Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 12 February 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL daily FUTURE PREDICTIONS
मिथुन राशिफल 12 फरवरी: मिथुन राशि आज ऑनलाइन लेन-देन से रहें सावधान, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 12 फरवरी: मिथुन राशि आज ऑनलाइन लेन-देन से रहें सावधान, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today 12 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Feb 11, 2026 09:07 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today 12 February 2026, AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 12 फरवरी 2026: आज के दिन जिज्ञासा आपको सीखने में मदद करती है। क्लियर सवाल पूछें, ध्यान से सुनें, एक अच्छा आइडिया पाने के लिए एक नोट लिखें। एक साथ बहुत सारे प्लान के पीछे भागने से बचें। एक छोटा प्लान या स्ट्रैटिजी चुनें और उसे आजमाएं। दोस्ताना बातचीत से काम की बातें मिल सकती हैं। आज के दिन स्टेबल और उम्मीद रखने वाले बने रहें। आपका दयालु स्वभाव मददगार साबित होगा। आज के दिन आपका दिमाग तेज काम करेगा। आपका दोस्ताना व्यवहार मददगार साबित होगा। नए आइडिया लोगों से आसानी से कनेक्ट करते हैं। आज के दिन कोई प्लान शेयर करें, ध्यान से सुनें, और आपको नए मौके मिलेंगे।

मिथुन राशि आज ऑनलाइन लेन-देन से रहें सावधान, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन प्यार के मामलों में दोस्ताना शब्दों और गहरी जिज्ञासा का इस्तेमाल करें। जरूरी सवाल पूछें और जवाब दिलचस्पी से सुनें। अगर सिंगल हैं, तो एक छोटे से सोशल इनवाइट के लिए हां कहें; हल्की-फुल्की बातचीत कुछ स्पेशल में तब्दील हो सकती है। कपल्स अपने दिन को खुशनुमा बनाने के लिए कोई प्लान या हंसी-मजाक शेयर कर सकते हैं। आज के दिन ऐसे मैसेज से बचें, जो दूसरों को कन्फ्यूज करते हैं। दयालु बने रहें।

मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज आपका तेज दिमाग काम में मदद करता है। क्लियर नोट्स लिखें, एक आसान आइडिया शेयर करें, और जब आपको मदद की जरूरत हो तो छोटे-छोटे सवाल पूछें। टीम का कोई सदस्य आपको कोई नया काम दे सकता है, जो आपकी दिलचस्पी के हिसाब से हो। एक छोटा सा टास्क स्वीकार करें और उससे सीखें भी। मैसेज छोटे और ऑर्गनाइज्ड रखें ताकि कुछ भी छूट न पाए। अगर आपको चुनना ही है, तो ऐसा आइडिया चुनें, जो ईमानदार और सही लगे। लगातार फोकस और छोटी-छोटी जीत से भरोसा बढ़ेगा और जल्द ही और मौके मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 12 फरवरी: मेष राशि आज खर्च से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचें
ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 12 फरवरी: वृषभ राशि वालों आज के दिन इस काम से बचें

मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

पैसे से जुड़े फैसले क्लियर और आसान रखें। बिलों और छोटी जरूरतों की एक छोटी लिस्ट बनाएं, फिर प्लान करें कि पहले क्या क्लियर करना है। बिना डिटेल्स चेक किए जल्दी-जल्दी ऑनलाइन खरीदारी करने से बचें। आप जो कमाते हैं, उसमें से थोड़ा सेविंग्स करें, भले ही थोड़ी सी रकम ही क्यों न हो, ताकि समय के साथ आराम बढ़े। अगर किसी की मदद करने का मौका मिले, तो दयालु बनें लेकिन ऐसी लिमिट तय करें, जिनका आप पालन कर सकें। अभी खर्चों पर नजर रखने के छोटे-छोटे कदम बाद में शांति और सेविंग्स बनाने में मदद करेंगे।

मिथुन राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज एनर्जी को हाई रखने के लिए हल्का मूवमेंट और आराम करें। छोटी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और धीमी सांस लेने से दिमाग क्लियर होता है और थकी हुई मांसपेशियां आराम करती हैं। एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। इससे फोकस और मूड बेहतर होगा। जब भी हो सके पानी पिएं और सादा, ताजा भोजन चुनें। अगर आपको घबराहट महसूस हो, तो एक पल रुकें और अपनी सांसें गिनें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
ये भी पढ़ें:शनि की कुंभ राशि में बनेगी मंगल, शुक्र की युति, इन राशियों को खूब होगा फायदा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Horoscope Gemini Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;