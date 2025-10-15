Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 16 अक्टूबर: पुराने निवेशों से मिल सकता है धन, प्रमोशन से जुड़ी मिल सकती है गुड न्यूज

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Wed, 15 Oct 2025 09:21 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 16 अक्टूबर 2025: आज मिथुन राशि वालों के लव अफेयर पर कोई बड़ा संकट नहीं मंडरा रहा है। काम को लेकर आपकी लगन पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगी। आज धन और सेहत दोनों ही अच्छे रहेंगे।

मिथुन लव राशिफल- अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताएं और दिन का दूसरा भाग अपने क्रश को प्रपोज़ करने के लिए भी अच्छा है। आप दोनों को साथ में समय बिताते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक शब्द या इशारा आपके पार्टनर को नाराज कर सकता है और बहस का कारण बन सकता है। कुछ महिलाएं इस दिन रिलेशनशिप से बाहर निकलना पसंद करेंगी। जो लोग नए रिलेशनशिप में हैं, उन्हें खुलकर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि इससे आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे।

मिथुन करियर राशिफल- आज मिथुन राशि के वर्कप्लेस में आपका अनुशासन आज आपको अच्छे करियर मौके दिलाने में मदद करेगा। फ्रीलांसिंग का मौका आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आप अपने काम और क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। जिन लोगों का आज इंटरव्यू शेड्यूल है, उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कुछ आर्किटेक्ट, ग्राफ़िक डिजाइनर, लॉयर, सेल्सपर्सन, आईटी फील्ड में काम करने वाले और मैकेनिक क्लाइंट्स से तारीफ मिलेगी। जो लोग प्रमोशन या अप्रेजल की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेसमैन भी नई पार्टनरशिप पर साइन करेंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आपको पुराने निवेशों से धन मिल सकता है, जिससे आप नई संपत्ति खरीद सकेंगे। आज आप अपने फ्रेंड्स के बीच पैसों को लेकर किसी विवाद का हिस्सा बन सकते हैं और इससे आपके किसी करीबी दोस्त के साथ आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं। कोई लीगल मामला सुलझ सकता है, और आप अपने भाई-बहन के साथ चल रहे आर्थिक विवाद को सुलझाने की पहल भी कर सकते हैं। जो लोग व्यापार या कारोबार से जुड़े हैं उन्हें प्रमोटरों से नए क्षेत्रों में कारोबार का विस्तार करने के लिए धन मिलेगा।

मिथुन सेहत राशिफल- आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। कुछ लोगों को विजन या डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आज बस या ट्रेन में चढ़ते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी या सीने में दर्द हो, उन्हें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में भाग लेते समय सावधानी बरतें। प्रेग्नेंट लेडीज को भी आज टूव्हीलर चलाने से बचना चाहिए।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

