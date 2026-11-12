मिथुन राशिफल (13 नवंबर) : जीवनसाथी का मिलेगा भरपूर साथ, कारोबार में नए मौके, नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी

मिथुन राशि वालों के लिए 13 नवंबर का दिन प्रेम और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। कारोबारियों को नए संपर्क और साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

Gemini Horoscope Today 13 November 2026, Aaj Ka Mithun Rashifal: जीवनसाथी के साथ हुई बातचीत आज आपको अपनेपन और सहयोग का साफ एहसास देगी। संबंध में गर्मजोशी रहेगी और साथ बिताया समय प्रेम का रंग गहरा करेगा। किसी काम पर दोनों की राय मिलने से अकेले सब संभालने का दबाव कम लगेगा। कारोबारी संपर्क भी दिन का महत्वपूर्ण विषय रहेगा। नए प्रस्ताव या साझेदारी से आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि दफ्तर की जिम्मेदारियां अपना पूरा समय मांगेंगी। मीन राशि के दसवें भाव में वक्री शनि जवाबदेही बढ़ाएगा और लगातार काम देने वाले के नतीजे दिखने के योग बनाएगा। आज किसी संपर्क की अहमियत उसकी उपयोगिता के साथ उसके भरोसे में भी महसूस होगी। निजी संबंधों की सहजता और काम का बोझ साथ चलेंगे। किसी की भावना को हल्के में लेना अच्छे दिन का स्वर बिगाड़ सकता है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल. पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है। किसी विषय पर बातचीत करने से समझ साफ होगी और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का मन रहेगा। तुला राशि के पांचवें भाव में बुध की गति आज वक्री से मार्गी हुई है। यह स्थिति पूरे दिन एक जैसी नहीं रही। बातचीत और पढ़ाई से जुड़े विषय आज प्रमुख रहेंगे। कारोबारी लोगों के लिए नए संपर्क और प्रस्ताव विस्तार की संभावना लाते हैं। किसी साझा काम पर चर्चा आगे बढ़ सकती है, मगर उसका आर्थिक परिणाम अभी संभावना के दायरे में रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी का भार अधिक होगा और नियमित मेहनत की पहचान बनने के योग हैं। आज अध्ययन या काम के लिए तय समय को दूसरी चर्चाओं से अलग रखें।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल पैसा बचाने के लिए दिन अनुकूल है। उपलब्ध रकम में से कुछ हिस्सा सुरक्षित रखने की गुंजाइश बन सकती है। कारोबारी प्रस्ताव सुनकर आगे की आमदनी को लेकर उत्साह होगा, हालांकि संभावित लाभ को आज की उपलब्ध रकम मानना जल्दबाजी होगी। जोखिम वाले क्षेत्रों में निवेश से बचना आज की स्पष्ट चेतावनी है। किसी आकर्षक अवसर की चर्चा निर्णय लेने की जल्दी पैदा कर सकती है। साझेदारी से विकास के योग हैं, पर उसके भरोसे तत्काल बड़ा आर्थिक जोखिम उठाना उचित नहीं होगा। बचत की इच्छा मजबूत रहेगी और छोटी सुविधा पर खर्च रोकना आसान लग सकता है। आज अपनी बचत की रकम पहले अलग रखें।

मिथुन राशि का लव राशिफल जीवनसाथी का साथ दिन की सबसे सुखद बात रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के सातवें भाव में रहेगा, इसलिए साथी और साझेदारी आपकी सोच के केंद्र में होंगे। मन की बात साझा करने की इच्छा होगी और बातचीत में प्रेम बना रहेगा। एक-दूसरे के लिए समय निकालना अच्छा लगेगा। काम की व्यस्तता के बीच मिली थोड़ी निकटता भी संतोष देगी। प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी और अपनेपन का अनुभव होगा। महिलाओं के साथ व्यवहार में सम्मान की जरूरत खास तौर पर सामने रहेगी। मजाक में कही गई बात भी किसी की भावना को चोट पहुंचा सकती है। आज अपनी बात रखते समय सामने वाले की संवेदनशीलता का ध्यान रखें।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत कुछ ढीली रहने की संभावना है। काम और संबंधों में व्यस्त दिन होने से अपनी जरूरत पीछे छूटती महसूस होगी। मन का उत्साह शरीर की क्षमता से अधिक कार्यक्रम बनाने को प्रेरित करेगा। भोजन की नियमितता और हल्का व्यायाम आज उपयोगी रहेंगे। किसी के साथ अच्छी बातचीत मानसिक राहत देगी, हालांकि उससे आराम की जरूरत समाप्त नहीं होगी। पढ़ाई के लिए बैठते समय थकान का एहसास हो सकता है। दिन को लगातार खींचने पर सुस्ती अधिक महसूस होगी। आज भोजन और थोड़ी शारीरिक गतिविधि के लिए तय समय रखें।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:29 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जीवनसाथी के साथ कुछ समय केवल आप दोनों की बातचीत के लिए रखें। साझा सोच आज अपनापन बढ़ाएगी।

क्या न करें- किसी की निजी भावना को दूसरों के सामने मजाक का विषय न बनाएं।