मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अगस्त 2026 का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Monthly Horoscope August 2026: अगस्त का महीना मिथुन राशि के लिए करियर में प्रगति, नए अवसर और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। नौकरी और कारोबार में पहचान मिलने के योग बनेंगे, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी तैयारी और दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी।

Gemini Horoscope Monthly 1-31 August 2026: अगस्त की तस्वीर में अवसर भी हैं और थोड़ी अतिरिक्त सावधानी की भी जरूरत रहेगी। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके चौथे भाव में आएगा। इससे घर, माता, वाहन और मानसिक शांति पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं और बजट दोनों स्पष्ट रखें।

2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके पहले भाव को सक्रिय करेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं में पहल बढ़ेगी। तेज गति आपके लिए उपयोगी रहेगी, लेकिन गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम लेने से बचें।

5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में आएगा। परिवार, वाणी, बचत और रोजमर्रा के खर्चों से जुड़ी बातचीत तथा कागजी काम ध्यान मांगेंगे। किसी भी बात का जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुनें।

17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आएगा। आपके तीसरे भाव से जुड़े साहस, संदेश, छोटी यात्राएं और भाई-बहनों से तालमेल के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक सक्रिय रहेंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारियों को भी समझें।

गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके दूसरे भाव से धीरे-धीरे अवसर बढ़ाएगा। वहीं, शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके दसवें भाव से जुड़े करियर, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि से संबंधित पुराने कामों की दोबारा समीक्षा करने का संकेत देगा।

शुरुआती सप्ताह की दिनवार स्थिति पर नजर डालें तो कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके नौवें भाव से गोचर करेगा। सीख, सलाह, पिता, यात्रा और व्यापक सोच से जुड़ी किसी बात में राहत मिल सकती है।

रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में आपके दसवें भाव में प्रवेश करेगा। सोमवार और मंगलवार तक काम का माहौल बेहतर रहेगा। वरिष्ठ, प्रभावशाली व्यक्ति या अनुभवी संपर्कों से सहायता मिलने की संभावना है। पिता की स्थिति में सुधार मन को हल्का करेगा, जबकि माता की सुविधा और दिनचर्या पर ध्यान देना उचित रहेगा।

रविवार रात नक्षत्र परिवर्तन के कारण काम भावनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण लग सकता है। इसलिए हर प्रशंसा को तुरंत बड़ी जिम्मेदारी का रूप न दें। रविवार देर रात मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा। इससे ऊर्जा, हिम्मत और बोलने की गति बढ़ेगी।

जो बात पूरी तरह स्पष्ट न हो, उस पर अनुमान लगाने से बचें। महीने की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में भी थोड़ा बदलाव करें। थकान में लिया गया फैसला अगले दिन दोबारा जरूर देखें। परिवार और काम के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाना आपके लिए उपयोगी रहेगा। हर रुकावट को अपनी क्षमता पर सवाल न बनने दें। पुराना अनुभव इस बार सही दिशा दिखा सकता है। किसी भी मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें।

मिथुन राशि का लव राशिफल सप्ताह का शुरुआती भाग प्रेम संबंधों के लिए गर्माहट लेकर आएगा। सोमवार जीवनसाथी या पार्टनर के साथ समय बिताने, चाय पर खुलकर बातचीत करने और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छा रहेगा। आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा। पुरानी गलतफहमियों को बिना आरोप-प्रत्यारोप के दूर किया जा सकता है।

यदि पिछले कुछ समय से रिश्ते में दूरी रही हो, तो एक छोटा संदेश, साझा मजाक या सही समय पर दिखाई गई चिंता भी बड़ा असर कर सकती है। अविवाहित लोगों को किसी का बात करने और समझने का तरीका आकर्षित कर सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में किसी रिश्ते को नाम देने से बचें। सामने वाले के व्यवहार को समय के साथ समझने की कोशिश करें।

बुधवार और गुरुवार को भावनाएं भीतर ही भीतर जमा हो सकती हैं। महीने के मध्य भाग में जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। सहयोग मिलेगा, लेकिन सामने वाले से बिना कहे आपके मन की बात समझ लेने की उम्मीद न रखें।

परिवार के किसी विषय पर सभी की राय अलग हो सकती है। ऐसे में नरम भाषा और जिम्मेदारियों को बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या परिवार के किसी युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ सकता है। चिंता जताने से पहले उनकी बात पूरी तरह समझने का प्रयास करें।

प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनता है। समय की कमी को बेरुखी समझने से बचें। छोटा-सा सहयोग भी रिश्ते में विश्वास बढ़ा सकता है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल कामकाज की शुरुआत सप्ताह के पहले ही दिन से बेहतर होती दिखाई देगी। सोमवार को ऑफिस का बिखराव कम होगा और लंबित कार्यों की दिशा स्पष्ट होने लगेगी। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क का अवसर मिले, तो अपनी बात अस्पष्ट न रखें। अपना प्रश्न और आवश्यकता पहले से लिख लें और समय पर फॉलो-अप करें। नेटवर्किंग के जरिए नए अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार में मध्य सप्ताह तक नए ऑर्डर मिलने, पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने या सार्वजनिक पहचान बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि, प्रशंसा मिलने के बावजूद कोई भी निर्णय अपने आंकड़ों और तैयारी के आधार पर ही लें।

