मिथुन राशिफल 17 नवंबर: मिथुन राशि वाले आज पैसों से जुड़ा न लें कोई बड़ा डिसीजन, ऑफिस रोमांस से दूर रहें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 17 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: अपने रिलेशनशिप को आसान और क्रिएटिव रखें। रिश्ते में आपको ज्यादा बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। आज अपने पार्टनर के साथ बहसबाजी से बचें। अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अपने क्रश से अपनी भावनाओं का इजहार करने का भी यह अच्छा समय है। प्रपोज करने में संकोच न करें। फीडबैक ज्यादातर पॉजिटिव ही होगा। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को दूर रखें, क्योंकि इससे आपका साथी नाराज हो सकता है। मैरिड जातकों को आज ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए क्योंकि जीवनसाथी को यह पता चल सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपनी क्षमता दिखाने के मौके मिल सकते हैं। मेहनत बनाए रखें, जिससे आपको मैनेजमेंट की नजरों में बने रहने में भी मदद मिलेगी। क्लाइंट्स के साथ महत्वपूर्ण बातचीत में आपकी कम्यूनिकेशन क्षमता काम आएगी। आज आप नौकरी के इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। एक अच्छे बिजनेस डेवलपर को भी आज नए आइडिया सामने लाने चाहिए। व्यवसायी स्थानीय अधिकारियों के साथ मुद्दों को सुलझाने में सफल होंगे। स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आज बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें। धन आने के बावजूद, आपको खर्चों पर नजर रखनी चाहिए। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार न दें, क्योंकि उसे वापस पाने में दिक्कत होगी। बड़े-बुज़ुर्ग बच्चों के बीच धन बांटने पर विचार कर सकते हैं। व्यवसायियों को बैंक से लोन मिल सकता है। इससे सभी बकाया राशि चुकाने में भी मदद मिलेगी। आज किसी दोस्त के साथ आर्थिक मसला सुलझाने पर विचार करें।

सेहत राशिफल: आज आपको दृष्टि संबंधी शिकायत हो सकती है। जिन लोगों को सेहत से संबंधित समस्या है, उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। ध्यान रखें कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखें। तंबाकू और शराब दोनों को अपने जीवन से दूर रखें। आज शराब छोड़ने और योग शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। कुछ महिलाओं को दोपहर में पाचन संबंधी समस्याओं की भी शिकायत हो सकती है। जब भी आपको बेचैनी महसूस हो, डॉक्टर से सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