Aaj Ka Mithun Rashifal 17 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 17 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Gemini Horoscope Mithun Rashifal, आज का मिथुन राशिफल : आज काम में रुकावट आएगी और उसका असर मन के उत्साह पर पड़ेगा। जिम्मेदारी सामने रहेगी, लेकिन उसे पूरा करने की सहज लय टूटेगी। मीन राशि के दसवें भाव में वक्री शनि काम का बोझ और जवाबदेही बढ़ाएगा। लगातार मेहनत करने वालों के प्रयास का नतीजा दिखने के योग हैं, हालांकि आज हर कदम आसान नहीं लगेगा। अपने हिस्से का काम बारबार ध्यान मांगेगा। किसी अधूरे विषय पर लौटने से मन और भारी होगा। नियमित काम दिन को अधिक अनुकूल रहेगा। शुरुआती उदासी को पूरे दिन का हाल मानना भी ठीक नहीं होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के आठवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के नौवें भाव में आएगा। पहले हिस्से में चंद्राष्टम के कारण बेचैनी या उदासी रहेगी। बाद में किसी शिक्षक या बुजुर्ग की बात उपयोगी लगेगी और पढ़ाई का मन अच्छा होगा। यात्रा से जुड़ा विषय सामने आ सकता है। दिन के भीतर मन का यह बदलाव राहत देगा, फिर भी रिश्तों में बोली की सावधानी बनी रहेगी।

एक नजर में: नियमित काम और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। तीखी बोली और रिश्तों की तकरार से सावधान।

आज का मिथुन राशिफल (17 नवंबर): आज काम में सोच-समझकर लें रिस्क करियर राशिफल दफ्तर में काम की अड़चन ध्यान खींचेगी। जो जिम्मेदारी पहले सीधी लग रही थी, उसमें अधिक समय देना पड़ेगा। काम के प्रति जवाबदेही बनी रहेगी और जल्दी नतीजा देखने की इच्छा बेचैन करेगी। लगातार लगे रहने वाले लोगों के प्रयास की उपयोगिता सामने आने के योग हैं। आज अपनी क्षमता पर राय बनाते समय एक रुकावट का असर अधिक महसूस होगा। पढ़ाई में शुरुआती भारीपन के बाद मन बेहतर लगेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत में सीखने लायक बात मिलेगी। कठिन विषय पर लौटना पहले जितना बोझिल नहीं लगेगा। बड़े फैसले की खींचतान से नियमित अभ्यास अधिक सहज रहेगा। एक परिचित काम पूरा करने से दिन की लय वापस मिलने की संभावना है। आज काम का छोटा और स्पष्ट हिस्सा चुनना उपयोगी रहेगा।

धन राशिफल घर की सुविधा या किसी शौक पर खर्च का विचार आएगा। कन्या राशि के चौथे भाव में अपनी नीच राशि में स्थित शुक्र स्नेह और घरेलू सुख की चाह बढ़ाएगा, साथ ही पसंद की चीजों पर खर्च की संभावना रखेगा। घर में अच्छा महसूस करने की इच्छा पैसे की चर्चा से जुड़ सकती है। काम में सोचसमझकर लिया गया सीमित जोखिम आज ठीक रह सकता है। इसके बावजूद किसी निश्चित लाभ का संकेत नहीं है। मन के भारीपन में पसंद की चीज तुरंत लेने का आकर्षण बढ़ेगा। खर्च और खुशी का संबंध ज्यादा महसूस होगा। आर्थिक फैसला करते समय आज की भावना से आगे की जरूरत भी देख लें।

लव राशिफल जीवनसाथी से विचारों का अंतर बहस का रूप लेगा। आपकी बात का आशय कुछ होगा और उसका स्वर अधिक तीखा सुनाई देगा। प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा। पास रहकर भी एक दूसरे की बात से असहमति महसूस होगी। किसी पुरानी चर्चा को दोहराने की इच्छा भी तकरार लंबी करेगी। घर का स्नेह अच्छा लगेगा, फिर भी अपनी बात मनवाने की बेचैनी सहजता घटाएगी। मन की उदासी के कारण जवाब छोटा रहेगा और सामने वाले की बात देर तक याद आएगी। चेतावनी साफ है, आज तीखी बोली अनावश्यक परेशानी बढ़ाएगी। असहमति की बातचीत में एक बार में केवल अपना मुख्य पक्ष कहें।

सेहत राशिफल मन का भारीपन और शारीरिक असहजता दिन की गति धीमी कर सकती है। सेहत को लेकर सामान्य से अधिक सजग रहने की जरूरत महसूस होगी। किसी खास बीमारी या शरीर के हिस्से का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। व्यस्त काम और बेचैनी साथ होने पर आराम कम लग सकता है। आवाजाही के समय मन किसी अधूरे काम पर अटका रहेगा। वाहन चलाते हुए यही बिखरा ध्यान परेशानी बढ़ा सकता है। पढ़ाई या किसी जानकार से बातचीत के बाद मन कुछ सहज होगा। रास्ते में अपना ध्यान पूरी तरह चलने या वाहन संभालने पर रखें।

शुभ अंक- ८

शुभ रंग- भूरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- आज का काम छोटे, पूरे किए जा सकने वाले हिस्सों में तय करें।

क्या न करें- साथी की असहमति पर तुरंत ऊंची आवाज में जवाब न दें।