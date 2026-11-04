आज का मिथुन राशिफल (4 नवंबर): वक्री शुक्र बढ़ाएंगे शौक पर खर्च की इच्छा

आज का मिथुन राशिफल (4 नवंबर): वक्री शुक्र बढ़ाएंगे शौक पर खर्च की इच्छा
Aaj Ka Mithun Rashifal 4 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 04 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Gemini Horoscope Mithun Rashifal 4 November 2026, आज का मिथुन राशिफल : मन में थोड़ी बेचैनी और सुस्ती रहेगी, फिर भी आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई साहसी फैसला आपको ज्यादा मेहनत की ओर ले जाएगा। शुरुआत में काम भारी लगेगा, लेकिन उसे करने की इच्छा मजबूत होगी। अपनी ओर से की गई पहल दिन को गति देगी। फोन पर बातचीत अच्छी रहेगी और छोटी यात्राओं के लिए दिन अनुकूल है। जीवनसाथी के साथ संबंध स्थिर रहेंगे। बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहने के योग हैं और उनकी कोई इच्छा पूरी होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा। आर्थिक लाभ अपने प्रयास से जुड़ा रहेगा। आज मन का उतार-चढ़ाव आपकी क्षमता से बड़ा नहीं लगेगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही अपनी तैयारी पर भरोसा बढ़ेगा और काम की दिशा समझ आएगी।
आज का मिथुन राशिफल (4 नवंबर): वक्री शुक्र बढ़ाएंगे शौक पर खर्च की इच्छा
करियर राशिफल
किसी काम की शुरुआत करने का संकोच आज कम होगा। जरूरी बातचीत का पहला वाक्य कहना सहज लगेगा। आपके साहसी निर्णय के बाद मेहनत की मांग बढ़ेगी। केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। इससे कुछ प्रयासों से मन हटेगा और बीच में पीछे लौटने की इच्छा होगी। जिस काम की उपयोगिता स्पष्ट होगी, उसमें टिकना आसान लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे पहल को गति मिलेगी और जरूरी फोन कॉल अच्छे जाएंगे। छोटी यात्रा के योग भी रहेंगे। पढ़ाई में कठिन हिस्से को समझने का भरोसा बढ़ेगा। लक्ष्य पहले से अधिक पहुंच में लगेगा। चेतावनी है कि शुरुआती सुस्ती के कारण काम टालना उपयोगी अवसर को कमजोर कर सकता है। आज एक मुख्य काम के लिए निश्चित समय रखें।
धन राशिफल
कमाई के लिए आपकी अपनी मेहनत महत्वपूर्ण रहेगी। जिस काम में समय और ध्यान लगाएंगे, उससे लाभ की संभावना बनेगी। केवल अच्छी बातचीत हो जाने से आमदनी का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। काम को आगे बढ़ाने में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। शुक्र तुला राशि के पांचवें भाव में अपनी स्वराशि में वक्री हैं। इससे स्नेह और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ेगी। सुख-सुविधा की कोई चीज ध्यान खींचेगी। बच्चों की पसंद पर भी घर में बातचीत होगी। भावनात्मक खुशी और उपलब्ध धन, दोनों का ध्यान रहेगा। शौक के लिए पहले से तय रकम के भीतर रहें। आज आर्थिक सोच में मेहनत से हासिल रकम का महत्व स्पष्ट होगा। खर्च करने की इच्छा के साथ कमाई बढ़ाने का विचार भी रहेगा।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध स्थिर रहेंगे। आपके मन की बेचैनी के बीच रोज की बातचीत में भरोसा बना रहेगा। बच्चों के अच्छे प्रदर्शन की संभावना घर में उत्साह बढ़ाएगी। उनकी किसी इच्छा को लेकर परिवार में चर्चा होगी। प्रेम संबंध में साथ समय बिताने का मन रहेगा। साझा शौक की बात से संवाद में गर्मजोशी आएगी। भाई-बहन से फोन पर बातचीत सहज होगी, हालांकि किसी लंबी चर्चा से अचानक मन हटने का भाव भी रहेगा। अपने करीबी से मन का हाल सीधे कह दें। इससे संवाद की गति समझना आसान होगा। परिवार में साधारण साथ का सुख मिलेगा। अपनी ओर से संपर्क करने पर अच्छा लगेगा और बातचीत के बाद शुरुआती झिझक कम होगी।
सेहत राशिफल
आज सुस्ती और बेचैनी का मिला-जुला अनुभव रहेगा। काम शुरू करने में समय लगेगा और मन कभी आराम की ओर जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ सक्रिय होने की इच्छा भी होगी। सेहत के किसी बड़े नतीजे का संकेत नहीं है। दिन की शुरुआत की थकावट पूरे दिन एक जैसी रहे, ऐसा दावा नहीं किया जा रहा। सामान्य विश्राम के बाद अपनी दिनचर्या पर लौटें। मनपसंद काम में थोड़ा समय अच्छा लगेगा। किए हुए काम को देखकर संतोष होगा। दिन ढलते समय सुबह की तुलना में अपनी कोशिश पर भरोसा अधिक रहेगा।
शुभ अंक- ४
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जिस जरूरी फोन को टाल रहे हैं, आज उसकी बातचीत शुरू करें।
क्या न करें- बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी खर्च सीमा न तोड़ें।
कल का राशिफल
कल घर में शांति और खुशी रहेगी। अप्रत्याशित धन मिलने की संभावना है। मकान या भूखंड की खरीद लाभकारी रहने के योग हैं। जीवनसाथी सहयोग करेगा, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता कठिन होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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