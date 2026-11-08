Aaj Ka Mithun Rashifal 8 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 08 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Gemini Horoscope Mithun Rashifal 8 November 2026, आज का मिथुन राशिफल: विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में उपलब्धि मिलने के योग हैं और घर में बच्चों के साथ आपका मन हल्का रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं, वे अपनी जिम्मेदारी कुशलता से निभाएंगे। काम के बीच भी भीतर खुशी रहेगी और दिन केवल जिम्मेदारियों में बीतता हुआ महसूस नहीं होगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। बच्चों के लिए या सुखद सैर के लिए समय निकलेगा। अपनी रुचि का काम करने की इच्छा भी रहेगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु कुछ प्रयासों से पीछे हटने और हर बातचीत को आगे न खींचने का भाव देगा। इससे समय चुनकर अपनी ऊर्जा लगाने की इच्छा रहेगी।

एक नजर में: पढ़ाई और परिवार संग समय के लिए अच्छा दिन। बातचीत की चिड़चिड़ाहट से सावधान।

मिथुन राशिफल (8 नवंबर): आज धन के विषय पर प्रतिक्रिया तेज, मार्गी मंगल का असर करियर राशिफल पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। विषय को समझने के साथ उसे अपने शब्दों में रखने की क्षमता काम आएगी। रचनात्मक ढंग से पढ़ना सहज लगेगा और अभ्यास का समय बोझ जैसा महसूस नहीं होगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई और रचनात्मकता पर ध्यान रहेगा तथा बच्चों से जुड़ा समय सुखद होगा। नौकरी में अपना काम व्यवस्थित ढंग से करने की क्षमता रहेगी। जो जिम्मेदारी आपके सामने होगी, उसे संभालने में मन साथ देगा। अपने मुख्य काम के लिए एक लगातार समय तय रखें। व्यवसायियों के लिए कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से लंबी यात्रा की संभावना है। इस यात्रा का विषय विस्तार रहेगा, तत्काल लाभ का भरोसा नहीं। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सम्मान मिलने के योग हैं। तैयारी को सामने रखने का अवसर अनुकूल रह सकता है। किसी नतीजे की प्रतीक्षा हो तो भी आज पढ़ाई या अभ्यास में मन लगाना सहज रहेगा।

धन राशिफल घर में पैसे की बातचीत ध्यान खींचेगी। कर्क राशि के दूसरे भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में है। इससे वाणी में जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट आ सकती है और धन के विषय पर प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। आर्थिक लाभ का कोई अलग पक्का वादा आज के संकेत नहीं करते। कारोबार की लंबी यात्रा की संभावना हो तो उससे जुड़े खर्च का विषय सामने रहेगा। अपनी योजना के लिए उपलब्ध रकम देखना उपयोगी होगा। पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की बात भी खर्च पर चर्चा ला सकती है। पैसे की बातचीत में ऊंचे स्वर से सावधान रहें। आज किसी राशि पर सहमति से पहले बातचीत का शांत रहना अधिक मायने रखेगा।

लव राशिफल परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और मन में हल्कापन रहेगा। बच्चों की बात सुनने में रुचि होगी। उनके साथ खेल या किसी रचनात्मक गतिविधि का समय दिन में खुशी जोड़ेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिले तो परिचितों के बीच अपनापन महसूस होगा। छोटी सैर की गुंजाइश भी रहेगी। जीवनसाथी के साथ सामान्य बातचीत में दिन की अच्छी बातें साझा होंगी, हालांकि किसी शब्द पर तेज प्रतिक्रिया का जोखिम रहेगा। अपनी खुशी जताते समय बोलने की गति धीमी रखें। आज रिश्तों का सुख साथ की सहजता में होगा। परिवार के किसी पल को बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े समय में भी बातचीत पूरी और आत्मीय महसूस होगी। शाम तक बच्चों या किसी पसंद के काम से जुड़ा अच्छा अनुभव मन में रहेगा।

सेहत राशिफल सेहत स्थिर रहने के संकेत हैं और मन प्रसन्न रहेगा। दिन के काम करते हुए भीतर की सहजता उपयोगी होगी। पढ़ाई या नौकरी की जिम्मेदारी के बाद भी पसंद की गतिविधि के लिए मन बना रहेगा। शरीर की स्थिति को लेकर कोई अतिरिक्त दावा संकेत में नहीं है, इसलिए सामान्य दिनचर्या ही आधार रहेगी। चिड़चिड़ाहट का छोटा दौर अच्छे मन पर हावी हो सकता है। थोड़ी देर का शांत विराम लें। परिवार के साथ सैर का समय मिले तो वह सुखद अनुभव रहेगा। आज स्वास्थ्य का बेहतर पक्ष मन के हल्के रहने के साथ दिखाई देगा और रोज के काम संभालना सहज लगेगा।

शुभ अंक- ८

शुभ रंग- भूरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- बच्चों या अपनी रचनात्मक रुचि के लिए थोड़ा समय रखें। मन को खुशी मिलेगी।