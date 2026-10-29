Aaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 29 अक्टूबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Gemini Horoscope Mithun Rashifal 29 October 2026, आज का मिथुन राशिफल: उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के बारहवें भाव में है। खर्च, थकान और कुछ निजी समय की जरूरत पर ध्यान दें। इसे हर क्षेत्र में नकारात्मक परिणाम का संकेत न मानें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के पहले भाव में आएगा। तब अपनी जरूरत और अगली प्राथमिकता पहचानने की गुंजाइश बढ़ सकती है। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। पेशेवर जवाबदेही और नियमित काम की मांग महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए मन न लगने पर भी जरूरी सूचना देना न टालें। आज कम काम चुनकर उन्हें पूरा करना बिखरे हुए प्रयासों से अधिक उपयोगी हो सकता है।

आज का मिथुन राशिफल (29 अक्टूबर): घर से नौकरी करने वाले करें ये 1 काम करियर राशिफल काम की शुरुआत उन दायित्वों से करें जिन पर दूसरे व्यक्ति की अगली कार्रवाई निर्भर है। यदि कोई काम देर से पूरा होगा तो कारण के साथ संशोधित योजना बताएं। जिम्मेदारी छिपाने की जगह स्पष्ट स्थिति देना भरोसा बनाए रखने में मदद कर सकता है। तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री बुध पुराने मसौदे, प्रस्तुति या अध्ययन सामग्री को सुधारने का उपयोगी संदर्भ है। नया विचार आते ही पुराने काम को छोड़ने से बचें। विद्यार्थी गलत प्रश्नों की अलग सूची बनाएं और समझें कि चूक अवधारणा में थी या जल्दबाजी में। रचनात्मक काम करने वाले एक संस्करण पूरा करके प्रतिक्रिया लें। घर से पढ़ाई या नौकरी करते हों तो बाधा कम करने की व्यवस्था करें। परिणाम की चिंता से पहले आज की मापने योग्य प्रगति तय करें।

धन राशिफल गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सीखने पर उचित खर्च और नपी हुई बातचीत उपयोगी हो सकती है, लेकिन इससे आमदनी निश्चित नहीं होती। आज खाते से निकल रहे छोटे भुगतानों को भी देखें। यात्रा, सदस्यता या किसी सेवा का खर्च सामने आए तो उसके जरूरी और वैकल्पिक हिस्से अलग करें। कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच स्थिति का मंगल धन संबंधी चर्चा में जल्द प्रतिक्रिया से बचने की याद दिलाता है। कोई आर्थिक असहमति हो तो पहले आंकड़े सामने रखें। बचत से रकम निकालने से पहले अगली अनिवार्य जरूरतों का अनुमान लें। किसी प्रस्ताव के लाभ के साथ शुल्क और निकासी की शर्त भी पढ़ें।

लव राशिफल राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी विचारों, मान्यताओं और रोज की बातचीत के बीच दूरी घटाने का संकेत देती है। किसी प्रिय व्यक्ति से असहमति हो तो उसे समझाने से पहले उसका आशय पूछें। यदि अकेले रहने का मन हो तो थोड़ी जगह मांगना ठीक है, बिना बताए संवाद बंद करना गलतफहमी बढ़ा सकता है। प्रेम संबंध में आकर्षण के साथ सहजता और सहमति का भी ध्यान रखें। रात में अपने मन की बात रखने का अवसर मिले तो एक ही विषय चुनें। पुराने कई मुद्दे एक साथ खोलने के बजाय वर्तमान जरूरत को स्पष्ट करना बेहतर रहेगा।

सेहत राशिफल दिन की शुरुआत में ऊर्जा कम लगे तो अपनी गति उसके अनुसार रखें। जरूरी काम के बीच छोटा विराम लेना आलस्य नहीं है। पानी और भोजन की नियमितता बनाए रखें तथा देर तक स्क्रीन देखने से होने वाली थकान पर ध्यान दें। बाहर निकलना हो तो सामान और रास्ते की सामान्य तैयारी पहले करें, किसी अनहोनी की आशंका पालने की जरूरत नहीं। लगातार उदासी या बेचैनी बनी रहे और दिनचर्या प्रभावित हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति तथा योग्य विशेषज्ञ से सहायता लें। मन की स्थिति का निदान राशिफल से नहीं किया जा सकता। रात में नया उत्साह आए तब भी आराम न टालें।

शुभ अंक- ५

शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें लंबित काम का सबसे छोटा पूरा किया जा सकने वाला हिस्सा चुनें। खर्च का संक्षिप्त हिसाब लिखें और जिसे आपकी ओर से उत्तर चाहिए, उसे स्थिति बता दें, भले अंतिम समाधान अभी तैयार न हो।