Gemini Horoscope Today 17 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal
मिथुन राशिफल 17 दिसंबर: मिथुन राशि आज इस काम में स्मार्ट तरीका बहुत जरूरी, मैरिड पुरुष इस चीज से रहें सावधान

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today, 17 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Dec 16, 2025 10:05 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today 17 December 2025, मिथुन राशिफल 17 दिसंबर 2025: ऑफिस में चुनौतियों के बावजूद आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। लव लाइफ में कुछ शानदार पल आएंगे। आज आप हेल्दी और धनवान भी रहेंगे।

मिथुन राशि आज इस काम में स्मार्ट तरीका बहुत जरूरी, मैरिड पुरुष इस चीज से रहें सावधान- पढ़ें पूरा राशिफल

मिथुन लव लाइफ: अपने प्रेमी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने का ध्यान रखें। आपका पार्टनर जिद्दी बर्ताव कर सकता है। इससे आपकी लव लाइफ में कुछ बेचैनी हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें, और असहमति होने पर भी शांत रहें। आज एक अच्छा श्रोता बनें, और अपनी भावनाओं को साझा करने में भी समय बिताएं। मैरिड पुरुषों को अपने जीवनसाथी के साथ बहस करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे आज गंभीर मुद्दे हो सकते हैं।

करियर राशिफल: फीडबैक और गलतियों के लिए खुले रहें। टीम मीटिंग में अपनी राय जाहिर करने में संकोच न करें। जो लोग मैनेजर की भूमिका संभालते हैं, उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव हो सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखना भी अच्छा है। आज, व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ लाइसेंसिंग संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता है। बिजनेस करने वाले भी आज नए कॉन्सेप्ट लॉन्च करने में सफल होंगे। जो लोग व्यापार को विदेशी क्षेत्रों में बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे प्रमोटर खोजने में भाग्यशाली साबित होंगे।

फाइनेंशियल राशिफल: मजबूत फाइनेंशियल सिचूऐशन के साथ, आप घर और ऑफिस में पैसे से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में अच्छे हैं। आज एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानर बनें, क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए भी धन कमाने की जरूरत है। आप परिवार के भीतर संपत्ति का कोई मामला भी सुलझा सकते हैं। बिजनेस करने वालों को विदेश में नए मौके मिल सकते हैं। आज के दिन फंड जुटाना आसान होगा। कुछ महिलाएं भी आज नया घर खरीदने में भाग्यशाली होंगी।

सेहत राशिफल: आप सेहत के मामले में खुश रहेंगे। कोई बड़ी मेडिकल समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। कुछ बच्चे मुंह या कान में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। कुछ उम्रदराज जातकों को पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें बाहर के खाने को लेकर सावधान रहना चाहिए। आज किचन में काम करते समय सावधान रहें, क्योंकि सब्जियां काटते समय छोटे-मोटे कट लग सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
