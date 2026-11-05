Aaj Ka Mithun Rashifal 5 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 05 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Gemini Horoscope Mithun Rashifal 5 November 2026, आज का मिथुन राशिफल: काम का बोझ आज अधिक रहेगा, लेकिन लगातार प्रयास का असर सामने आने के योग हैं। मीन राशि के दसवें भाव में वक्री शनि आपकी जवाबदेही बढ़ाएगा और पूरा किया गया काम अपनी अहमियत दिखाएगा। इस व्यस्तता के बीच घर का वातावरण शांत रहेगा। अपनों के पास लौटने का खयाल सुकून देगा और दिन में खुशी बनी रहेगी। किसी अनपेक्षित स्रोत से धन मिलने की संभावना है। घर या भूखंड खरीदने की योजना है तो सौदे में लाभ के योग हैं। जीवनसाथी का साथ आपके लिए भरोसे की बात रहेगा। बाहर की जिम्मेदारी और घर की शांति का फर्क आज साफ महसूस होगा। मन अंततः अपने लोगों के बीच टिकेगा।एक नजर में: घर की शांति और संपत्ति की बातचीत के लिए अच्छा दिन। पढ़ाई में भटकाव से सावधान।

आज का मिथुन राशिफल (5 नवंबर): मार्गी मंगल कह रहें पैसों की बात में आवाज तेज न करें करियर राशिफल दफ्तर में काम का हिसाब और आपकी जिम्मेदारी दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। लगातार काम करने वाले के प्रयास का नतीजा दिखने की संभावना है, इसलिए पहले से चल रहे काम पर दिन का बड़ा हिस्सा लग सकता है। छोटे संपर्क और जरूरी फोन पर बातचीत अच्छी रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि के तीसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के चौथे भाव में आएगा। पहले पहल करने का उत्साह रहेगा, फिर घर और आराम की ओर मन जाएगा। विद्यार्थियों को एकाग्र होने में कठिनाई हो सकती है। किताब सामने होने पर भी ध्यान दूसरी बातों में जाएगा। पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। काम में टिकाव रहेगा, पढ़ाई में ध्यान लौटाने का प्रयास करना होगा।

धन राशिफल आज ऐसी जगह से पैसे मिलने की संभावना है, जिसकी आपने दिन की शुरुआत में उम्मीद नहीं की थी। इससे आर्थिक बातचीत का रुख सुखद हो सकता है। घर या भूखंड खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो दिन लाभकारी सौदे की संभावना रखता है। इस संकेत को पक्के लाभ का भरोसा मानकर चलना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि के दूसरे भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में है और धन तथा परिवार की बात में जोश के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट जोड़ता है। साफ चेतावनी है कि पैसे की चर्चा में आवाज तेज न होने दें। खरीद से जुड़ी बात शांत मन से आगे बढ़ाएं। आज उत्साह और धैर्य का संतुलन आर्थिक फैसले को संभालने में उपयोगी रहेगा।

लव राशिफल जीवनसाथी हर मामले में आपका साथ देगा। दिन की व्यस्तता पर बात हो या घर की किसी योजना पर चर्चा, आपसी सहयोग बना रहेगा। घर का वातावरण शांत रहेगा और अपनों के बीच खुशी मिलेगी। माता के पास बैठने या परिवार के साथ शाम बिताने की इच्छा होगी। भाई-बहन से बातचीत अच्छी रहेगी और फोन पर हुई साधारण बात भी मन को प्रसन्न करेगी। छोटी यात्रा में अपनों से संपर्क का सुख मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी बताने पर बात समझी जाएगी और अकेले बोझ उठाने का भाव कम होगा। घर पहुंचने के बाद कुछ समय बातचीत के लिए रखें। दिन भर की थकान के बीच रिश्तों की सहजता आपको राहत देगी और अपनापन स्पष्ट महसूस होगा।

सेहत राशिफल काम की अधिकता से थकान की संभावना है, जबकि घर का शांत वातावरण मन को आराम देगा। आज मानसिक राहत का संबंध अपनों के बीच बिताए समय से रहेगा। बाहर काम की मांग बढ़ने पर भीतर जल्दी घर लौटने की इच्छा होगी। पढ़ने वाले लोगों को ध्यान भटकने से बेचैनी हो सकती है, खासकर जब काम पूरा करने का दबाव बना हो। सेहत के बारे में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। दिनचर्या में आराम का हिस्सा बनाए रखना उपयोगी रहेगा। काम समाप्त होने पर थोड़ी देर शांत बैठें। मन को बार-बार अधूरे काम पर लौटाने की आदत थकान बढ़ा सकती है। परिवार के साथ साधारण शाम दिन के दबाव को हल्का करेगी और प्रसन्नता बनी रहेगी।

शुभ अंक- ८

शुभ रंग- भूरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जीवनसाथी के साथ घर या संपत्ति से जुड़ी अपनी योजना पर खुलकर बात करें।

क्या न करें पढ़ाई में ध्यान भटकने पर पूरा सत्र छोड़ न दें। थोड़े विराम के बाद उसी हिस्से पर लौटें।