Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 15 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

आज का मिथुन राशिफल: आज कोई बड़ा फैसला भावना के जोर पर लेने की इच्छा होगी, जबकि कुछ नतीजे मन उदास कर सकते हैं। सामान्य कामों की परिचित गति आपके दिन को अधिक सहज रखेगी। लंबे समय से अटकी रकम मिलने की संभावना उम्मीद जगाएगी, लेकिन पूरे दिन का मन एक जैसा हल्का नहीं रहेगा। किसी परिणाम को लेकर निराशा होगी और उसका असर दूसरी बातचीत पर भी पड़ेगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम मन में बेचैनी या उदासी रखेगा। इसका अर्थ डरने की बात नहीं है, बस आज भीतर की प्रतिक्रिया कुछ तेज रहेगी। संतान का अच्छा प्रदर्शन और उसका साथ आपके लिए राहत का हिस्सा होगा। किसी जरूरतमंद के काम आने की इच्छा भी बनेगी। आज दिन का सहारा परिचित जिम्मेदारी और अपने लोगों का साथ रहेगा, बड़े निर्णय में ठहराव उपयोगी होगा।

आज का मिथुन राशिफल (15 नवंबर): आज रुका पैसा मिलने की संभावना करियर राशिफल काम में कुछ परिणाम उम्मीद से कम संतोष देंगे। इससे अपनी मेहनत की कीमत को लेकर सवाल उठेगा। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य अपनी नीच राशि में है। यह स्थिति आत्मसम्मान और वरिष्ठों से जुड़े विषयों को केंद्र में लाती है। काम की समीक्षा या पढ़ाई की चर्चा में आप अपनी योग्यता को लेकर अधिक संवेदनशील रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए सामान्य अभ्यास जारी रखना दिन के स्वभाव से मेल खाएगा। किसी एक नतीजे को पूरे भविष्य का फैसला मानने की प्रवृत्ति रहेगी। संतान के प्रदर्शन में अच्छे संकेत हैं और उससे जुड़ी बात राहत देगी। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु नई जानकारी पाने की तीव्र इच्छा और अचानक किसी विषय में रुचि जगाएगा। सीखने का उत्साह रहेगा, हालांकि उसी के साथ बेचैनी भी बढ़ेगी। आज काम की सूची छोटी रखें।

धन राशिफल लंबे समय से रुका पैसा मिलने की संभावना है। इससे आर्थिक दबाव को लेकर मन में उम्मीद बनेगी। रकम आने की पक्की घोषणा आज के संकेत नहीं करते, इसलिए उपलब्ध धन और संभावित धन का फर्क बना रहना चाहिए। काम से जुड़ा कोई सोच समझकर लिया जाने वाला जोखिम विचार के लिए अनुकूल हो सकता है। फिर भी उदास मन में अचानक आर्थिक फैसला लेने की प्रवृत्ति से सावधान रहें। किसी निराशा की भरपाई खरीदारी से करने का मन हो तो खर्च बढ़ सकता है। जरूरतमंद की मदद करने का भाव रहेगा और उसमें आपको संतोष मिलेगा। मदद के लिए उतनी ही रकम तय करें जिसे देने के बाद अपनी नियमित जरूरतें सहज बनी रहें।

लव राशिफल संतान का साथ आज अच्छा लगेगा। उसके प्रदर्शन से राहत मिलेगी और उसके समर्थन का एहसास होगा। मन की उदासी के बीच यही पारिवारिक पल आपको संभालेंगे। किसी बातचीत में आपकी प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक भावुक रहेगी। सामने वाले की बात का असर देर तक मन में रहेगा, खासकर जब वह आपके आत्मसम्मान से जुड़ती हो। रिश्तों में आज अपनी बात कहने की जरूरत महसूस होगी, लेकिन तुरंत किसी संबंध पर अंतिम राय बनाने का मन भी हो सकता है। यह दिन छोटी बातचीत और परिचित साथ में अधिक सहज रहेगा। कोई जरूरतमंद आसपास दिखे तो मदद का भाव आपके मन को अपनी उलझन से कुछ दूर ले जाएगा। अपनी परेशानी बताते समय एक स्पष्ट बात कहें। संतान के साथ का भरोसा दिन में बना रहेगा।

सेहत राशिफल बेचैनी या उदासी के कारण दिन कुछ भारी महसूस होगा। सामान्य गतिविधि करते हुए भी मन किसी नतीजे पर लौटता रहेगा। इसका असर अपने आराम के अनुभव पर पड़ेगा। सेहत के बारे में किसी बड़े निष्कर्ष का संकेत नहीं है। आज यात्रा या वाहन चलाने के दौरान ध्यान भटकने से बचना जरूरी रहेगा। मन में चल रही बातचीत को रास्ते पर अपने ध्यान से अलग रखें। थकान महसूस हो तो विराम के लिए समय निकालें। किसी स्वास्थ्य परेशानी में पेशेवर सलाह लेना बेहतर रहेगा। दिन की भावनात्मक उठापटक के बीच परिचित दिनचर्या आपको स्थिरता देगी और संतान से मिला अच्छा अनुभव मन में राहत रखेगा।

शुभ अंक- ६

शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें आज परिचित और नियमित काम पहले पूरे करें।