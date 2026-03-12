Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मिथुन राशिफल 13 मार्च 2026: काम में आइडिया आएंगे काम, जल्दबाजी से बचना रहेगा बेहतर

Mar 12, 2026 08:40 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 13 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च 2026 का दिन…

मिथुन राशिफल 13 मार्च 2026: काम में आइडिया आएंगे काम, जल्दबाजी से बचना रहेगा बेहतर

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 13 मार्च 2026:- आज दिमाग में कई नए आइडिया आ सकते हैं। जल्दी-जल्दी सोचने से कुछ अच्छे हल भी मिल सकते हैं। कोशिश करें कि साफ तरीके से सवाल पूछें और अपने विचार शांति से सामने रखें। एक ही प्लान चुनकर उस पर काम करना बेहतर रहेगा। भरोसेमंद दोस्त से बात करके राय लेना भी फायदेमंद हो सकता है। छोटे-छोटे काम तय करें और धीरे-धीरे उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। नोट्स बनाकर काम करेंगे तो चीजें ज्यादा साफ रहेंगी।

मिथुन राशिफल 13 मार्च 2026: काम में आइडिया आएंगे काम, जल्दबाजी से बचना रहेगा बेहतर

मिथुन लव राशिफल आज- आज रिश्तों में बातचीत बहुत अहम रहेगी। पार्टनर से खुलकर लेकिन प्यार से बात करें। छोटी-छोटी बातें शेयर करने से एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी कैजुअल मुलाकात से नई शुरुआत हो सकती है। बहुत ज्यादा प्लान बनाने की बजाय एक तय समय पर मिलने का फैसला करना बेहतर रहेगा। परिवार की भावनाओं का भी ध्यान रखें और छोटे-छोटे इशारों से अपनापन दिखाएं।

मिथुन करियर राशिफल आज- ऑफिस में आज नए आइडिया जल्दी-जल्दी आ सकते हैं। इसलिए जो भी सोच आए, उसे तुरंत नोट कर लें। किसी एक जरूरी सुधार का सुझाव दें और साफ तरीके से बताएं कि उसे कैसे लागू किया जा सकता है। टीम के साथ काम करते समय लिखित नोट या मैसेज से बात साफ रखना बेहतर रहेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ लेने से बचें। एक काम पर ध्यान देंगे तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। सहकर्मियों से सामान्य बातचीत भी आगे चलकर काम आ सकती है।

ये भी पढ़ें:राम नवमी के दिन मेष राशि में जाएंगे शुक्र, इन 4 राशियों को होगा लाभ

मिथुन आर्थिक राशिफल आज- आज पैसों को लेकर साफ प्लान बनाने का दिन है। सबसे पहले अपने खर्चों की लिस्ट देखें और तय करें कि कहां थोड़ी कटौती की जा सकती है। बड़ी खरीदारी करने से पहले थोड़ा रुककर विकल्पों की तुलना करना ठीक रहेगा। अगर संभव हो तो थोड़ी रकम सेविंग में डालने की आदत शुरू करें। घर में पैसों को लेकर बात करते समय साफ और शांत तरीके से बात करना बेहतर रहेगा। जल्दी मुनाफे के लालच में जोखिम लेने से बचें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल: आज धैर्य से काम लें, करियर और पैसों के मामले में सोच-समझकर लें फैसले

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल आज- आज दिमाग ज्यादा सक्रिय रह सकता है, इसलिए शरीर को भी थोड़ा आराम देना जरूरी है। बीच-बीच में छोटी वॉक लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें। स्क्रीन से आंखों को भी थोड़ी देर आराम दें। समय पर पानी पीते रहें और हल्का खाना लें। रात को देर तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने से बचें, इससे नींद बेहतर रहेगी। कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करेंगे तो तनाव भी कम महसूस होगा।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 13 मार्च: काम में जल्दबाजी न करें, रिश्तों और पैसों में रखें संतुलन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने