Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 14 October 2025 aaj ka mithun rashifal daily Future predictions

मिथुन राशिफल 14 अक्टूबर: आज गॉसिप और तुरंत फैसला से बचें, हर वीक करें थोड़ी-थोड़ी बचत

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 13 Oct 2025 09:38 PM
Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 14 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि वालों आज आपका दिमाग परेशानियों को हल करने के चतुर तरीके खोजने में तेज और उत्साहित महसूस कर सकता है। दूसरों के साथ आइडिया शेयर करें और पूरा करने के लिए एक या दो टास्क चुनें। विनम्रता और स्पष्टता से बोलें। प्लानिंग को बार-बार बदलने से बचें। फोकस के साथ गेम को बैलेंस करें ताकि आपकी क्रिएटिविटी लगातार ग्रोथ में मदद कर सके।

मिथुन लव राशिफल- आज आपके शब्द चमकेंगे और किसी का दिल रोशन कर सकते हैं। गर्मजोशी भरे, फ्रेंडली मैसेज शेयर करें और बात करने से ज्यादा सुनें। अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, तो एक सिंपल और फन एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं जो हंसी और नजदीकी लाए। अगर आप अविवाहित हैं, तो फ्रेंड्स या एक साथ किए जाने वाले शौक के जरिए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। गॉसिप और तुरंत फैसला से बचें। दयालु लहजे में ईमानदार, हल्की बातचीत फीलिंग्स को बढ़ने में मदद करती है।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan
ये भी पढ़ें:राशिफल: 14 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मिथुन करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपकी तुरंत सोच छोटी-छोटी परेशानियों को भी तेजी से हल करने में मदद कर सकती है। आइडिया को व्यवस्थित रखने के लिए स्पष्ट नोट्स और सिंपल लिस्ट का इस्तेाल करें। टीम की बातचीत में शॉर्ट और उपयोगी सुझावों को शेयर करें। एक साथ कई नई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने की कोशिश करें, जो शुरू किया उसे खत्म करें। अगर कोई ऑप्शन साफ नजर नहीं आता है, तो किसी भरोसेमंद कलीग से दोबारा विचार करने के लिए कहें।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज का दिन अगर आप विचारशील और सतर्क रहते हैं, तो आर्थिक लाभ का प्रॉमिस करता है। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और आज सुबह तुरंत खरीदारी से बचें। बचत गोल के लिए एक सिंपल प्लान बनाएं और हर वीक थोड़ी-थोड़ी बचत करें। अगर आपको सलाह मिलती है, तो इसे अपने खुद के नंबरों से चेक करें। जिस स्किल को आप एन्जॉय करते हैं उसका इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम पाने के छोटे-छोटे तरीके खोजें। रिस्क से भरे दांवों से बचें और स्थिर, ईमानदार कदमों पर फोकस करें जो आराम और भविष्य के विकल्पों का निर्माण करते हैं। छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले जल्दबाजी में न करें कोई काम, जोखिमपूर्ण निर्णय लेने से बचें

मिथुन सेहत राशिफल- आपके मन और शरीर दोनों को आज जेंटल केयर की जरूरत है। स्ट्रेस कम करने के लिए गहरी सांसें लेने और थोड़ी देर टहलने से शुरुआत करें। अगर आप चाहें तो सिंपल वेजिटेरियन खाना खाएं जो स्थिर एनर्जी देता है, इसमें फल, अनाज और हल्की डेयरी शामिल करें। स्क्रीन से छोटे-छोटे ब्रेक लें, बार-बार स्ट्रेचिंग करें और सोने का नियमित समय रखें। अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, तो सांस लेने की एक्सरसाइज करें या किसी फ्रेंड के साथ बातचीत करें।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है।
