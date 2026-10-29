आज का मिथुन राशिफल (29 अक्टूबर): घर से नौकरी करने वाले करें ये 1 काम
Aaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 29 अक्टूबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Gemini Horoscope Mithun Rashifal 29 October 2026, आज का मिथुन राशिफल: उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के बारहवें भाव में है। खर्च, थकान और कुछ निजी समय की जरूरत पर ध्यान दें। इसे हर क्षेत्र में नकारात्मक परिणाम का संकेत न मानें। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के पहले भाव में आएगा। तब अपनी जरूरत और अगली प्राथमिकता पहचानने की गुंजाइश बढ़ सकती है। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। पेशेवर जवाबदेही और नियमित काम की मांग महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए मन न लगने पर भी जरूरी सूचना देना न टालें। आज कम काम चुनकर उन्हें पूरा करना बिखरे हुए प्रयासों से अधिक उपयोगी हो सकता है।
आज का मिथुन राशिफल (29 अक्टूबर): घर से नौकरी करने वाले करें ये 1 काम
करियर राशिफल
काम की शुरुआत उन दायित्वों से करें जिन पर दूसरे व्यक्ति की अगली कार्रवाई निर्भर है। यदि कोई काम देर से पूरा होगा तो कारण के साथ संशोधित योजना बताएं। जिम्मेदारी छिपाने की जगह स्पष्ट स्थिति देना भरोसा बनाए रखने में मदद कर सकता है। तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री बुध पुराने मसौदे, प्रस्तुति या अध्ययन सामग्री को सुधारने का उपयोगी संदर्भ है। नया विचार आते ही पुराने काम को छोड़ने से बचें। विद्यार्थी गलत प्रश्नों की अलग सूची बनाएं और समझें कि चूक अवधारणा में थी या जल्दबाजी में। रचनात्मक काम करने वाले एक संस्करण पूरा करके प्रतिक्रिया लें। घर से पढ़ाई या नौकरी करते हों तो बाधा कम करने की व्यवस्था करें। परिणाम की चिंता से पहले आज की मापने योग्य प्रगति तय करें।
धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सीखने पर उचित खर्च और नपी हुई बातचीत उपयोगी हो सकती है, लेकिन इससे आमदनी निश्चित नहीं होती। आज खाते से निकल रहे छोटे भुगतानों को भी देखें। यात्रा, सदस्यता या किसी सेवा का खर्च सामने आए तो उसके जरूरी और वैकल्पिक हिस्से अलग करें। कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच स्थिति का मंगल धन संबंधी चर्चा में जल्द प्रतिक्रिया से बचने की याद दिलाता है। कोई आर्थिक असहमति हो तो पहले आंकड़े सामने रखें। बचत से रकम निकालने से पहले अगली अनिवार्य जरूरतों का अनुमान लें। किसी प्रस्ताव के लाभ के साथ शुल्क और निकासी की शर्त भी पढ़ें।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी विचारों, मान्यताओं और रोज की बातचीत के बीच दूरी घटाने का संकेत देती है। किसी प्रिय व्यक्ति से असहमति हो तो उसे समझाने से पहले उसका आशय पूछें। यदि अकेले रहने का मन हो तो थोड़ी जगह मांगना ठीक है, बिना बताए संवाद बंद करना गलतफहमी बढ़ा सकता है। प्रेम संबंध में आकर्षण के साथ सहजता और सहमति का भी ध्यान रखें। रात में अपने मन की बात रखने का अवसर मिले तो एक ही विषय चुनें। पुराने कई मुद्दे एक साथ खोलने के बजाय वर्तमान जरूरत को स्पष्ट करना बेहतर रहेगा।
सेहत राशिफल
दिन की शुरुआत में ऊर्जा कम लगे तो अपनी गति उसके अनुसार रखें। जरूरी काम के बीच छोटा विराम लेना आलस्य नहीं है। पानी और भोजन की नियमितता बनाए रखें तथा देर तक स्क्रीन देखने से होने वाली थकान पर ध्यान दें। बाहर निकलना हो तो सामान और रास्ते की सामान्य तैयारी पहले करें, किसी अनहोनी की आशंका पालने की जरूरत नहीं। लगातार उदासी या बेचैनी बनी रहे और दिनचर्या प्रभावित हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति तथा योग्य विशेषज्ञ से सहायता लें। मन की स्थिति का निदान राशिफल से नहीं किया जा सकता। रात में नया उत्साह आए तब भी आराम न टालें।
शुभ अंक- ५
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
लंबित काम का सबसे छोटा पूरा किया जा सकने वाला हिस्सा चुनें। खर्च का संक्षिप्त हिसाब लिखें और जिसे आपकी ओर से उत्तर चाहिए, उसे स्थिति बता दें, भले अंतिम समाधान अभी तैयार न हो।
क्या न करें
थकान के क्षण को पूरे दिन की असफलता न मानें। नाराजगी में आर्थिक फैसला करने, बिना शर्तें पढ़े भुगतान करने या मन की बात समझे जाने की उम्मीद में चुप रहने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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