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मिथुन राशिफल 10 जुलाई 2026: करियर में मिलेंगे अच्छे मौके, खर्च और जल्दबाजी से रहें सावधान

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today: मिथुन राशि के लिए दिन का पहला हिस्सा करियर, टीमवर्क और नए संपर्कों के लिहाज से लाभदायक रह सकता है। नौकरी, कारोबार और पढ़ाई में प्रगति के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन शाम के बाद मानसिक थकान महसूस हो सकती है।

मिथुन राशिफल 10 जुलाई 2026: करियर में मिलेंगे अच्छे मौके, खर्च और जल्दबाजी से रहें सावधान

Gemini Horoscope Today 10 July 2026, मिथुन राशिफल: आपके लिए यह दिन सामाजिक संपर्क, लोगों से जुड़ाव और निजी सोच के बीच संतुलन बनाने का है। सुबह से शाम से पहले तक दोस्तों, सहकर्मियों, नेटवर्क, टीम या परिचितों के साथ तालमेल से लाभ मिल सकता है। कोई रुकी हुई बात आगे बढ़े, कोई मदद मिले या किसी काम के लिए सही व्यक्ति मिल जाए, ऐसी संभावना है। आपकी बातों में आकर्षण रहेगा और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। घर पर अचानक मेहमान या अनपेक्षित मुलाकात का योग भी बन सकता है। इसे बोझ न मानें, क्योंकि ऐसे मिलन से मन भी हल्का होगा। दिन बढ़ने पर ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ सकती है। शाम के बाद थोड़ी थकान, एकांत की जरूरत या ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। सूर्य और बुध आपकी राशि में होने से आप काफी कुछ संभालना चाहते हैं, लेकिन बुध वक्री होने से खुद कही बात को भी दोबारा स्पष्ट करना पड़ सकता है। इसलिए दिन के पहले हिस्से का उपयोग काम निपटाने में करें और बाद के हिस्से में गति थोड़ी धीमी रखें। जरूरत से ज्यादा काम लेना ठीक नहीं रहेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी बोलचाल आज बड़ा रोल निभाएगी। आकर्षक, हल्की और समझदार भाषा से आप दूरी कम कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में बातचीत का मूड अच्छा रहेगा, खासकर अगर लंबे समय से समय नहीं दे पाए थे। सिंगल लोगों के लिए मित्र मंडली, ऑनलाइन संपर्क या परिचय के जरिए किसी रोचक बातचीत की संभावना बन सकती है। परिवार के बीच भी आपका मजाकिया और हल्का अंदाज माहौल अच्छा करेगा। शाम के बाद संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए पुरानी शिकायतें मन में जमा न करें। अगर साथी कुछ कम बोल रहा है, तो तुरंत निष्कर्ष न निकालें। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति से छोटी, ईमानदार और साफ बात ज्यादा काम करेगी। किसी को प्रभावित करने से ज्यादा जरूरी है कि आप सच में सुनें भी।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

कामकाज के लिए दिन का पहला हिस्सा काफी उपयोगी है। टीमवर्क, संपर्क, फॉलोअप, प्रपोजल, क्लाइंट बात, मीटिंग या ऑनलाइन समन्वय में प्रगति मिल सकती है। जो लोग सेल्स, मीडिया, लेखन, पढ़ाने, सलाह देने या कम्युनिकेशन वाले काम में हैं, उन्हें बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है। हालांकि बुध वक्री होने से जल्दबाजी में भेजे गए संदेश, गलत समझे गए निर्देश या अधूरी जानकारी परेशानी दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी दोहराव, पुराने प्रश्नपत्र और नोट्स अपडेट करने का समय अच्छा है। शाम के बाद मन थोड़ा थका या बिखरा हो सकता है। उस समय बहुत भारी विषय न लें। जो निवेश या करियर से जुड़ी योजना आप बना रहे हैं, उसका लिखित रिकॉर्ड रखें। आने वाले समय में वही काम आएगा। अपनी छवि से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें।

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मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक रूप से दिन संतोष देने वाला हो सकता है, खासकर अगर आप पहले से सोची गई योजना पर चलें। किसी निवेश, बचत या लंबे समय की योजना पर विचार हो सकता है। लाभ की संभावना दिखे तो भी पूरी जांच जरूरी है। आज लिया गया समझदार फैसला आगे चलकर सहारा बन सकता है। छोटी रकम कई जगह बांटने से अच्छा है कि प्राथमिकता तय करें। घर से जुड़ी जरूरत या मेहमाननवाजी पर थोड़ा खर्च हो सकता है। आय के लिहाज से स्थिति संभली हुई है, पर शाम के बाद अनियोजित खर्च से बचना ठीक रहेगा।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन एक साथ बहुत काम लेने से थकान जल्दी आ सकती है। खासकर दिन के बाद के हिस्से में आराम की जरूरत महसूस होगी। नींद, पानी और भोजन की अनदेखी न करें। मानसिक थकान शरीर से ज्यादा असर दिखा सकती है। थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना और स्क्रीन टाइम कम करना राहत देगा। आज शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए।

आज की सलाह: जरूरी काम पहले निपटाएं, शाम को अपने लिए शांत समय बचाकर रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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