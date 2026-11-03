Aaj Ka Mithun Rashifal 3 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 03 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Gemini Horoscope Mithun Rashifal 3 November 2026, आज का मिथुन राशिफल: तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के तीसरे भाव में रहेगा। अपनी पहल, उपयोगी बातचीत और छोटे कार्य पूरे करने से दिन को दिशा मिल सकती है। किसी बड़े लक्ष्य को देखकर रुकने के बजाय उसका अगला संभव कदम चुनना बेहतर रहेगा। गुरु सिंह राशि के तीसरे भाव में है। समझदार सुझाव उपयोगी होंगे, लेकिन प्रगति के लिए आपका अभ्यास और लगातार प्रयास जरूरी रहेगा। कोई संपर्क अपने आप अवसर में नहीं बदलेगा। यदि भाई, बहन या परिचित से मदद चाहिए तो अपनी जरूरत स्पष्ट रखें। एक साथ कई बातचीत शुरू करने की अपेक्षा जरूरी संवाद पूरा करना अधिक संतोष दे सकता है।

आज का मिथुन राशिफल (3 नवंबर): नया प्रपोजल परखते समय 3 चीजों पर रखें फोकस करियर राशिफल वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम की जवाबदेही और लंबे समय तक भरोसेमंद योगदान यहां महत्वपूर्ण हैं, इसलिए केवल तेजी नहीं, परिणाम की गुणवत्ता भी देखें। नौकरी में लंबित काम की स्थिति स्पष्ट बताएं और देरी हो रही हो तो संशोधित योजना दें। व्यवसाय में नया प्रस्ताव परखते समय मेहनत, खर्च और उपलब्ध लोगों का आकलन करें। तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री बुध पुराने विचार, लिखित सामग्री और पढ़ाई के नोट्स की समीक्षा उपयोगी बनाता है। विद्यार्थी केवल पाठ पहचान लेने को तैयारी पूरी न मानें। बिना किताब देखे उत्तर लिखें और गलतियों की अलग सूची बनाएं। किसी कौशल का अभ्यास कर रहे हों तो कठिन हिस्से पर दोबारा काम करें। प्रस्तुति देने से पहले तर्क और उदाहरण का क्रम जांचना मददगार रहेगा।

धन राशिफल आज खर्च का संबंध यात्रा, संचार, प्रशिक्षण या काम के छोटे साधनों से हो सकता है। खरीद से पहले देखें कि वस्तु वास्तव में उपयोग होगी या केवल उत्साह बढ़ा रही है। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। इनकी संयुक्त धुरी बड़े विचारों को प्रत्यक्ष अनुभव और अपने प्रयास की कसौटी पर परखने को कहती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की राय निवेश का पर्याप्त आधार नहीं है। नई कारोबारी योजना में पहले सीमित परीक्षण और स्पष्ट लागत उपयोगी होगी। उधार देने से पहले वापसी की शर्त पूछें। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के पैसे किसी अनिश्चित योजना में न बांधें।

लव राशिफल बातचीत में पहल करना संबंधों के लिए अच्छा हो सकता है, यदि उसमें सुनने की जगह भी हो। साथी से किसी योजना पर बात करें तो केवल अपना निष्कर्ष बताने के बजाय उसकी सुविधा पूछें। भाई या बहन से सहयोग मिल सकता है, लेकिन उनकी उपलब्धता को निश्चित न मानें। किसी पुराने मित्र को संदेश भेजने का मन हो तो सहज शुरुआत करें, तुरंत शिकायतों की सूची न खोलें। नए परिचय में समान रुचियां बातचीत बढ़ा सकती हैं। यदि संतान की पढ़ाई या किसी निर्णय पर चर्चा हो, तो पूछें कि उसे किस मदद की जरूरत है। सलाह देने और निर्णय थोपने के बीच का फर्क बनाए रखें।

सेहत राशिफल लगातार बातचीत, संदेश और छोटे सफर मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं। काम के बीच कुछ ऐसा विराम रखें जिसमें फोन देखना जरूरी न हो। लिखने या यंत्र पर काम करने के दौरान गर्दन और कंधों को सहज स्थिति में रखें। शारीरिक गतिविधि अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार करें, अचानक कठिन लक्ष्य न लें। भोजन करते समय भी काम निपटाने की आदत से बचें। यदि नींद कम हुई है तो केवल उत्साह के भरोसे अतिरिक्त जिम्मेदारी न उठाएं। कोई परेशानी बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित हों तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लें।

शुभ अंक- ५

शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

क्या करें- एक जरूरी फोन, एक अधूरा दस्तावेज और एक अभ्यास कार्य चुनकर पूरा करें। बातचीत से निकले फैसले संक्षेप में लिख लें, ताकि बाद में जिम्मेदारी या अपेक्षा को लेकर भ्रम न बना रहे।