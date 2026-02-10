Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 11 February 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL daily FUTURE PREDICTIONS
मिथुन राशिफल 11 फरवरी: मिथुन राशि आज धन के मामले में समझदारी भरे फैसले लें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 11 फरवरी: मिथुन राशि आज धन के मामले में समझदारी भरे फैसले लें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today 11 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Feb 10, 2026 10:40 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today 11 February 2026, AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 11 फरवरी 2026: आज का दिन ध्यान से सुनने और प्यार से शेयर करने के बारे में है। आसान शब्दों में साफ बोलें, एक नई बात सीखें, और सोशल टाइम को शांति से काम करने के साथ बैलेंस करें। बिखरे हुए कामों से बचें और जो जरूरी हैं उन्हें पूरा करें। आराम और अच्छा खाना शाम की योजनाओं के लिए आपके विचारों को स्टेबल रखने में मदद करेगा और शांत महसूस कराएगा। जिज्ञासा आज को जिंदादिल बनाती है। सवाल पूछें, कोई क्लियर आइडिया शेयर करें, और छोटे ग्रुप में भी शामिल हों। अपनी एनर्जी को स्टेबल और फोकस्ड रखने के लिए आराम करें और अच्छा खाना खाएं।



मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आप रोमांस भरी बातचीत में चमकते हैं और आपका फोकस ध्यान मुस्कान लाता है। किसी की छोटी सी तारीफ करें। आज के दिन अपनर पार्टनर की गलतियों को ठीक करने की जल्दबाजी किए बिना उनकी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम सुनें। अगर सिंगल हैं, तो एक कैज़ुअल बातचीत से दोस्ताना इनविटेशन मिल सकता है। ओपन रहें लेकिन खुद के प्रति सच्चे रहें। वादे निभाएं और पैसे या स्टेटस के बारे में चिढ़ाने से बचें। क्लियर, प्यार भरे शब्द और छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए काम आपके भरोसे को गहरा करेंगे। ऐसे करने से आप एक खुशहाल, रोमांटिक रिश्ता बनाएंगे, जो समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ेगा।

मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम पर, नए आइडिया और छोटी से छोटी डीटेल सुनना आपको सबसे अलग दिखने में मदद करता है। मीटिंग में एक क्लियर सुझाव शेयर करें और उसके साथ एक छोटा प्लान भी दें। काम को हाथ से जाने से बचाने के लिए छोटे नोट्स लिख लें। पूछे जाने पर किसी सहकर्मी की मदद करें। आज के दिन टीमवर्क से अच्छी फीलिंग आती है। एक साथ कई मुश्किल प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें। पहले एक काम पूरा करें। शांत और अच्छी तरह से फॉलो-अप करने से आप भरोसेमंद दिखेंगे और एक अच्छा मौका मिलेगा, जिससे जल्द ही तारीफ और ग्रोथ होगी।

मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

अगर आप समझदारी भरे फैसले लेते हैं तो आपका वॉलेट भरा रहेगा। ऑप्शन की तुलना करने और थोड़ी बचत करने के लिए अनावश्यक खरीदारी टाल दें। अपना रेगुलर पेमेंट चेक करें और कोई भी इस्तेमाल न हुई सर्विस कैंसल कर दें। अगर किसी दोस्त को उधार दे रहे हैं, तो रिटर्न की शर्तें धीरे-धीरे तय करें। आज के दिन से थोड़ी बचत भी बढ़ेगी। रसीदें संभाल कर रखें और खर्चों को एक सिंपल लिस्ट में नोट करें। अभी उठाए गए समझदारी भरे छोटे कदम पैसे बचाएंगे और भविष्य की योजनाओं को आसान बनाएंगे। आने वाले महीनों के लिए आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।

मिथुन राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आपका मन और शरीर सिंपल और लगातार देखभाल से सबसे अच्छा काम करते हैं। आज से हल्की स्ट्रेचिंग और नॉर्मल पानी का सेवन करें। हल्का शाकाहारी नाश्ता जैसे फल और ओट्स या ताजी सब्जी वाली दाल का सेवन करें। काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें और दोपहर में दस मिनट टहलें। दिल और दिमाग को शांत करने के लिए धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें। एक तय समय पर सोएं और देर रात भारी स्नैक्स खाने से बचें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें अब रोज सुबह हल्के योग के साथ लंबे समय तक सेहतमंद रखती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
