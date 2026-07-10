मिथुन राशिफल 11 जुलाई: मिथुन राशि आज क्लियर रखें उधारी का हिसाब, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 11 July 2026 Aaj ka Mithun Rashi Ka Rashifal: मिथुन राशि वाले 11 जुलाई के दिन पैसों का हिसाब थोड़ा ठीक से रखें। आज चंद्रमा थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है।
Gemini Horoscope Today 11 July 2026 Aaj Ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल 11 जुलाई: मन आज थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। बाहर से आप सामान्य दिखेंगे, लेकिन अंदर बहुत सी बातें एक साथ चलती रहेंगी। चंद्रमा खर्च, विश्राम और मानसिक थकान के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन में थोड़ी ढील और थोड़ी सावधानी दोनों चाहिए। जो काम जरूरी हों, वही पहले करें। हर संदेश, हर बहस और हर काम में तुरंत कूदने की जरूरत नहीं है। आय से ज्यादा खर्च का दबाव महसूस हो सकता है। छोटी छोटी जरूरतें मिलकर बजट बिगाड़ सकती हैं। अगर आप पिछले दिनों से थके हुए हैं, तो यह थकान व्यवहार में भी दिख सकती है। इसलिए खुद पर नरमी रखें। यात्रा, बाहर के काम या अनावश्यक भागदौड़ कम रखें। सूर्य और बुध आपकी राशि में होने से दिमाग तेज रहेगा, लेकिन बुध के वक्री असर से एक ही बात बार बार सोचने की आदत बढ़ सकती है। जो बात साफ करनी हो, उसे टालें नहीं, पर सही समय चुनें। किसी करीबी या छोटे भाई बहन की बात से खीझ हो सकती है। ऐसे में प्रतिक्रिया से पहले स्थिति समझना बेहतर रहेगा। दिन साधारण दिखेगा, पर समझदारी से जिया जाए तो कई उलझनें बनने से पहले सुलझ सकती हैं।
लव राशिफल
संबंधों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। आप कुछ और सोच रहे होंगे, सामने वाला कुछ और समझ सकता है। पति पत्नी या पार्टनर के बीच दूरी का कारण कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि समय, थकान या अनकही अपेक्षा हो सकती है। इसीलिए बात कम और गलतफहमी ज्यादा बन सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे आज आरोप से बचें और सुनने की कोशिश करें। प्रेम जताने का तरीका नरम रखें। यदि आप किसी बात से आहत हैं, तो उसे शांत लहजे में रखें। जो लोग अकेले हैं, वे पुराने संपर्क से भावनात्मक हलचल महसूस कर सकते हैं, पर अभी जल्द फैसला न लें।
करियर राशिफल
काम में आपकी बुद्धि तेज रहेगी, लेकिन ध्यान बिखरने का खतरा भी रहेगा। एक साथ कई काम पकड़ने से कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। बेहतर यही है कि सूची बनाकर प्राथमिकता तय करें। कार्यालय में किसी सूचना, मेल, फाइल या मीटिंग के समय को लेकर भ्रम हो सकता है, इसलिए दोबारा जांच लें। विद्यार्थी एकांत में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। ग्रुप स्टडी तभी ठीक रहेगी जब विषय स्पष्ट हो। छोटे भाई बहन या सहपाठी के साथ मतभेद पढ़ाई का मूड बिगाड़ सकते हैं। करियर के मामले में दिन नए प्रयोग के बजाय लंबित कार्य पूरे करने के लिए बेहतर है। बॉस या सीनियर से बात करते समय साफ और छोटे वाक्य रखें।
फाइनेंस राशिफल
वित्तीय पक्ष पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जेब से पैसा कई तरफ जा सकता है, जबकि आय उतनी मजबूत महसूस नहीं होगी। अचानक खरीदारी, ऑनलाइन ऑर्डर, यात्रा, दवा, आराम या किसी पुराने बकाये पर खर्च हो सकता है। निवेश के लिए दिन बहुत साफ नहीं है। किसी दोस्त या जानकार के कहने पर पैसा अटकाने से बचें। उधारी का हिसाब साफ रखें। यदि बजट लिखकर चलेंगे तो परेशानी कम होगी। बचत छोटी हो, फिर भी आज उसे छेड़ना न चाहें।
हेल्थ राशिफल
नींद, थकान और मानसिक दबाव का असर शरीर पर दिख सकता है। बहुत ज्यादा स्क्रीन, देर रात जागना या अनियमित भोजन आपको सुस्त बना सकता है। आराम को आलस न समझें। थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना और हल्का भोजन करना अच्छा रहेगा। बाहर की भागदौड़ कम रखें। यदि मन भरा भरा लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से हल्की बातचीत राहत दे सकती है।
आज की सलाह: खर्च कम रखें, कम बोलें और जरूरी कामों को ही प्राथमिकता दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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