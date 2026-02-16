Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 17 फरवरी: मिथुन राशि आज मिलेगी खुशखबरी, टीम मेंबर्स के साथ टकराव से बचें

Feb 16, 2026 09:21 pm ISTडॉ जे एन पांडे लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today 17 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today 17 February 2026, AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 17 फरवरी 2026: जिंदगी के प्रति पॉजिटिव सोच रखने की कोशिश करें। रिश्ते में सब्र रखने की कोशिश करें। आज के दिन काम पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। बेहतर भविष्य के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। आज कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर सकेगी। आज के दिन लव लाइफ में रोमांस को अपनाएं और अपने लवर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करें। अपनी प्रोडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाने के लिए कदम उठाएं। आज के दिन आपको पैसे से जुड़े सुरक्षित फैसले लेना चाहिए।

मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

रिश्ते में आज के दिन आप प्यार और रोमांचक सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। कुछ लवर अपने पार्टनर को प्रोडक्टिव टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे अनबन हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि आप दोनों प्यार के लिए ज्यादा वक्त निकालें। आज के दिन लॉन्ग-डिस्टेंस लव अफेयर जो टूटने की कगार पर हैं, वे भी नई सिचुएशन की उम्मीद कर सकते हैं। माता-पिता की तरफ से भी दखलअंदाजी हो सकती है, जिसे आपको कंट्रोल करना होगा। क्रश को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए भी आज का दिन चुनें। सिंगल लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं।

मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज वर्कप्लेस पर शांत स्वभाव जरूरी रहेगा। टीम मेंबर्स के साथ टकराव से बचें और ऑफिस पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए दूर रहें। टीम मीटिंग में सुझाव देते समय सावधान रहें, और यह उन लोगों के लिए और भी जरूरी है, जो हाल ही में किसी कंपनी में शामिल हुए हैं। जो लोग विदेशी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को अलग-अलग पॉलिसी को लेकर अधिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन इस मामले को बिना देर किए सुलझाना जरूरी है। स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकते हैं। जॉब इंटरव्यू क्लियर करने में भी सफलता मिलेगी।

मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आप घर को रेनोवेट करने या गाड़ी की रिपेयर पर भी खर्च कर सकते हैं। आज के दिन जब पैसे की सिचुएशन इजाजत दे तो जरूरी डिसीजन लेने के बारे में सोचें। आप कोई प्रॉपर्टी बेचने की भी कोशिश कर सकते हैं, जिससे अच्छा पैसा मिल सकता है। वर्कप्लेस पर किसी सेलिब्रेशन पर कुछ पैसे खर्च करें। एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि पैसे का नुकसान वे बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे।

मिथुन राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपना हेल्थ शेड्यूल ठीक रखें। आपको बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बुजुर्ग जातकों को नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज के दिन हड्डियों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। पानी के अंदर की एक्टिविटीज में हिस्सा न लें, खासकर जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो। गाड़ी चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें शराब और तंबाकू दोनों का सेवन करने से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ जे एन पांडे

लेखक के बारे में

डॉ जे एन पांडे
