मिथुन राशिफल 15 अगस्त 2026: सुबह बढ़ेगी भागदौड़, बाद में घर-परिवार से मिलेगी राहत; करियर और धन के लिए दिन अहम
Gemini Horoscope Today 15 August 2026: मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत भागदौड़, बातचीत और छोटे-छोटे कामों से होगी। करियर में आपकी सक्रियता और संवाद क्षमता काम आएगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। प्रेम और परिवार के मामलों में दोपहर बाद माहौल बेहतर होगा।
Gemini Horoscope Today 15 August 2026: दिन की शुरुआत भागदौड़, बातचीत और छोटे कामों की रफ्तार के साथ हो सकती है। फोन, संदेश, मीटिंग, पड़ोस, भाई-बहन या छोटे सफर जैसे काम आपका समय ले सकते हैं। आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे, लेकिन हर बहस में उतरना जरूरी नहीं है। मंगल आपकी राशि में होने से ऊर्जा और तत्परता बढ़ी रहेगी, पर यही जल्दबाजी भी ला सकती है। दोपहर के बाद ध्यान घर, आराम, परिवार और मानसिक शांति की तरफ ज्यादा जाएगा। अगर सुबह बाहर के काम निपटा लें, तो बाद में राहत महसूस होगी। घर से जुड़ी खरीद, व्यवस्था, किसी बड़े सदस्य से बात या निजी जगह को बेहतर करने का विचार बन सकता है। मन में सुख और सुरक्षा की जरूरत बढ़ेगी। जिन लोगों का ध्यान संपत्ति, किराए, घर बदलने या घरेलू सुविधा पर है, उन्हें कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सोचकर ही लें। दिन कुल मिलाकर अच्छा है, बस ऊर्जा को इधर-उधर बिखरने न दें और भावनाओं के साथ व्यवहारिकता भी रखें।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आपका बोलने का तरीका बहुत असर डालेगा। सुबह आप ज्यादा सक्रिय और मुखर रहेंगे, इसलिए साथी या प्रियजन से बात करते समय टोन नरम रखें। दोपहर के बाद भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और घर जैसा अपनापन महसूस होगा। विवाहित लोगों को साथी का अच्छा सहयोग मिल सकता है, खासकर घरेलू फैसलों या मन के दबाव को समझने में। अगर किसी बात पर मतभेद हुआ हो, तो शाम का समय उसे शांत करने के लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसे की बात करें। जो लोग नया रिश्ता सोच रहे हैं, वे सामने वाले के स्वभाव को समझने पर ध्यान दें।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
कामकाज में शुरुआत तेज रहेगी। कई छोटे काम एक साथ आ सकते हैं। लिखने, बोलने, सेल्स, मीडिया, ट्रेनिंग, मार्केटिंग या समन्वय वाले कामों में सुबह का हिस्सा उपयोगी है। फिर भी अधीरता से गलती हो सकती है, इसलिए ईमेल, दस्तावेज और डिटेल दोबारा देखें। विद्यार्थियों के लिए चुनौती यह है कि मन जल्दी भटक सकता है। खासकर सुबह बाहरी बातों के कारण ध्यान टूट सकता है। बाद में शांत माहौल मिलने पर पढ़ाई बेहतर चलेगी। घर से पढ़ने वाले छात्र दोपहर के बाद ज्यादा फोकस महसूस करेंगे। धन और वाणी के पक्ष में बने ग्रह संकेत देते हैं कि समझदारी से कही गई बात आपके करियर में मदद करेगी।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में कुछ राहत या उपयोगी सूचना मिल सकती है। परिवार से जुड़ा कोई आर्थिक सहयोग, पुराना अटका भुगतान या घरेलू जरूरत के लिए सही सौदा सामने आ सकता है। संपत्ति या घर से जुड़ी खरीद पर सोच रहे हैं, तो शर्तें ध्यान से पढ़ें। केवल उत्साह में बुकिंग या अग्रिम भुगतान न करें। छोटे-छोटे खर्च जुड़कर बजट बिगाड़ सकते हैं। आय और बचत दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सुबह बेचैनी, जल्दीबाजी या मानसिक दौड़ बनी रह सकती है। सांसों पर ध्यान देना, थोड़ी वॉक और स्क्रीन ब्रेक बहुत काम आएंगे। बाद में शरीर ढीला छोड़ने का मन करेगा, इसलिए आराम और गतिविधि का संतुलन रखें। घर के काम करते समय अपनी मुद्रा पर ध्यान दें। मन शांत रखने के लिए शाम को हल्की बातचीत या पसंदीदा संगीत अच्छा रहेगा।
आज की सलाह
पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर घर और मन को आराम देने का समय निकालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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