आज का मिथुन राशिफल 16 नवंबर 2026: नए निवेश का फैसला आज स्थगित रखें
Mithun rashifal: पैसों की चर्चा छोटी और विषय पर टिकी रहने से स्थिति अधिक स्पष्ट लगेगी।
मन में बेवजह का तनाव रहेगा और किसी बात से उदासी बढ़ेगी। आज रास्ते पर चलते समय और काम करते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। बड़ी नई शुरुआत से अधिक रोज के परिचित काम दिन के अनुकूल रहेंगे। कोई परेशान करने वाली खबर सामने आने के संकेत हैं। उसका असर मन पर रहेगा, इसलिए आज हर बातचीत में अपनी पूरी ऊर्जा लगाना कठिन लगेगा। दिन डरने का नहीं, अपनी गति संभालने का है। भीतर की बेचैनी के बीच छोटी जिम्मेदारियां निभाना अधिक सहज होगा। जो काम अपनी परिचित लय में चलता है, उससे दिन को आकार मिलेगा। किसी निरर्थक बहस का हिस्सा बनने पर तनाव बढ़ेगा। साफ चेतावनी है कि रास्ते और कार्यस्थल पर ध्यान भटकने को हल्के में न लें।
करियर कैसी है?
दफ्तर या अपने काम में नियमित जिम्मेदारियां निभाने का दिन है। नई दिशा पर बड़ा फैसला लेने की मानसिक सहजता कम रहेगी। किसी बातचीत का छोटा हिस्सा भी मन में अटक जाएगा और ध्यान दोबारा काम पर लाने में समय लगेगा। पूरे दिन मकर राशि के आठवें भाव में चंद्रमा रहने से चंद्राष्टम रहेगा। इसका आज का असर बेचैनी और मन के भारीपन के रूप में होगा। परिचित काम इस स्थिति में अधिक अनुकूल रहेगा। तुला राशि के पांचवें भाव में बुध पढ़ाई और संदेशों से जुड़ी बातचीत को महत्व देगा। विद्यार्थियों के सामने समझने और समझाने का विषय रहेगा। पढ़ाई पर हुई सीधी चर्चा उपयोगी होगी। कारोबारी बातचीत में भी शब्दों का अर्थ महत्वपूर्ण रहेगा। आज किसी लंबे विवाद को आगे खींचने से काम का समय घटेगा। एक समय में एक परिचित जिम्मेदारी पर ध्यान रखें।
आर्थिक स्थिति आज कैसी रहेगी?
आज नया निवेश करने का दिन नहीं है। मन की बेचैनी के बीच धन से जुड़ा नया जोखिम आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। किसी बातचीत या संदेश में आर्थिक प्रस्ताव सामने हो तो उसे तुरंत स्वीकार करने की उत्सुकता से बचना होगा। आज का आर्थिक केंद्र नया लाभ खोजने से अधिक मौजूदा स्थिति को स्थिर रखना रहेगा। संकेत किसी अचानक प्राप्ति या नुकसान की तय बात नहीं करते। परेशान करने वाली खबर को भी अपने धन का नतीजा मान लेना सही नहीं होगा। आर्थिक फैसले में उतावलापन मन का दबाव बढ़ाएगा। पैसों की चर्चा छोटी और विषय पर टिकी रहने से स्थिति अधिक स्पष्ट लगेगी। नए निवेश का फैसला आज स्थगित रखें।
लवलाइफ कैसी है?
प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा। मन का भारीपन बातचीत में उत्साह कम करेगा और अपने भीतर रहने की इच्छा होगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु कुछ संवादों से पीछे हटने और बेकार की खींचतान छोड़ने का भाव देगा। भाई या बहन से बातचीत छोटी रखने की इच्छा भी होगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। किसी ऐसी बहस का आकर्षण रहेगा जिसका कोई उपयोगी नतीजा सामने नहीं है। उसमें पड़े तो रिश्ते का सहज समय तनाव में बदलेगा। आज दूसरे की चुप्पी का अपनी ओर से अर्थ निकालना भी उलझन बढ़ाएगा। दिन भर मन में चल रही बात प्रेम की बातचीत पर छाया डालेगी। अपनी स्थिति जीवनसाथी को छोटे और सीधे शब्दों में बता दें।
स्वास्थ्य कैसा रहेगा
मानसिक तनाव और बेचैनी आज अधिक महसूस होगी। किसी खबर के बाद मन देर तक उसी पर लौटेगा। संकेत किसी बीमारी का नाम नहीं देते, इसलिए उदासी से अपने स्वास्थ्य के बारे में बड़ा निष्कर्ष न निकालें। कार्यस्थल पर सावधानी और रास्ते पर पूरा ध्यान आज के मुख्य विषय हैं। जल्दबाजी में एक साथ कई काम करना असहज लगेगा। नियमित दिनचर्या मानसिक रूप से अधिक संभली हुई महसूस होगी। अपने काम की गति धीमी रखने पर ध्यान टिकाने की गुंजाइश रहेगी। वाहन चलाते समय फोन को अलग रखें।
क्या करें
आज के नियमित कामों में सबसे आसान काम से शुरुआत करें।
क्या न करें
कार्यस्थल पर चलती बातचीत में ध्यान बांटकर उपकरण या मशीन न चलाएं।
कल का राशिफल
कल मन कुछ उदास रहेगा और काम में बाधाएं आएंगी। जीवनसाथी से मतभेद बहस में बदलने के संकेत हैं। प्रेम में सहजता कम रहेगी। रास्ते पर सावधानी और संयमित बातचीत जरूरी होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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