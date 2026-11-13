मिथुन राशिफल (14 नवंबर): जीवनसाथी से बढ़ेगा प्यार, कारोबार में मिलेंगे नए मौके
14 नवंबर को मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम और कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। लंबे समय से दूर रह रहे प्रेमियों की मुलाकात हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आने के योग हैं।
Gemini Horoscope Today 14 November 2026, Aaj Ka Mithun Rashifal: जीवनसाथी आज आपके स्नेह का केंद्र रहेगा। साथ होने की अहमियत अधिक महसूस होगी और बातचीत में अपनापन बढ़ेगा। लंबे अंतराल से दूर रहे युवा प्रेमियों के फिर मिलने के योग हैं। अविवाहित लोगों के लिए नए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। कारोबारी संपर्क भी दिन का महत्वपूर्ण विषय होगा। नया साझेदार मिलने या अवसर सामने आने के योग हैं। ससुराल की ओर से मदद या धन मिलने की संभावना रहेगी। किसी अपने से हुई बातचीत का निजी और व्यावहारिक महत्व एक साथ महसूस होगा। दिन की दिशा में दूसरे लोगों की मौजूदगी अहम रहेगी। अपनी बात सामने रखने का उत्साह होगा। कोई संपर्क आगे बढ़ाने के लिए पहल करनी होगी। आज अवसर की चर्चा और उस पर पहला कदम अलग पड़ाव होंगे। रिश्तों में निकटता का एहसास आपके मन को अच्छा रखेगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
कारोबारियों के लिए नए साझेदार या काम के अवसर मिलने की संभावना है। किसी संपर्क के साथ शुरुआती चर्चा के लिए दिन अनुकूल है। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी गुरु आपके प्रयास और साहस को बल देगा। नतीजे की संभावना आपकी पहल के बाद बनेगी। काम शुरू करने की इच्छा रहेगी और बातचीत आगे बढ़ने पर दिशा स्पष्ट होगी। कानूनी विषय का रुख आपके अनुकूल होने के योग हैं। इसे अंतिम फैसले की निश्चितता मानना जल्दबाजी होगी। विद्यार्थियों को अच्छे अंक के लिए मेहनत करनी होगी। विषय समझने के साथ अभ्यास भी समय मांगेगा। बच्चों में अधिक हिम्मत दिखाई देने की संभावना है। संभावित कारोबारी संपर्क से अपनी ओर से बात शुरू करें। आज प्रयास का महत्व अपेक्षा से अधिक साफ महसूस होगा।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
ससुराल से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं। किसी जरूरत पर बातचीत में मदद का विषय सामने आएगा। घर की सुविधा और अपने शौक पर खर्च की संभावना भी है। कन्या राशि के चौथे भाव में अपनी नीच राशि वाला शुक्र दिन के दौरान मार्गी से वक्री होकर फिर मार्गी हुआ है। इससे स्नेह और घरेलू सुख की इच्छाएं आर्थिक सोच में जगह लेंगी। इस बदलाव को दिन के किसी निश्चित हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता। घर के आराम पर रकम लगाने का आकर्षण रहेगा। साफ चेतावनी है कि भावुक होकर किया गया खर्च उपलब्ध धन पर दबाव डालने की आशंका रखता है। खरीद का फैसला अपनी वर्तमान क्षमता देखकर लें। नए कारोबारी अवसर के आर्थिक पक्ष पर भी चर्चा होने के योग हैं।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सामने वाले की बात आपकी सोच को प्रभावित करेगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के सातवें भाव में रहेगा। इससे जीवनसाथी और साझेदारी दिन के केंद्र में रहेंगे। साथी के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा और साथ समय बिताने की इच्छा होगी। दूर रहे युवा प्रेमियों के दोबारा मिलने की संभावना मन में उत्साह जगाएगी। अविवाहितों के सामने प्रस्ताव आने पर परिवार में बातचीत होगी। आगे का बड़ा निर्णय अपनी गति से चलेगा। ससुराल से सहयोग की संभावना रिश्ते का व्यावहारिक पक्ष सामने लाएगी। बच्चों की हिम्मत देखकर खुशी होगी। उनकी कोशिश को सुनने में आपकी दिलचस्पी रहेगी। साथी को अपनी भावना सीधे बताएं। आज किसी अपने के साथ हुई खुली बातचीत आपको निकटता का एहसास देगी।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत पर सावधानी से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। काम और लोगों से मिलने की व्यस्तता में अपनी देखभाल के लिए अलग समय रखना उपयोगी होगा। घर के आराम का आकर्षण रहेगा और कुछ देर शांत बैठने का मन होगा। स्वास्थ्य के मामले में दिन सतर्क दिनचर्या के अनुकूल है। किसी असुविधा पर जरूरत के अनुसार चिकित्सकीय सलाह लें। गतिविधियों का क्रम अपनी ऊर्जा देखकर तय करना सहज रहेगा। रिश्तों और कारोबारी बातों के बीच आराम की अहमियत महसूस होगी। आज स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त भरोसा करने का संकेत नहीं है। अपने लिए समय मिलने पर मन को सुकून होगा।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- भूरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- संभावित कारोबारी साझेदार से बातचीत की पहल करें।
क्या न करें- संभावित सहायता के भरोसे अग्रिम खर्च न करें।
कल का राशिफल- कल अटका धन मिलने के योग हैं। कुछ नतीजों से मन खिन्न होगा। भावुक फैसलों से सतर्क रहें। वाहन सावधानी से चलाएं। बच्चों का अच्छा प्रदर्शन और सहयोग खुशी देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र