विद्यार्थियों के लिए सोमवार से गुरुवार तक का समय अनुकूल रहेगा। सहपाठी की मदद से कठिन विषय आसान हो सकता है। नोट्स व्यवस्थित रखें। रात में थोड़ा-सा रिवीजन जरूर करें। पढ़ाई के सबसे उपयोगी समय में फोन को खुद से दूर रखें। छोटे-छोटे अध्ययन सत्र अधिक प्रभावी रहेंगे।

महीने के मध्य में आपके काम की पहचान बढ़ सकती है। इसके साथ यदि नई जिम्मेदारियां भी मिलें, तो समय और संसाधनों का आकलन करने के बाद ही सहमति दें। विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्नों का अभ्यास और स्पष्ट समय-सारिणी सबसे अधिक उपयोगी रहेगी। परिणाम की चिंता में पढ़ाई का समय कम न करें।

कारोबार में कोई नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, लेकिन शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारियां लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें।

विद्यार्थी कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। एकाग्रता के समय फोन को अपने से दूर रखें। यदि वरिष्ठों से मतभेद हो, तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स बदलने से बचें। पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना ही महत्वपूर्ण होगा। अच्छी तैयारी आपकी बात में भरोसा बढ़ाएगी।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल सप्ताह के पहले भाग में आय के नए अवसर बन सकते हैं। कारोबार में नए ऑर्डर मिलने से नियमित खर्चों को संभालना आसान होगा। जीवनसाथी, ससुराल या साझा संपत्ति से जुड़ी कोई उपयोगी जानकारी सामने आ सकती है। कागजी दस्तावेज और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। हस्ताक्षर या आवेदन जैसे जरूरी काम लंबित न छोड़ें।

मंगलवार और गुरुवार निवेश के विचार को बढ़ा सकते हैं। जल्दी लाभ देने वाली योजनाएं आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन पूरी जानकारी, सीमित रकम और अपनी समझ के बिना आगे न बढ़ें। गुरुवार भविष्य की सुरक्षा से जुड़े साधनों की समीक्षा के लिए मंगलवार की तुलना में अधिक अनुकूल रहेगा। ऐसे उद्देश्यों के लिए अलग से राशि निर्धारित रखें।

घर, यात्रा या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक आने वाली जरूरतों को संभालना आसान रहेगा। तेज लाभ देने वाली योजनाएं आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन पूरी जानकारी, सीमित निवेश और अपनी जोखिम क्षमता का आकलन किए बिना पैसा न लगाएं।

कर्ज, बकाया या कानूनी दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी बात को टालना भविष्य में दबाव बढ़ा सकता है। अपने रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और जरूरत पड़ने पर योग्य सलाह लें। उधार देते समय राशि, समय-सीमा और शर्तें स्पष्ट रखें। तेज लाभ के दावों को अवसर नहीं, बल्कि जोखिम समझें।

यह भी याद रखें कि छोटे-छोटे नियमित खर्च महीने के अंत तक बड़ी राशि का रूप ले सकते हैं। बैंक और कागजी काम दोबारा जांचें। बचत कम हो, तब भी उसे नियमित बनाए रखें।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल मानसिक दबाव कम होने से सप्ताह की शुरुआत राहतभरी रहेगी। काम का माहौल सुधरेगा तो नींद और मन दोनों बेहतर रहेंगे। पिता की स्थिति में सुधार से चिंता कम हो सकती है। यदि माता को भोजन, आराम या नियमित जांच की जरूरत हो, तो उसे टालें नहीं। यह डर का नहीं, बल्कि देखभाल का विषय है।

मंगल के आपकी ही राशि में आने से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन लगातार काम करते रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। गुरुवार तक पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी रहेगा। बहुत लंबा और थकाने वाला कार्यक्रम बनाने से बचें।

मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या को सरल रखें और हर चिंता का समाधान उसी समय खोजने की कोशिश न करें। ऊर्जा में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें।

स्क्रीन टाइम, नींद और आंखों की थकान पर विशेष ध्यान दें। लगातार होने वाली असुविधा को केवल काम का दबाव समझकर नजरअंदाज न करें। थकान को आलस मानकर टालने की गलती न करें। हल्की सैर मन और शरीर दोनों को राहत देगी। यदि परेशानी लगातार बनी रहे, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन हर सप्ताह एक शाम बहस, अनावश्यक खर्च और जल्दबाजी में लिए जाने वाले फैसलों से दूरी बनाए रखें। शांत प्रार्थना, हल्की सैर या कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना मन को स्थिर कर सकता है।

सोने से पहले अगले दिन के जरूरी कामों की छोटी-सी सूची बना लें। अधूरे कामों को मन में घुमाने के बजाय कागज पर लिखें। इससे नींद भी बेहतर होगी और एकाग्रता भी बनी रहेगी।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन ● 1 से 7 अगस्त:

4 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 8 से 14 अगस्त:

9 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 15 से 21 अगस्त:

17 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान जाएगा। काम और पढ़ाई की प्राथमिकताएं तय करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

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● 22 से 31 अगस्त:

29 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा। इससे करियर, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।