिन का सुबह का टाइम चुन सकते हैं।

मिथुन राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए सावधान रहना होगा। शाम के समय सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें। आज के दिन किचन में काम करने वाली महिलाओं को सब्जी काटते समय छोटे-मोटे कट लगने से सावधान रहना चाहिए। शराब का सेवन छोड़ दें और बेहतर सेहत के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। ऑयली और चिकनाई वाली चीजों से दूर रहें और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं।