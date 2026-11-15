आज का मिथुन राशिफल (15 नवंबर): आज रुका पैसा मिलने की संभावना
Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 15 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
आज का मिथुन राशिफल: आज कोई बड़ा फैसला भावना के जोर पर लेने की इच्छा होगी, जबकि कुछ नतीजे मन उदास कर सकते हैं। सामान्य कामों की परिचित गति आपके दिन को अधिक सहज रखेगी। लंबे समय से अटकी रकम मिलने की संभावना उम्मीद जगाएगी, लेकिन पूरे दिन का मन एक जैसा हल्का नहीं रहेगा। किसी परिणाम को लेकर निराशा होगी और उसका असर दूसरी बातचीत पर भी पड़ेगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम मन में बेचैनी या उदासी रखेगा। इसका अर्थ डरने की बात नहीं है, बस आज भीतर की प्रतिक्रिया कुछ तेज रहेगी। संतान का अच्छा प्रदर्शन और उसका साथ आपके लिए राहत का हिस्सा होगा। किसी जरूरतमंद के काम आने की इच्छा भी बनेगी। आज दिन का सहारा परिचित जिम्मेदारी और अपने लोगों का साथ रहेगा, बड़े निर्णय में ठहराव उपयोगी होगा।
आज का मिथुन राशिफल (15 नवंबर): आज रुका पैसा मिलने की संभावना
करियर राशिफल
काम में कुछ परिणाम उम्मीद से कम संतोष देंगे। इससे अपनी मेहनत की कीमत को लेकर सवाल उठेगा। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य अपनी नीच राशि में है। यह स्थिति आत्मसम्मान और वरिष्ठों से जुड़े विषयों को केंद्र में लाती है। काम की समीक्षा या पढ़ाई की चर्चा में आप अपनी योग्यता को लेकर अधिक संवेदनशील रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए सामान्य अभ्यास जारी रखना दिन के स्वभाव से मेल खाएगा। किसी एक नतीजे को पूरे भविष्य का फैसला मानने की प्रवृत्ति रहेगी। संतान के प्रदर्शन में अच्छे संकेत हैं और उससे जुड़ी बात राहत देगी। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु नई जानकारी पाने की तीव्र इच्छा और अचानक किसी विषय में रुचि जगाएगा। सीखने का उत्साह रहेगा, हालांकि उसी के साथ बेचैनी भी बढ़ेगी। आज काम की सूची छोटी रखें।
धन राशिफल
लंबे समय से रुका पैसा मिलने की संभावना है। इससे आर्थिक दबाव को लेकर मन में उम्मीद बनेगी। रकम आने की पक्की घोषणा आज के संकेत नहीं करते, इसलिए उपलब्ध धन और संभावित धन का फर्क बना रहना चाहिए। काम से जुड़ा कोई सोच समझकर लिया जाने वाला जोखिम विचार के लिए अनुकूल हो सकता है। फिर भी उदास मन में अचानक आर्थिक फैसला लेने की प्रवृत्ति से सावधान रहें। किसी निराशा की भरपाई खरीदारी से करने का मन हो तो खर्च बढ़ सकता है। जरूरतमंद की मदद करने का भाव रहेगा और उसमें आपको संतोष मिलेगा। मदद के लिए उतनी ही रकम तय करें जिसे देने के बाद अपनी नियमित जरूरतें सहज बनी रहें।
लव राशिफल
संतान का साथ आज अच्छा लगेगा। उसके प्रदर्शन से राहत मिलेगी और उसके समर्थन का एहसास होगा। मन की उदासी के बीच यही पारिवारिक पल आपको संभालेंगे। किसी बातचीत में आपकी प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक भावुक रहेगी। सामने वाले की बात का असर देर तक मन में रहेगा, खासकर जब वह आपके आत्मसम्मान से जुड़ती हो। रिश्तों में आज अपनी बात कहने की जरूरत महसूस होगी, लेकिन तुरंत किसी संबंध पर अंतिम राय बनाने का मन भी हो सकता है। यह दिन छोटी बातचीत और परिचित साथ में अधिक सहज रहेगा। कोई जरूरतमंद आसपास दिखे तो मदद का भाव आपके मन को अपनी उलझन से कुछ दूर ले जाएगा। अपनी परेशानी बताते समय एक स्पष्ट बात कहें। संतान के साथ का भरोसा दिन में बना रहेगा।
सेहत राशिफल
बेचैनी या उदासी के कारण दिन कुछ भारी महसूस होगा। सामान्य गतिविधि करते हुए भी मन किसी नतीजे पर लौटता रहेगा। इसका असर अपने आराम के अनुभव पर पड़ेगा। सेहत के बारे में किसी बड़े निष्कर्ष का संकेत नहीं है। आज यात्रा या वाहन चलाने के दौरान ध्यान भटकने से बचना जरूरी रहेगा। मन में चल रही बातचीत को रास्ते पर अपने ध्यान से अलग रखें। थकान महसूस हो तो विराम के लिए समय निकालें। किसी स्वास्थ्य परेशानी में पेशेवर सलाह लेना बेहतर रहेगा। दिन की भावनात्मक उठापटक के बीच परिचित दिनचर्या आपको स्थिरता देगी और संतान से मिला अच्छा अनुभव मन में राहत रखेगा।
शुभ अंक- ६
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
आज परिचित और नियमित काम पहले पूरे करें।
क्या न करें
वाहन चलाते समय फोन पर बातचीत न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र