मिथुन राशिफल (8 नवंबर): आज धन के विषय पर प्रतिक्रिया तेज, मार्गी मंगल का असर
Aaj Ka Mithun Rashifal 8 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 08 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Gemini Horoscope Mithun Rashifal 8 November 2026, आज का मिथुन राशिफल: विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में उपलब्धि मिलने के योग हैं और घर में बच्चों के साथ आपका मन हल्का रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं, वे अपनी जिम्मेदारी कुशलता से निभाएंगे। काम के बीच भी भीतर खुशी रहेगी और दिन केवल जिम्मेदारियों में बीतता हुआ महसूस नहीं होगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। बच्चों के लिए या सुखद सैर के लिए समय निकलेगा। अपनी रुचि का काम करने की इच्छा भी रहेगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु कुछ प्रयासों से पीछे हटने और हर बातचीत को आगे न खींचने का भाव देगा। इससे समय चुनकर अपनी ऊर्जा लगाने की इच्छा रहेगी।
एक नजर में: पढ़ाई और परिवार संग समय के लिए अच्छा दिन। बातचीत की चिड़चिड़ाहट से सावधान।
मिथुन राशिफल (8 नवंबर): आज धन के विषय पर प्रतिक्रिया तेज, मार्गी मंगल का असर
करियर राशिफल
पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। विषय को समझने के साथ उसे अपने शब्दों में रखने की क्षमता काम आएगी। रचनात्मक ढंग से पढ़ना सहज लगेगा और अभ्यास का समय बोझ जैसा महसूस नहीं होगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई और रचनात्मकता पर ध्यान रहेगा तथा बच्चों से जुड़ा समय सुखद होगा। नौकरी में अपना काम व्यवस्थित ढंग से करने की क्षमता रहेगी। जो जिम्मेदारी आपके सामने होगी, उसे संभालने में मन साथ देगा। अपने मुख्य काम के लिए एक लगातार समय तय रखें। व्यवसायियों के लिए कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से लंबी यात्रा की संभावना है। इस यात्रा का विषय विस्तार रहेगा, तत्काल लाभ का भरोसा नहीं। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सम्मान मिलने के योग हैं। तैयारी को सामने रखने का अवसर अनुकूल रह सकता है। किसी नतीजे की प्रतीक्षा हो तो भी आज पढ़ाई या अभ्यास में मन लगाना सहज रहेगा।
धन राशिफल
घर में पैसे की बातचीत ध्यान खींचेगी। कर्क राशि के दूसरे भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में है। इससे वाणी में जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट आ सकती है और धन के विषय पर प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। आर्थिक लाभ का कोई अलग पक्का वादा आज के संकेत नहीं करते। कारोबार की लंबी यात्रा की संभावना हो तो उससे जुड़े खर्च का विषय सामने रहेगा। अपनी योजना के लिए उपलब्ध रकम देखना उपयोगी होगा। पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की बात भी खर्च पर चर्चा ला सकती है। पैसे की बातचीत में ऊंचे स्वर से सावधान रहें। आज किसी राशि पर सहमति से पहले बातचीत का शांत रहना अधिक मायने रखेगा।
लव राशिफल
परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और मन में हल्कापन रहेगा। बच्चों की बात सुनने में रुचि होगी। उनके साथ खेल या किसी रचनात्मक गतिविधि का समय दिन में खुशी जोड़ेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिले तो परिचितों के बीच अपनापन महसूस होगा। छोटी सैर की गुंजाइश भी रहेगी। जीवनसाथी के साथ सामान्य बातचीत में दिन की अच्छी बातें साझा होंगी, हालांकि किसी शब्द पर तेज प्रतिक्रिया का जोखिम रहेगा। अपनी खुशी जताते समय बोलने की गति धीमी रखें। आज रिश्तों का सुख साथ की सहजता में होगा। परिवार के किसी पल को बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े समय में भी बातचीत पूरी और आत्मीय महसूस होगी। शाम तक बच्चों या किसी पसंद के काम से जुड़ा अच्छा अनुभव मन में रहेगा।
सेहत राशिफल
सेहत स्थिर रहने के संकेत हैं और मन प्रसन्न रहेगा। दिन के काम करते हुए भीतर की सहजता उपयोगी होगी। पढ़ाई या नौकरी की जिम्मेदारी के बाद भी पसंद की गतिविधि के लिए मन बना रहेगा। शरीर की स्थिति को लेकर कोई अतिरिक्त दावा संकेत में नहीं है, इसलिए सामान्य दिनचर्या ही आधार रहेगी। चिड़चिड़ाहट का छोटा दौर अच्छे मन पर हावी हो सकता है। थोड़ी देर का शांत विराम लें। परिवार के साथ सैर का समय मिले तो वह सुखद अनुभव रहेगा। आज स्वास्थ्य का बेहतर पक्ष मन के हल्के रहने के साथ दिखाई देगा और रोज के काम संभालना सहज लगेगा।
शुभ अंक- ८
शुभ रंग- भूरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- बच्चों या अपनी रचनात्मक रुचि के लिए थोड़ा समय रखें। मन को खुशी मिलेगी।
क्या न करें- घर के खर्च की चर्चा में तीखा जवाब न दें। शब्दों की गर्मी बातचीत का रुख बदल सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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