मिथुन राशिफल 10 दिसंबर: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों में होगी लड़ाई, बड़ा निवेश करने से बचें

संक्षेप: Aaj ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 10 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में तीसरा नंबर मिथुन का है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उनकी राशि मिथुन होती है। जानें मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा?

Gemini Horoscope Today 10 December 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज मिथुन राशि वाले जातक अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे तो सही रहेगा। ऑफिस में आज का दिन सही जाएगा। आज सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। पैसों के मामले में आज थोड़ा समझदार रहने की जरूरत है। वहीं अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखें। बाकी सारी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मिथुन लव राशिफल आज के दिन आपको धैर्य रखने की जरूरत है। पार्टनर से बात करें। बिजी शेड्यूल के बीच भी समय जरूर निकालें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो लोग आज परेशान रह सकते हैं क्योंकि पार्टनर संग बहसबाजी हो सकती है। पार्टनर से अगर किसी बात पर बहस भी हो तो आप शब्दों का चयन सही करें। आज आप गुस्से में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगर कोई फैसला लेने वाले हैं तो इसका डिस्कशन अपने पार्टनर के साथ जरूर करें। आज के दिन आप अपने पार्टनर को पैरेंट्स से मिलवा सकते हैं। आज का दिन शुभ है। आज आपको पार्टनर से कुछ सरप्राइज भी मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं प्रेगेंसी से जुड़ी गुड न्यूज दे सकती हैं।

मिथुन करियर राशिफल आज ऑफिस में कुछ समय मुश्किल गुजरेगा। आज के दिन आप अपनी पोजीशन के लिए भेदभाव महसूस कर सकते हैं। बस अपना धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो लोग बहुत दिन से जॉब छोड़ने का मन बना रहे थे, वो आज फैसला ले सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सुबह का समय सही रहेगा। टीम मीटिंग के दौरान समझदारी से बात करें। सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एक्सेसरीज़, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट या ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ मिलने वाला है।

मिथुन धन राशिफल आज पैसे को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आज के दिन घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, जिसके बाद आप परेशान रहेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा शुभ रहेगा। आज इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को उधार में बड़ी रकम ना दें। इसके वापस आने में दिक्कत हो सकती है।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल आज अपने दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। आप चाहे तो आज योगा भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को आज आंख और नाक से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चे आज पेट दर्द की शिकायत कर सकते हैं। आज के दिन जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। आज कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ को गले में दर्द और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती हैं। ट्रैवलिंग के दौरान आज दवाइयां और फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें। किसी भी तरह का नशा छोड़ना है तो आज का दिन सही है।

मिथुन राशि के गुण ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com