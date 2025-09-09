Gemini Horoscope Today 10 September 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction मिथुन राशिफल 10 सितंबर: आज बिजनेस वालों का दिन खास, करियर में होंगे इस चीज का शिकार, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Gemini Horoscope Today, 10 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal

मिथुन राशिफल 10 सितंबर: आज बिजनेस वालों का दिन खास, करियर में होंगे इस चीज का शिकार

Gemini Horoscope Today, 10 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 09:43 PM
मिथुन राशिफल 10 सितंबर: आज बिजनेस वालों का दिन खास, करियर में होंगे इस चीज का शिकार

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 10 सितंबर 2025: आज सभी लव से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। खुश रहें। करियर में आगे बढ़ने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करें। आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए।

मिथुन लव लाइफ: आज आपके रिश्ते में उतार-चढ़ाव हो सकता है। मतभेद के समय शांत रहना जरूरी है। आपके शब्दों को गलत समझा जा सकता है। इससे आज झगड़ा हो सकता है। कुछ महिलाएं अपने पुराने प्रेमी के पास वापस जा सकती हैं लेकिन, यह मैरिड महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से भी सावधान रहना चाहिए, जो रिश्तेदार, दोस्त या पुराना प्रेमी हो सकता है, जो लव अफेयर को प्रभावित कर सकता है।

करियर राशिफल: नए कामों के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। काम की जगह पर अपनी काबिलियत दिखाने के लिए नए मौके मिलेंगे, लेकिन आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। आप प्रोजेक्ट में नए आइडिया भी ला सकते हैं। एचआर या फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ आपके संबंध में समस्याएं हो सकती हैं। सरकारी अधिकारियों के लिए दबाव में नहीं आना भी जरूरी है। फर्नीचर, स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और जूते-चप्पल का बिजनेस करने वालों को आज अच्छा मुनाफा हो सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन रोजाना आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं होगा। आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड सुरक्षित ऑप्शन साबित हो सकता है। कॉलेज के छात्रों को फीस और एडमिशन के लिए फाइनेंस की जरूरत हो सकती है। बिजनेस कर रही महिला जातकों को सरकारी मदद मिल सकती है। आप घर की मरम्मत भी अच्छी तरह करवा सकती हैं। बिजनेसमैन को विदेश से फंड मिल सकता है, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

सेहत राशिफल: आज आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डाइट पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। आज आपको तेल और तले हुए खाने से बचना चाहिए। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां शामिल करें। एलर्जी, दांतों की समस्या और आंखों या कानों से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आप दोपहर के दौरान शराब और तंबाकू छोड़ सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

