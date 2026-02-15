मिथुन राशिफल 16 फरवरी: मिथुन राशि आज सुबह का टाइम रहेगा शुभ, ऑफिस में हो सकता हंगामा

Gemini Horoscope Today 16 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशि आज सुबह का टाइम रहेगा शुभ, ऑफिस में हो सकता हंगामा मिथुन राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन गंभीर बातचीत करते समय समझदारी से काम लें। आज के दिन अपने पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। पिछले रिश्तों को सामने लाने से बचें क्योंकि इससे ब्रेकअप भी हो सकता है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पार्टनर को डिटेल में जानने के लिए एक साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। आप अपने माता-पिता से उनकी सहमति के लिए लव अफेयर पर बात कर सकते हैं। कुछ जातकों को आज नया प्यार मिलने का भी सौभाग्य मिल सकता है। शादीशुदा जातकों को आज रिश्ते में किसी रिश्तेदार का दखल बर्दाश्त नहीं हो सकता है।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? जबकि नए काम आपको बिजी रख सकते हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी अच्छा है। जो लोग सीनियर रोल संभालते हैं, उन्हें अधिकारियों के साथ दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ प्रोफेशनल्स को क्लाइंट के घर भी जाना पड़ सकता है। आज का दिन जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा रहेगा। कुछ सीनियर जातक हंगामा कर सकते हैं, और मैनेजमेंट को आपके स्टैंड को वैलिडेट करने की जरूरत है। इसके लिए आपकी तरफ से प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट और आउटपुट के रूप में असरदार कोशिशों की जरूरत है।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? कोई सीरियस फाइनेंशियल इश्यू नहीं आएगा, लेकिन खर्च को लेकर सावधान रहना अच्छा है। आज के दिन का सुबह का टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको किसी जरूरतमंद दोस्त या भाई-बहन की फाइनेंशियल मदद भी करनी पड़ सकती है। महिलाओं के रोल में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ सकता है। बिजनेसमैन भी नए एरिया में एक्सपेंशन के लिए फंड इकट्ठा करके खुश हो सकते हैं।

मिथुन राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? आज कोई सीरियस मेडिकल इश्यू आपको परेशान नहीं करेगा। आपको डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं, जबकि महिलाओं को गाइनेकोलॉजिकल इश्यू परेशान कर सकते हैं। आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए और आज ऑयली और फैट से भरपूर चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सीनियर लोगों को आज सामान उठाते समय सावधान रहना चाहिए। आज के दिन सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। आपके लिए डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा है।