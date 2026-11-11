Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 11 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Gemini Horoscope Mithun Rashifal 11 November 2026, आज का मिथुन राशिफल (11 नवंबर): आज काम में आपकी मेहनत उपयोगी साबित होने के योग हैं और पढ़ाई में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। नौकरी करने वालों के भीतर हिम्मत रहेगी और जिम्मेदारी संभालते समय आत्मविश्वास महसूस होगा। कार्यक्रम व्यस्त रहेगा, फिर भी काम से बचने का मन कम होगा। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु आगे जानने की भूख बढ़ाएगा। किसी विषय या दूर की संभावना में अचानक रुचि होगी, साथ ही जल्दी कुछ नया करने की बेचैनी रहेगी। यही उत्सुकता सीखने के लिए प्रेरित करेगी, हालांकि हर नई बात पर तुरंत दिशा बदलने की इच्छा भी होगी। सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने के योग हैं। काम के बाद लोगों के बीच जाने का अवसर मिल सकता है। दिन में सक्रियता बनी रहेगी और अपनी मेहनत का उपयोग होते देखने की संतुष्टि होगी। नई रुचि के कारण चल रहे काम को अधूरा छोड़ने से सावधान रहें।

एक नजर में: पढ़ाई और पेशेवर प्रयासों के लिए अच्छा दिन। तीखे बोल और अधीरता से सावधान।

आज का मिथुन राशिफल (11 नवंबर): आज धन से जुड़ी बात में रखें 1 चीज पर फोकस करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में दिन उत्पादक रहने के योग हैं। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग साहस के साथ अपना काम संभालेंगे। किसी सहकर्मी की मांग कार्यक्रम में जगह लेगी और उसे सुलझाने के लिए लगातार लगे रहना पड़ेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के छठे भाव में काम और दिनचर्या को प्रमुख रखेगा। इससे व्यस्तता रहेगी, लेकिन लगातार प्रयास से उलझी मांग सुलझेगी। विद्यार्थियों के लिए तैयारी और अभ्यास का दिन अनुकूल है। किसी नए विषय को जानने की उत्सुकता पढ़ाई को रोचक बनाएगी। कारोबार बढ़ाने के लिए यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान मिलने के योग हैं, हालांकि नतीजा निश्चित नहीं है। आज दिन की शुरुआत सबसे अधिक ध्यान मांगने वाले काम से करें। मेहनत की लय बन जाने पर आगे बढ़ना सहज लगेगा।

धन राशिफल कमाई से जुड़ी सोच में आज काम का पक्ष मजबूत रहेगा। पेशेवर सक्रियता भविष्य की आय के लिए उपयोगी होने की संभावना है। कारोबार के विस्तार की चर्चा में यात्रा का खर्च सामने आ सकता है। अभी किसी बड़ी प्राप्ति का स्पष्ट वादा नहीं है, इसलिए काम की प्रगति ही आर्थिक तस्वीर का प्रमुख हिस्सा रहेगी। कर्क राशि के दूसरे भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी मंगल पैसों और परिवार की बातचीत में गर्मी जोड़ देगा। अपनी बात जल्दी मनवाने की इच्छा होगी। धन से जुड़ी चर्चा में आवाज धीमी रखें। आज बोला गया तीखा वाक्य असली विषय को पीछे धकेल सकता है।

लव राशिफल परिवार या परिचितों के आयोजन की संभावना दिन में लोगों से मिलने का उत्साह बढ़ाएगी। घर में किसी कार्यक्रम की बातचीत होगी तो आप उसमें रुचि लेंगे। काम की व्यस्तता के बाद अपनों के बीच बैठना अच्छा लगेगा। बातचीत में आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन अपनी बात पर जल्दी अड़ने की प्रवृत्ति भी होगी। प्रेम संबंधों में रोज की गतिविधियां साझा करने का मन रहेगा। साथी को अपने काम और नई रुचि के बारे में बताने का उत्साह होगा। परिवार की चर्चा में अलग राय सुनकर हल्की चिड़चिड़ाहट उठेगी। प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बात पूरी होने दें। मिलने बैठने का अवसर दिन में अपनापन जोड़ेगा।

सेहत राशिफल सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने की संभावना है। व्यस्त कार्यक्रम के साथ चलने का उत्साह रहेगा। किसी काम को पूरा करके अगला काम उठाना आज सहज लग सकता है। खेल से जुड़े लोगों के लिए सक्रिय दिन अनुकूल है। भीतर की अधीरता कभी कभी अपनी गति जरूरत से अधिक बढ़ाने को उकसाएगी। काम का उत्साह आराम का समय छोटा कर सकता है। नियमित दिनचर्या में थोड़ा विराम रखें। लगातार मेहनत के बावजूद दिन के अंत में अपने प्रयास का संतोष रहेगा और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा बनी रहेगी।

शुभ अंक- ४

शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें नई रुचि के लिए अलग समय रखें और आज का मुख्य काम पहले पूरा करें।

क्या न करें पैसों की बातचीत में तंज या ऊंची आवाज का सहारा न लें।