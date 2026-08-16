मिथुन राशिफल 16 अगस्त 2026: आज अपनों का साथ बदलेगा दिन का मिजाज, धन के मामले में रहें सतर्क
Gemini Horoscope Today 16 August 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज घर-परिवार, मानसिक शांति और निजी सुख-सुविधाएं प्रमुख रहेंगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर, वाहन या घरेलू जरूरत से जुड़ी कोई योजना बन सकती है।
Gemini Horoscope Today 16 August 2026: घर, मन और निजी सुविधा से जुड़ी बातें केंद्र में रहेंगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको बाहरी शोर से हटाकर भीतर की शांति खोजने की ओर ले जाएगा। पिछले दिनों का तनाव कुछ कम हो सकता है और अपने लोगों के बीच समय बिताने का मन बनेगा। परिवार के साथ बैठना, घर की किसी व्यवस्था को ठीक करना या घरेलू जरूरतों पर ध्यान देना संतोष देगा। माता से सहयोग, सलाह या भावनात्मक सहारा मिलने की संभावना है। कुछ लोगों के लिए वाहन, घर की चीज या सुविधा से जुड़ी खरीद पर विचार हो सकता है, लेकिन फैसला आराम से करना बेहतर रहेगा। मंगल आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास और तेजी बढ़ी हुई है, इसलिए मन जो सोच रहा है, उसे तुरंत करना चाहेंगे। यही जगह है जहां थोड़ी सावधानी चाहिए। शनि करियर क्षेत्र में दबाव बनाए रख सकता है, इसलिए घर की शांति और काम की जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी रहेगा। अपनों के बीच बैठकर मन हल्का होगा और छोटी खुशियां बड़ी राहत देंगी।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में भावनात्मक निकटता का समय है। साथी या पसंदीदा व्यक्ति के साथ औपचारिक बातों के बजाय दिल की बात करना ज्यादा असरदार रहेगा। अगर पिछले दिनों आप चिड़चिड़े रहे हैं, तो अब सुलह का रास्ता खुल सकता है। परिवार के साथ कोई छोटा समारोह, घर पर मिलना-जुलना या साथ भोजन करना संबंधों को गर्माहट देगा। माता या घर के वरिष्ठ सदस्य से तालमेल अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में सुरक्षा और भरोसे की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। किसी बात को मन में जमा रखने के बजाय शांत तरीके से सामने रखें। अनुमान लगाकर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
कामकाज में पूरी रफ्तार से दौड़ने के बजाय व्यवस्थित कदम अधिक लाभ देंगे। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस और घर की जिम्मेदारी साथ संभालनी पड़ सकती है। अगर आप प्राथमिकता तय कर लें, तो दबाव कम लगेगा। छात्रों के लिए घर का शांत माहौल पढ़ाई में मदद करेगा। ध्यान लगाना पहले से आसान हो सकता है, खासकर लेखन, विश्लेषण, भाषा, डिजाइन या प्रैक्टिकल तैयारी वाले विषयों में। करियर से जुड़ी कोई बात तुरंत तय करने की जगह जानकारी इकट्ठी करना बेहतर रहेगा। वरिष्ठों के साथ बात करते समय स्वर संतुलित रखें, क्योंकि आपके भीतर की तेज ऊर्जा बात को अनावश्यक रूप से सख्त बना सकती है। जिन लोगों का काम संपत्ति, वाहन, घरेलू सेवाओं या परिवार आधारित कारोबार से जुड़ा है, उन्हें उपयोगी प्रगति मिल सकती है।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामले में संतुलित लाभ की संभावना है। परिवार या माता-पिता की ओर से मदद, सलाह या किसी खर्च में सहयोग मिल सकता है। बचत को मजबूत करने का अच्छा समय है, बशर्ते आप भावनात्मक खरीदारी से बचें। घर की सुविधा, मरम्मत, साज-सज्जा या वाहन से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। कोई भी बड़ी खरीद बिना तुलना किए न करें। छोटे-छोटे बचत कदम आगे काम आएंगे। नकद प्रवाह सामान्य रहेगा, इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
तनाव कम होने से शरीर भी हल्का महसूस करेगा। फिर भी मानसिक बेचैनी और शारीरिक थकान साथ-साथ चल सकती है, क्योंकि मंगल आपको लगातार सक्रिय बनाए हुए है। आराम, नींद और भोजन का समय बिगड़ा तो सिर भारी या मन चिड़चिड़ा हो सकता है। घर में शांत कोना, थोड़ी गहरी सांसें और स्क्रीन से छोटे ब्रेक आपके लिए उपयोगी रहेंगे। पानी पर्याप्त लें और देर रात तक जागने से बचें।
आज की सलाह
घर की शांति को प्राथमिकता दें और बड़े फैसले पूरी जानकारी के बाद लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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