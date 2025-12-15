Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 16 दिसंबर: मिथुन राशि आज धन के नुकसान से बचें, कुछ को मिलेगा बेहतर पैकेज

मिथुन राशिफल 16 दिसंबर: मिथुन राशि आज धन के नुकसान से बचें, कुछ को मिलेगा बेहतर पैकेज

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today, 16 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Dec 15, 2025 09:06 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today 16 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल 16 दिसंबर 2025: प्यार के मामले में बहस से दूर ही रहें। आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। इससे नतीजे शानदार होंगे। धन को समझदारी से संभालें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मिथुन राशि आज धन के नुकसान से बचें, कुछ को मिलेगा बेहतर पैकेज, पढ़ें पूरा राशिफल

मिथुन लव लाइफ: लव के मामले में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें रोमांस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, लेकिन ध्यान रखें कि आप पास्ट की बातों में न पड़ें, जिससे आपका पार्टनर अच्छा महसूस न करे। जो लोग ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं और इससे प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है। आज के दिन कोई पुराना लवर जीवन में वापस आ सकता है, जिससे खुशी वापस आएगी। सिंगल महिलाओं को किसी इवेंट या फंक्शन में जाते समय प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: आज के दिन ऑफिस में आपको क्रिएटिव रहना होगा। अपने क्लाइंट्स को अनुशासन, कमिटमेंट और प्रदर्शन से खुश रखें। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, तो कॉन्फिडेंस के साथ उसमें शामिल हों, क्योंकि आपको बेहतर पैकेज के साथ ऑफर लेटर मिल सकता है। महिलाओं को टीम मीटिंग में डिप्लोमेटिक होने की जरूरत पड़ सकती है। आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रदर्शन आपके लिए बोलेगा। हेल्थकेयर, आईटी, एनिमेशन, डिजाइन, एविएशन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को विदेश में अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए पार्टनर और फंड आसानी से मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। आपको खर्च के बारे में सावधान रहना चाहिए। शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर निवेश करने से बचें। आज आपका अपने भाई-बहन के साथ संपत्ति को लेकर विवाद भी हो सकता है। व्यापारियों को पेमेंट के बारे में सावधान रहना चाहिए। बैंक लोन मंजूर हो सकता है। आप किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ी समस्या भी सुलझा सकते हैं। नया वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए दोपहर का वक्त चुनें।

सेहत राशिफल: ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें। परिवार या दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। भारी सामान उठाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। दोपहर का वक्त डायबिटीज के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिलाओं को माइग्रेन या शरीर में दर्द हो सकता है, जबकि कुछ बच्चों को वायरल बुखार भी आ सकता है। आपको अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
