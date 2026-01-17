Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़gemini horoscope today 17 january 2026 love career money and health predictions
मिथुन राशिफल 17 जनवरी: सिंगल पुरुषों की जिंदगी में होगी नई एंट्री, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

मिथुन राशिफल 17 जनवरी: सिंगल पुरुषों की जिंदगी में होगी नई एंट्री, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप:

Gemini Today Horosocpe 17 January 2026: आज यानी 17 जनवरी का दिन मिथुन राशि वालों के लिए खास होने वाला है। लव लाइफ सही जाएगी लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देना है। नीचे पढ़ें अपनी पूरी राशिफल…

Jan 17, 2026 06:20 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Gemini Horoscope Today 17 January 2026, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज प्यार में डूब जाने का दिन है। आज आप अपने रिश्ते को समझदारी और प्यार के साथ एक्सप्लोर करें। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता मिलने वाली है। आज पैसों की स्थिति भी सही रहने वाली है। आज का दिन खुशियों से भरा है। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की कोशिश करें। पार्टनर की उम्मीदों का पूरा ख्याल रखें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाकी आज यानी 17 जनवरी की पूरी राशिफल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मिथुन लव राशिफल

आज प्यार में आप ईगो को बीच में ना आने दें। ऐसा करेंगे तो कई चीजें अपने आप कंट्रोल में होंगी। आज कोशिश करें कि आपके पार्टनर का मूड सही रहे। अगर शादी से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो दिन के दूसरे हिस्से में लें। हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान आज आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करें। सोच-समझकर फैसला लें। जो पुरुष सिंगल हैं, आज उनकी लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री संभव है। शादीशुदा लोग इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ऑफिस रोमांस से बचना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परिवार में चीजें खराब हो सकती हैं।

मिथुन करियर राशिफल

आज ऑफिस में होने वाली पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है। मन परेशान हो सकता है लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम पर फोकस रखें। अपने काम को ही प्रियॉरिटी दें। कुछ लोग आज जॉब छोड़ने का भी मन बना सकते हैं। इंटरव्यू के योग भी बन सकते हैं और आपको सफलता भी मिलेगी। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, वो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के बारे में सोचें। मीटिंग में अपने क्रिएटिव आइडिया को जरूर शेयर करें।

मिथुन आर्थिक राशिफल

आज कई अलग-अलग सोर्स से आपको पैसा मिल सकता है। ऐसे में पैसों की स्थिति काफी सही रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन सही है। आज आप कोई इलेक्टॉनिक सामान ले सकते हैं। कुछ लोग गाड़ी भी ले सकते हैं। आप घर के रेनोवेशन पर खर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में आज प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो। दोस्तों से पैसों से जुड़ी बात आज ना ही करें।

मिथुन हेल्थ राशिफल

मिथुन राशि वालों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना है। ऐसा करने से सेहत से जुड़ी कई चीजें सही हो सकती हैं। आज कई लोगों को आंख से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि आज खेलते वक्त चोट लगने की संभावना है। आज आप आयली और तली-भुनी चीजें ना खाएं। दवाइयां समय पर लें। कुछ महिला जातकों को स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। बुजुर्ग लोगों को आज जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।

