आज का मिथुन राशिफल (30 अक्टूबर): मिथुन राशि आज तारीफ मिले या न मिले अपना हिस्सा क्लियर रखें
Aaj Ka Mithun Rashifal 30 October 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 30 अक्टूबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Gemini Horoscope Mithun Rashifal 30 October 2026, आज का मिथुन राशिफल: तीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी जरूरत, प्रस्तुति और आगे की दिशा पर ध्यान जा सकता है। मन की तत्परता उपयोगी होगी, लेकिन हर भावना को निर्णय का प्रमाण न बनाएं। किसी विषय पर उत्साह हो तो पहले उसका छोटा व्यावहारिक कदम तय करें। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम की जवाबदेही और लगातार गुणवत्तापूर्ण योगदान आज भी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए केवल अच्छी शुरुआत पर्याप्त नहीं होगी। प्रशंसा मिले या न मिले, अपना हिस्सा स्पष्ट रखें। जरूरी फैसला लेते समय उपलब्ध जानकारी और निजी इच्छा को अलग पहचानना मदद करेगा।
आज का मिथुन राशिफल (30 अक्टूबर): मिथुन राशि आज तारीफ मिले या न मिले अपना हिस्सा क्लियर रखें
करियर राशिफल
यदि काम में नया प्रस्ताव या ग्राहक की पूछताछ आए तो पहले जरूरत, समयसीमा और संसाधन समझें। शुरुआती रुचि को पक्का आदेश मानकर आगे की प्रतिबद्धता न करें। वरिष्ठ से बातचीत में अपनी प्रगति के साथ रुके हुए हिस्से भी बताएं। तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री बुध पुराने विचार, मसौदे और पढ़े हुए विषय की समीक्षा को उपयोगी बनाता है। विद्यार्थी याद की हुई सामग्री को अपने शब्दों में लिखें। रचनात्मक काम करने वाले पाठक पहली प्रतिक्रिया के आधार पर पूरी योजना बदलने के बजाय सुधार योग्य हिस्से चुनें। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में कठिन प्रश्न से बचते रहने के बजाय उसकी प्रक्रिया समझें। आज काम का प्रमाण, व्यवस्थित विवरण और समय पर दिया गया उत्तर आपकी बात को अधिक स्पष्ट बना सकता है।
धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संसाधनों का सोचकर इस्तेमाल, सीखने पर उचित खर्च और संयत बातचीत उपयोगी हो सकती है, लेकिन आर्थिक लाभ सुनिश्चित नहीं है। इसी राशि और भाव में मंगल नीच स्थिति में है, इसलिए धन संबंधी उत्साह को संयमित भाषा और स्पष्ट हिसाब के साथ रखें। किसी जोखिमपूर्ण निवेश को आज का खास अवसर मानना उचित नहीं होगा। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़ी धारणाओं और स्वयं जांची गई जानकारी के बीच फर्क समझने को कहती है। सलाह का स्रोत, शुल्क और जोखिम पढ़े बिना रकम न लगाएं।
लव राशिफल
अपनी बात कहने की इच्छा बढ़े तो दूसरे व्यक्ति के हिस्से की बातचीत भी सुनें। जीवनसाथी से किसी योजना पर चर्चा हो तो पहले पूछें कि उनकी प्राथमिकता क्या है। आपका आत्मविश्वास सामने वाले को आदेश जैसा न लगे, इसका ध्यान रखें। अकेले पाठक किसी पुराने परिचय से बात करें तो पहले की सहजता को वर्तमान सहमति न मानें। परिवार में धन या जिम्मेदारी का विषय उठे तो शब्द नपे हुए रखें। बच्चों के साथ समय मिले तो उनकी रुचि जानें, केवल प्रदर्शन पर सवाल न करें। किसी अस्पष्ट संदेश का अर्थ अनुमान से निकालने के बजाय एक विनम्र सवाल पूछना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
आज अपनी मनोदशा पर ध्यान देना उपयोगी है, लेकिन बारबार खुद को परखते रहना जरूरी नहीं। काम के बीच थोड़ी शांति, नियमित भोजन और सहज चलना दिन को संतुलित रख सकते हैं। यदि अनेक विचार एक साथ चल रहे हों तो उन्हें लिखकर प्राथमिकता तय करें। दूसरों की प्रतिक्रिया से अपना पूरा दिन अच्छा या खराब घोषित न करें। नींद पूरी न हुई हो तो अनावश्यक गतिविधियां कम रखें। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या हो तो अपनी निर्धारित देखभाल जारी रखें। लगातार असुविधा या बदलते लक्षणों के लिए चिकित्सकीय राय लें, ग्रह स्थिति को निदान का विकल्प न बनाएं।
शुभ अंक: ५
शुभ रंग: हरा
शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें: किसी महत्वपूर्ण निर्णय के पक्ष और विपक्ष लिखें। काम में अपनी प्रगति का छोटा विवरण तैयार रखें और पढ़ाई में एक पुराने विषय को बिना पुस्तक देखे समझाने का अभ्यास अवश्य करें।
क्या न करें: सम्मान मिलने की उम्मीद में ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो। निवेश में लोकप्रिय राय को प्रमाण न मानें और परिवार की बातचीत में अपनी जानकारी दिखाने के लिए किसी की बात न काटें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र