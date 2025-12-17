मिथुन राशिफल 18 दिसंबर: मिथुन राशि भूलकर भी न करें गॉसिप, आज बिजनेसमैन को मिलेगा लाभ

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 18 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today 18 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal: रोमांस से जुड़े मामलों को आज के दिन हाथ से बाहर न जाने दें। सभी प्रोफेशनल चुनौतियों को समझदारी से संभालने में सावधानी बरतें। मिथुन राशि वालों आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें। आज के दिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ऐसे टॉपिक से बचें, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को नया प्यार पाने में आज के दिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज मेडिटेशन करें।

मिथुन राशि भूलकर भी न करें गॉसिप, आज बिजनेसमैन को मिलेगा लाभ- पढ़ें पूरा राशिफल मिथुन लव लाइफ: कुछ लॉन्ग-डिस्टेंस लव अफेयर्स में ज्यादा बातचीत की जरूरत होती है। आज के दिन जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर से फोन पर बात करनी चाहिए और बिना किसी झिझक के अपनी भावनाएं शेयर करनी चाहिए। ऐसे टॉपिक से बचना अच्छा है, जो आपके पार्टनर को परेशान कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें माता-पिता की सहमति मिल सकती है। मैरिड महिलाएं परिवार बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच सकती हैं। आज के दिन कुछ लोगों को नया प्यार पाने में भी किस्मत का साथ मिलेगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी काबिलियत को नए कामों से परखा जाएगा। आज क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें। आज के दिन अगर आप हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं और उसी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आज चांस ज्यादा हैं। गॉसिप से दूर रहें, और यह भी पक्का करें कि आज आपकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर न पड़े। आज के दिन टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, लेदर और कंप्यूटर एक्सेसरीज़ का काम करने वाले बिजनेसमैन को आज अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिजनेसमैन नए पार्टनर से भी मिलेंगे। कुछ मिथुन राशि वाले नई डील साइन करेंगे, जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा।

फाइनेंशियल राशिफल: धन आपके फेवर में रहेगा। इससे सभी बकाया अमाउन्ट चुकाने में मदद मिलेगी। आज के दिन कोई भाई-बहन फाइनेंशियल मदद मांग सकता है, और आप मदद दे सकते हैं। बड़ी रकम देने से पहले, यह पक्का कर लें कि वह वापस मिल जाएगी। आप फिक्स्ड डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आज के दिन कुछ लोग परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले को सुलझाने में सफल होंगे। मिथुन राशि के कुछ बिजनेसमैन को बैंक लोन भी मिल सकता है।

सेहत राशिफल: आपको कम से कम 20 मिनट पार्क में टहलना चाहिए या योगा कर सकते हैं। आज के दिन मेडिटेशन करने से आपको मानसिक तनाव पर कंट्रोल रखने में मदद करेगा। दिल की बीमारी वाले सीनियर लोगों को सुबह में दिक्कतें हो सकती हैं। आज के दिन मेडिकल हेल्प में देरी न करें। वायरल फीवर, गले में खराश और पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि, वे ज्यादा सिरियस नहीं होंगी। आज के दिन शाम के समय भारी समान न उठाना आपके लिए अच्छा है।

