Gemini Horoscope Today 17 september 2025 aaj ka mithun rashi rashifal daily future predictions मिथुन राशिफल 17 सितंबर: आज कई स्रोतों से धन की कर सकते हैं उम्मीद, सेहत का रखें खास ध्यान
मिथुन राशिफल 17 सितंबर: आज कई स्रोतों से धन की कर सकते हैं उम्मीद, सेहत का रखें खास ध्यान

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 16 Sep 2025 10:00 PM
मिथुन राशिफल 17 सितंबर: आज कई स्रोतों से धन की कर सकते हैं उम्मीद, सेहत का रखें खास ध्यान

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 17 सितंबर 2025: आज मिथुन राशि वालों को रिलेशनशिप से जुड़े मामलों को सावधानी से सुलझाना चाहिए। काम को लेकर आपका कमिटमेंट आपको अपने प्रोफेशनल लक्ष्य पाने में मदद करेगा। आज सट्टेबाजी से बचें। सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

मिथुन लव राशिफल- नए लवर्स के लिए दिन का पहला भाग जरूरी हो सकता है। ऐसे पल सामने आएंगे जब आप अपना आपा खो सकते हैं और इससे आज लव अफेयर में हंगामा भी हो सकता है। आपको अपने लवर को पर्सनल स्पेस देने में सावधानी बरतने की जरूरत है। आप लवर को गिफ्ट्स से सरप्राइजन करना सुनिश्चित करें। ट्रैवल के दौरान या किसी ऑफिशियल इवेंट में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाने के लिए प्रपोजल भी रख सकते हैं।

मिथुन करियर राशिफल- मिथुन राशि वालों को आज अपनी ऑफिस लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखनी चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो टीम मैनेजरों या टीम लीडरों के पास वैकल्पिक प्लान होना चाहिए। आज ऑफिस में आर्थिक फैसलों से दूर रहना और यह सुनिश्चित करना अच्छा है कि आपका डीलिंग पारदर्शी होनी चाहिए। यह उन लोगों पर ज्यादा लागू होता है जो मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग, अकाउंटिंग और प्रशासन प्रोफाइल में हैं। हायर एजुकेशन में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों को पॉजिटिव समाचार मिलेगा। बिजनेसमैन आज नई पार्टनरशिप पर भी साइन करेंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आप कई स्रोतों से धन की उम्मीद कर सकते हैं और एक उचित फाइनेंशियल प्लान बनाना भी जरूरी है। इससे आपको सुरक्षित निवेश करने में मदद मिलेगी। आज आप किसी फ्रेंड से पैसा उधार ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में भी निवेश कर सकते हैं। कुछ महिलाएं नई संपत्ति या ज्वैलरी खरीदना पसंद करेंगी, जबकि पुरुष जातकों को फैमिली के अंदर किसी सेलिब्रेशन में योगदान देने की जरूरत होगी।

मिथुन सेहत राशिफल- सांस से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं और दिन के दूसरे भाग में महिलाएं डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहेंगी। आपको दिन के पहले भाग में लग्स या चेस्ट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको सीढ़ियों का उपयोग करते समय और यहां तक ​​कि बस या ट्रेन में चढ़ते समय भी सतर्क रहना चाहिए। आपको भोजन में फैट और ऑयल से परहेज करना चाहिए। इसके बजाए आज ज्यादा मेवे और फलों का सेवन करें। जिम जाना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

Gemini Gemini Horoscope
