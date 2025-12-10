मिथुन राशिफल 11 दिसंबर: आज मीटिंग के दौरान जरूर करें ये काम, रिस्की खर्चे से रहें दूर नहीं तो होगा नुकसान

संक्षेप: Aaj ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 11 December 2025: राशिचक्र में तीसरा नंबर मिथुन का है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मिथुन होती है। जानें मिथुन राशि के जातकों के लिए आज यानी 11 दिसंबर का दिन कैसा जाने वाला है?

Gemini Horoscope Today 11 December 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज के दिन आप कई नई चीजें सीखने वाले हैं। आज नए लोगों से अच्छी बातचीत होगी। ऐसे में आपको कई नए मौके भी मिलेंगे। आज के दिन क्लैरिटी के साथ बात करें। अगर किसी से कोई सवाल करना है तो विनम्र रहें। आज जितना प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करेंगे, चीजें उतनी सही होंगी। आज विनम्रता से ही बात करें। अगर कोई नया प्लान हो तो उसे आसान तरीके से लिख लें। एक समय में ढेर सारे काम में ना उलझें।

मिथुन लव राशिफल आज आपकी लव लाइफ सही जाने वाली है। पार्टनर के साथ आज ईमानदारी से बात करें। क्लैरिटी के साथ बात करेंगे तो कोई गलतफहमी नहीं होगी। आज थोड़ा सा नरमी से बात करें ताकि सामने वाले को सही से समझ पाएं। पार्टनर के साथ वक्त ज्यादा से ज्यादा बिताएं। उनके साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करें। किसी गॉसिप पर भरोसा ना करें। जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको ही नुकसान होगा। पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन किसी एक्टिविटी के दौरान कोई शख्स मिल सकता है।

मिथुन करियर राशिफल आज ऑफिस में बातचीत के दौरान क्लैरिटी जरूर रखें। अपने कम्यूनिकेशन स्किल का इस्तेमाल जरूर करें। मीटिंग में अपने आइडिया को क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करें। इस दौरान जरूरी चीजों को जरूर नोट कर लें। ऐसा करेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। आपको अगर फीडबैक मिलता है तो दिल से उसे स्वीकार करें। आज के दिन बहुत सारे काम एक साथ ना करें। एक ही आइडिया पर फोकस के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। जल्द ही आपको कोई बड़ा मौका मिल सकता है।

मिथुन आर्थिक राशिफल आज पैसों के मामले में थोड़ा सा संभलकर रहने की जरूरत है। बचत का एक लक्ष्य जरूर तय करें। फालतू की खरीददारी से बचें। अगर कोई खर्चा रिस्की लग रहा है तो इससे दूर ही रहें नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। अगर अचानक से कोई खरीददारी करनी पड़ रही है तो दो बार जरूर सोचें। कुछ खरीदना जरूरी है तो कीमत की तुलना करना सही रहेगा। दिखावे के चक्कर में आज कोई खर्चा ना करें। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो अपने किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह जरूर सुनें। अपने खर्चे और बचत का रिकॉर्ड अब रखना शुरू कर दें। आज से ही प्लानिंग करेंगे तो आगे चिंता कम होगी।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल आज आप एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। ऐसे में चीजों का बैलेंस बनाए रखना भी जरूरी है। खाना समय पर खाएं। हल्का और पौष्टिक खाना ही लें। वेज खाना ही खाएं। इससे आपका पाचन सही रहेगा। स्क्रीन टाइम अगर लंबा है तो इसे कम करने की कोशिश करें। आंखों को थोड़ा आराम दें। अगर आपको किसी भी तरह का तनाव होता है, तो आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। बीते कुछ दिनों से अगर आप नींद के साथ कम्प्रोमाइज करते आए हैं तो आज जल्दी सो जाएं। नींद पूरी लें। इससे आपका मूड भी सही रहेगा। ऐसे में आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे।

मिथुन राशि के गुण ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

