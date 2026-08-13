Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों की आज मेहनत रंग लाएगी, रुका काम आगे बढ़ने के बनेंगे योग, पढ़ें विस्तृत राशिफल
14 अगस्त 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन बाद में काम की रफ्तार बढ़ेगी। करियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं। बातचीत से काम आगे बढ़ेंगे, वहीं जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति मेहनत से बेहतर होगी।
Gemini Horoscope Today, 14 August 2026: मन में हल्की बेचैनी या आलस्य के बावजूद आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे ऊपर आएगा। यही दिन की खास बात है। शुरुआत सुस्त लग सकती है, पर एक बार गति पकड़ लेने पर आप काम पूरे करने के मूड में आ जाएंगे। छोटे फैसलों में साहस दिखेगा और यही साहस आगे के कामों का रास्ता खोलेगा। चंद्रमा का प्रभाव प्रयास, संचार और पहल से जुड़ा है, इसलिए बैठे रहने से लाभ कम और सक्रिय रहने से फायदा ज्यादा मिलेगा। भाई बहन, दोस्त या करीबी सहकर्मी के साथ किसी योजना पर बात हो सकती है। छोटी यात्रा, दस्तावेज, फोन कॉल, मेल या मीटिंग के जरिए काम आगे बढ़ सकता है। मंगल आपकी राशि में होने से ऊर्जा तो देता है, लेकिन जल्दबाजी भी बढ़ा सकता है। इसलिए जोश के साथ संयम भी रखें। कई काम एक साथ उठाने के बजाय एक एक करके निपटाएं। दिन आपको यह समझा सकता है कि प्रगति हमेशा आराम से नहीं मिलती, कभी कभी एक मजबूत फैसला ही आगे धकेलता है।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में संतुलन बना रह सकता है, बशर्ते बोलने की गति थोड़ी धीमी रखें। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन लहजा तेज हुआ तो अनावश्यक तकरार बन सकती है। विवाहित लोगों के लिए तालमेल ठीक रहेगा और रोजमर्रा की बातों पर मिलकर निर्णय लेना आसान होगा। प्रेम संबंधों में बातचीत का महत्व बढ़ेगा। जो कहना है, साफ कहें, पर कठोर शब्दों से बचें। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी या संतोष मिल सकता है। परिवार के छोटे सदस्यों का प्रदर्शन भी गर्व का कारण बनेगा।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई में दिन सहायक है। जो छात्र नियमित तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विषय समझने और उत्तर व्यवस्थित लिखने में आसानी होगी। बिना बहुत शोर किए अच्छी प्रगति हो सकती है। करियर के मोर्चे पर आपका आत्मविश्वास असर दिखाएगा। नौकरी में नए काम, अतिरिक्त जिम्मेदारी या तेज फैसले की जरूरत पड़ सकती है। शनि करियर क्षेत्र में अनुशासन मांग रहा है, इसलिए शॉर्टकट से बचें। अगर आप सेल्स, मीडिया, लेखन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग या संचार से जुड़े हैं, तो प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। बिजनेस में लाभ तुरंत नहीं, लेकिन लगातार फॉलोअप से रास्ता खुलेगा। मेहनत का असर धीरे दिखेगा।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार मेहनत से ही आएगा। अचानक लाभ की उम्मीद रखने के बजाय निरंतर प्रयास पर भरोसा करना बेहतर रहेगा। आय के छोटे स्रोतों पर ध्यान दें। कोई लंबित भुगतान, कमीशन या काम का पैसा धीरे धीरे निकल सकता है। परिवार के खर्चों में संतुलन रखना होगा। जरूरी चीजों को पहले रखें। अगर निवेश का मन बने, तो भावनाओं में आकर नहीं, तथ्य देखकर ही कदम बढ़ाएं। अभी धैर्य वाला वित्तीय रवैया ज्यादा काम देगा।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर में ऊर्जा होगी, लेकिन मन और शरीर की गति एक जैसी न रहने से थकान महसूस हो सकती है। कभी बहुत सक्रिय और कभी बहुत ढीला महसूस करना संभव है। पानी पर्याप्त लें। हल्का भोजन और थोड़ी नियमित चाल जरूरी रहेगी। स्क्रीन के सामने लंबा समय बिताने पर बीच बीच में ब्रेक लें। सांस को शांत करने वाली छोटी एक्सरसाइज मानसिक बेचैनी कम करेगी और फोकस बढ़ाएगी।
आज की सलाह
जल्दबाजी में फैसला न लें, पर जरूरी काम टालकर अपने आत्मविश्वास को कम भी न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र