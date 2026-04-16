मिथुन राशिफल 17 अप्रैल 2026: मिथुन राशि वाले आज कन्फ्यूजन से बचें, फोकस रखेंगे तो मिलेगा फायदा, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 17 April 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 17 अप्रैल 2026: आज दिन थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। एक साथ कई मैसेज, कॉल या प्लान बदलने की वजह से दिमाग भटक सकता है। ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असली काम क्या है, वो साफ नहीं दिखेगा। अगर हर चीज को बराबर अहमियत दोगे तो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। बेहतर रहेगा कि थोड़ा रुककर देखो कि सच में जरूरी क्या है। दिन ढलते-ढलते चीजें खुद साफ होने लगेंगी। तब समझ आएगा कि कौन सी बात काम की है और कौन सिर्फ टाइम ले रही थी।
आगे पढ़ें मिथुन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मिथुन राशि का लव राशिफल- आज बातों में गलतफहमी जल्दी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से बात करते-करते कनेक्शन बन सकता है। सामने वाला आपको जल्दी समझ रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन जल्दी ही ज्यादा उम्मीद न बना लें। रिलेशनशिप में हैं तो आज सुनना ज्यादा जरूरी है। छोटी सी बात भी खिंच सकती है अगर दोनों जल्दबाजी में रिएक्ट करें। सीधी और शांत बात बहुत काम आएगी। घुमा-फिराकर बात करने से चीजें और बिगड़ सकती हैं।
मिथुन राशि का करियर राशिफल- आज एक सही जानकारी आपका आधा काम आसान कर सकती है। किसी से मिला छोटा सा जवाब भी बड़ा काम कर सकता है। लिखने, बात करने और प्लान बनाने वाले काम अच्छे से निकलेंगे। लेकिन एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश मत करो। वही दिक्कत देगा। नौकरी में एक सही फैसला दिन संभाल देगा। बिजनेस में अभी फैलाव से ज्यादा पुराने काम को ठीक करना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स भी एक ही चीज पर टिके रहें, ज्यादा फायदा मिलेगा।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसे छोटे-छोटे खर्चों में निकल सकते हैं। कभी कुछ ऑर्डर, कभी बाहर का खर्च- ऐसे ही दिन निकल जाएगा। उस वक्त लगेगा कि कुछ खास नहीं है, लेकिन शाम तक जोड़ोगे तो रकम बड़ी लगेगी। इसलिए थोड़ा संभलकर चलो। शाम के बाद दिमाग ज्यादा साफ रहेगा, तब कोई बड़ा फैसला लेना बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज असली थकान काम से नहीं, दिमाग से होगी। लगातार फोन, बातें और भागदौड़ आपको थका सकती है। सिर भारी लग सकता है या चिड़चिड़ापन आ सकता है। बीच-बीच में रुकना जरूरी है। थोड़ा टहल लो, स्क्रीन से दूर रहो। समय पर खाना खाओ। शरीर को थोड़ा आराम दोगे तो सब बैलेंस में आ जाएगा।
सलाह: जिस चीज से फायदा दिख रहा है, उसी पर टिके रहो। हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
लकी नंबर: 16
लकी रंग: लाल
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें