Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 10 February 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL daily FUTURE PREDICTIONS
मिथुन राशिफल 10 फरवरी: मिथुन राशि आज अलग-अलग स्रोतों से होगी कमाई, परफॉर्मेंस पर रखें नजर

मिथुन राशिफल 10 फरवरी: मिथुन राशि आज अलग-अलग स्रोतों से होगी कमाई, परफॉर्मेंस पर रखें नजर

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today 10 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Feb 09, 2026 10:58 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today 10 February 2026, AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 10 फरवरी 2026: आज के दिन अपनी लव लाइफ में सतर्क रहें और अपनी भावनाओं को भी प्राथमिकता दें। अपने करियर में सफल होने के लिए प्रोफेशनल मुद्दों को सॉल्व करें। आज के दिन आपका धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छी कंडीशन में रहेंगे। आज के दिन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों को सावधानी से संभालें। काम के प्रति आपकी कमिटमेंट आपको वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां लेने में मदद करेगी। धन को सावधानी से संभालें, जबकि स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन राशि आज अलग-अलग स्रोतों से होगी कमाई, परफॉर्मेंस पर रखें नजर

मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आपको सावधान रहना चाहिए कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आपका पार्टनर पूरे दिन आपकी मौजूदगी की मांग कर सकता है। अपने रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाने के लिए आज बाहर डिनर करना भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल देने से बचें। कुछ रिश्तों में माता-पिता के दखल की जरूरत होगी। यह ज्यादातर शादीशुदा जातकों की लाइफ में दिखेगा। आज क्रश से बात करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है।

मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपनी परफॉर्मेंस पर नजर रखें। किसी भी हालत में दिखावा न करें, क्योंकि इससे क्लाइंट्स के साथ काम करने की आपकी योजनाएं पटरी से उतर सकती हैं और बिजनेस का नाम भी खराब हो सकता है। आज क्लाइंट्स के साथ बातचीत की मेज पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी। जो लोग फाइनेंस, बैंकिंग, आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, ट्रांसपोर्ट, कानून और एकेडमिक प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमैन भी आज का दिन कोई नया आइडिया लॉन्च करने के लिए चुन सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के दिन परीक्षा पास कर सकते हैं।

मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन समृद्धि आपको बिजनेस में किस्मत आजमाने की इजाजत देगी। फिर भी आपको अच्छी तरह रिसर्च कर या एक्सपर्ट की सलाह के साथ डीसीजन लेना चाहिए। कुछ प्रोफेशनल नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका जीवनसाथी भी वित्तीय मामलों में आज मददगार साबित होगा। आज के दिन स्मार्ट वित्तीय फैसले लेने के लिए अच्छा दिन है। आपको अलग-अलग स्रोतों से इंकम होगी। कुछ महिलाओं को वर्कप्लेस पर किसी सेलिब्रेशन के लिए खर्च करना पड़ सकता है, जबकि आज के दिन का दोपहर का टाइम चैरिटी में दान करने के लिए भी अच्छा है।

मिथुन राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

इस बात का ध्यान रखें कि आपकी डाइट प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हो। आज के दिन ट्रैवल करते समय शराब के सेवन से बचें, और जब भी तबीयत खराब लगे तो डॉक्टर से सलाह लेना भी अच्छा है। आपको त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। फेफड़ों या हड्डियों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को त्वचा में संक्रमण हो सकता है, जबकि बच्चे वायरल बुखार या मुंह की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्कूल नहीं जा पाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:146 दिन तक इन राशियों पर होगी खुशियों की बारिश, शनि की चाल बदलने से बदलेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:बुध, सूर्य की चाल करेगी कमाल, 4 दिन बाद से इन राशियों का चमकेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:शुक्र-चंद्र गोचर होगा गुरु की राशि में, इन 3 राशियों को होगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:Rashifal: 10 फरवरी को 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने