मिथुन राशिफल 15 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए राहत भरा समय, रुका पैसा और करियर दोनों में मिलेगी अच्छी खबर
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 15 May 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 मई 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 15 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन पहले से थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग काफी समय से काम, पैसों या मन की उलझनों को लेकर परेशान चल रहे थे, उन्हें अब धीरे-धीरे राहत महसूस हो सकती है। हालांकि इस समय दिमाग काफी चलता रहेगा। छोटी बात भी मन में बार-बार घूम सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि बिना वजह टेंशन बढ़ रही है। इसलिए खुद को हर बात में ज्यादा उलझाने से बचना होगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- शरीर में रह सकती है सुस्ती
इन दिनों जल्दी थकान महसूस हो सकती है। काम करने का मन तो करेगा लेकिन शरीर उतना साथ नहीं देगा। देर रात तक जागना या ठीक से आराम न करना परेशानी बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को सिर भारी लग सकता है या नींद ठीक से नहीं आएगी। हालांकि कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी सेहत को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा। समय पर खाना और थोड़ा आराम आपके लिए जरूरी रहेगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल- रिश्तों में मिलेगा सुकून
घर और रिश्तों के मामले में समय अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। अगर किसी बात को लेकर दूरी चल रही थी तो अब धीरे-धीरे चीजें ठीक होती दिखाई देंगी। बातचीत बढ़ेगी और गलतफहमियां कम हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों को घर में शांति महसूस होगी। वहीं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में भरोसा बढ़ सकता है। जिन लोगों के बच्चे हैं, उन्हें उनकी तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। पढ़ाई या काम को लेकर संतोष मिलेगा। काफी समय से अगर बच्चों को लेकर चिंता चल रही थी तो अब मन थोड़ा शांत हो सकता है।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर राहत मिलेगी
आर्थिक मामलों में समय पहले से अच्छा कहा जा सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।कमाई बढ़ाने के नए मौके भी सामने आ सकते हैं। पुरानी मेहनत का फायदा मिलने लगेगा। हालांकि सरकारी कागज या नियम-कानून से जुड़े मामलों में थोड़ा संभलकर चलना जरूरी रहेगा।जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नुकसान करा सकता है।
मिथुन राशि का करियर राशिफल- नौकरी और काम में बनेगी बात
ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। लोग आपकी बातों और व्यवहार से प्रभावित होंगे। नई जिम्मेदारी या नया मौका मिलने के संकेत हैं। बिजनेस करने वालों के लिए भी समय ठीक रहेगा। नए लोगों से संपर्क आगे फायदा दे सकते हैं। मीडिया, टीचिंग, सोशल मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या बोलने-बताने से जुड़े काम करने वालों को ज्यादा फायदा मिल सकता है।
कुल मिलाकर, मिथुन राशि वालों के लिए यह समय धीरे-धीरे चीजों को बेहतर करने वाला रहेगा। बस दिमाग को ज्यादा उलझाने से बचें और अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान रखें। मेहनत का फायदा मिलता दिखाई देगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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