आज का मिथुन राशिफल ( 12 नवंबर): अचानक आय का ठोस संकेत नहीं, व्यस्त रहेगा दिन

Mithun rashi rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए आज प्रतियोगी परीक्षा के लिए संकेत अनुकूल हैं। निजी योजना साझा करने और नई उधारी से सावधानी रखें, सेहत कमजोर रह सकती है।

घर से दिन की शुरुआत सेहत की चिंता और व्यस्त दिनचर्या के साथ होगी। आज अपने काम की योजना सबके सामने रखना उलझन बढ़ा सकता है। विरोधियों की ओर से आपको निशाना बनाने की आशंका है, इसलिए निजी विचारों को लेकर सतर्कता दिन का मुख्य विषय रहेगी। बाहर के काम के बीच बार-बार अपनी स्थिति समझाने का मन होगा। हर सवाल का विस्तार से जवाब देने पर अपनी योजना जरूरत से अधिक खुलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए सफलता के योग हैं। यह दिन मेहनत की मांग करेगा और लगातार लगे रहने से काम की उलझी मांग सुलझेगी। शुरुआती व्यस्तता के बाद जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क से बातचीत प्रमुख होगी। अनावश्यक तर्क में समय जाने का खतरा रहेगा, जबकि आपका ध्यान तैयारी और जिम्मेदारी पर टिकना अधिक उपयोगी होगा।

करियर और शिक्षा दफ्तर का साथी अपने काम से जुड़ी मांग लेकर सामने होगा और आपकी दिनचर्या उसी के आसपास व्यस्त रहेगी। लगातार मेहनत से उस मांग का समाधान निकलेगा। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के छठे भाव में रहेगा और दोपहर के आसपास धनु राशि के सातवें भाव में आएगा। इससे पहले काम का दबाव और बाद में साझेदारी की बातचीत प्रमुख होगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना है, मगर सामान्य पढ़ाई में एकाग्र मेहनत की जरूरत रहेगी। तुला राशि के पांचवें भाव में सूर्य पढ़ाई के साथ आत्मसम्मान और वरिष्ठों की बात को केंद्र में रखेगा। किसी टिप्पणी को निजी चुनौती मानने का मन होगा। अपनी तैयारी का ध्यान अभ्यास पर रखें। विरोधी आपके काम में कमी खोजने की कोशिश कर सकते हैं।

आर्थिक स्थिति मिथुन राशि टुडे आज उधार लेना आगे लौटाने में कठिनाई दे सकता है। तत्काल जरूरत के लिए आसान लग रही रकम बाद में दबाव बनने की आशंका रखती है। किसी काम की योजना बताते समय उसका आर्थिक पक्ष भी दूसरों तक पहुंच सकता है। इसलिए धन की बातचीत आज सीमित और स्पष्ट रहना अधिक उपयोगी होगा। नए लाभ या अचानक आय का ठोस संकेत नहीं है। मौजूदा जिम्मेदारियों के बीच रकम का उपयोग सोचने में समय जाएगा। कारोबारी संपर्क से चर्चा होगी, मगर उसे तुरंत आर्थिक नतीजा मानना जल्दबाजी होगी। खर्च के लिए उपलब्ध रकम का ही सहारा लें। आज पैसे के मामले में बढ़ा हुआ दायित्व लेने से मन की व्यस्तता और बढ़ सकती है।

मिथुन राशि लव राशिफल दिन के बाद के हिस्से में जीवनसाथी की बात और साझा विषय सामने रहेंगे। काम की खींचतान के बाद बातचीत का रुख अपने संबंध की ओर होगा। अपनी योजना बचाकर रखने की जरूरत और साथी से खुलकर बात करने की इच्छा में अंतर महसूस होगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु हर चर्चा में हिस्सा लेने से पीछे हटने और कुछ बातों को छोड़ देने का भाव देगा। किसी फोन का लंबा जवाब देने का मन कम रहेगा। भाई-बहनों से बातचीत भी संक्षिप्त रखने की इच्छा होगी। चुप्पी का अर्थ नाराजगी मान लेने पर उलझन बढ़ेगी। किसी गैरजरूरी बहस को आगे न बढ़ाएं। आज संबंधों में बातचीत का महत्व रहेगा, भले आपका मन कम बोलने का हो।

स्वास्थ्य राशि आज मिथुन राशि सेहत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। व्यस्त कार्यक्रम के बीच रोज के काम भी अधिक श्रम वाले लग सकते हैं। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी समेटने पर थकान बढ़ने की आशंका है। मन काम और लोगों की प्रतिक्रिया के बीच उलझा रहेगा। किसी विरोधी की संभावना को लेकर लगातार सोचते रहना बेचैनी बढ़ाएगा। यहां शांत चेतावनी है कि अपनी योजना हर परिचित को बताना आज हित में नहीं होगा। स्वास्थ्य के लिए आराम का समय अलग रखें। किसी परेशानी के बने रहने पर चिकित्सक की सलाह उचित होगी। दिन के बाद के हिस्से में किसी अपने से बात करने की जरूरत अधिक महसूस होगी।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें प्रतियोगी तैयारी के लिए शांत समय चुनें। जरूरी कारोबारी बात सीधे संबंधित व्यक्ति से करें।

क्या न करें आज नई उधारी लेकर अपनी आर्थिक जिम्मेदारी न बढ़ाएं।