मिथुन राशिफल 1 जुलाई: बुध के वक्री होने से बढ़ेगी गलतफहमी, सूर्य से मिलेगा लाभ
Mithun Rashi Aaj Ka Rashifal 1 July: आज मिथुन राशि वालों की मुश्किलें बुध वक्री होने से बढ़ सकती हैं। हालांकि सूर्य के चलते खूब लाभ भी होगा। पढ़ें आज का मिथुन राशिफल।
आपके लिए दिन का पहला हिस्सा लोगों से जुड़ने, बातचीत बढ़ाने और रिश्तों को आगे ले जाने वाला है। सामने वाले की जरूरत समझने पर काम आसान होगा। अगर कोई मुलाकात, साझेदारी की चर्चा या संबंध को नाम देने जैसी बात चल रही है, तो उसके संकेत मिल सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या परिचितों के जरिए बातचीत शुरू होने की संभावना है, लेकिन इसे बहुत आगे की गारंटी न मानें। दोपहर के बाद मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। तब निजी बातें, साझा जिम्मेदारियां, भरोसे के सवाल, खर्च या पुराने भावनात्मक मुद्दे ध्यान खींचेंगे। इसलिए दिन बढ़ने पर हर बात खुलकर सबके सामने रखने की जगह चुनिंदा लोगों से ही बात करें। सूर्य आपके व्यक्तित्व को सामने ला रहा है, लेकिन मंगल खर्च और थकान भी बढ़ा सकता है। इस वजह से आप एक समय में बहुत कुछ संभालना चाहेंगे। थोड़ा धीमे होकर चलेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिवार में किसी बात पर आपका सुझाव महत्व पा सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों के लिए यह दिन खास बन सकता है। सुबह का समय मुलाकात, बात, मन की बात कहने और रिश्ते में गर्माहट बढ़ाने के लिए अच्छा है। लंबे समय से दूर चल रहे युवा जोड़ों को मिलने या खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। जीवनसाथी की तरफ आकर्षण और अपनापन बढ़ेगा। अगर रिश्ता नया है, तो उम्मीदें साफ शब्दों में रखें। दोपहर के बाद भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती हैं। तब संवेदनशील विषय सामने आएं तो आरोप लगाने के बजाय भरोसे पर बात करें। साझा धन, परिवार या सीमाओं को लेकर स्पष्टता जरूरी रहेगी।
शिक्षा और करियर
ऑफिस और कारोबार में साझेदारी वाली बातों पर सुबह बेहतर प्रगति दिख सकती है। कोई नया पार्टनर, सहयोगी या प्रस्ताव चर्चा में आ सकता है। कानूनी, सरकारी, समझौते या कागजी मामले में भी चीजें आगे बढ़ने की संभावना है, बशर्ते आप दस्तावेज ठीक से देखें। छात्र वर्ग के लिए मेहनत ज्यादा रखनी होगी। नतीजे मनचाहे चाहिए तो दोहराव, नोट्स और समय प्रबंधन पर फोकस जरूरी है। दोपहर के बाद ध्यान थोड़ा बिखर सकता है, इसलिए मुश्किल विषय सुबह निपटाना बेहतर होगा। करियर में आपकी बात सुनी जाएगी, मगर शब्दों की स्पष्टता जरूरी है क्योंकि बुध वक्री होने से गलतफहमी जल्दी बन सकती है।
धन और वित्त
आर्थिक रूप से दिन मिश्रित है, पर संभलकर चलने पर ठीक रहेगा। परिवार, साथी या ससुराल पक्ष से सहायता, सलाह या किसी भुगतान में सहयोग मिल सकता है। फिर भी साझा धन, उधार, कमीशन, फीस या पार्टनरशिप के पैसों में कागजी स्पष्टता बहुत जरूरी है। आवेश में खर्च करने से बचें। आय का कोई अवसर दिखे तो उसकी शर्तें पढ़ लें। छोटी बचत को नजरअंदाज न करें। दोपहर के बाद गोपनीय खर्च या अचानक जरूरतें सामने आ सकती हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। बाहर से आप ठीक दिखेंगे, पर अंदर ही अंदर थकान जमा हो सकती है। नींद, पानी और भोजन का समय बिगड़ा तो असर जल्दी महसूस होगा। सिर पर ज्यादा काम न लें। हल्की वॉक, स्क्रीन से ब्रेक और शांत संगीत जैसे छोटे कदम आज काफी मदद करेंगे। शाम को थोड़ा आराम जरूरी रखें।
आज की सलाह: रिश्तों में खुलापन रखें, मगर पैसों और निजी बातों में सीमा बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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